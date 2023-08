Les Arméniens risquent un génocide en Azerbaïdjan, prévient l’ancien procureur de la Cour pénale internationale

KORNIDZOR, Arménie (AP) – L’ancien procureur en chef de la Cour pénale internationale a averti que l’Azerbaïdjan préparait un génocide contre les Arméniens de souche dans sa région du Haut-Karabakh et a appelé le Conseil de sécurité de l’ONU à porter l’affaire devant le tribunal international.

Un rapport de Luis Moreno Ocampo publié mardi indique que le blocus par l’Azerbaïdjan de la seule route menant de l’Arménie au Haut-Karabakh entrave sérieusement la fourniture de nourriture, de fournitures médicales et d’autres produits essentiels à la région d’environ 120 000 personnes.

« Il existe une base raisonnable pour croire qu’un génocide est en train d’être commis », a déclaré le rapport d’Ocampo, notant qu’une convention des Nations Unies définit le génocide comme incluant « l’imposition délibérée au groupe de conditions de vie censées entraîner sa destruction physique ».

« Il n’y a pas de crématoires et il n’y a pas d’attaques à la machette. La famine est l’arme invisible du génocide. Sans changement dramatique immédiat, ce groupe d’Arméniens sera détruit dans quelques semaines », indique le rapport.

Le Haut-Karabakh est une région de l’Azerbaïdjan qui est passée sous le contrôle des forces de souche arménienne soutenues par l’armée arménienne lors des combats séparatistes qui ont pris fin en 1994. Les forces arméniennes ont également pris le contrôle d’un territoire important autour de la région.

L’Azerbaïdjan a repris le contrôle du territoire environnant dans une guerre de six semaines avec l’Arménie en 2020. Un armistice négocié par la Russie qui a mis fin à la guerre a quitté la capitale de la région. Stepanakert, relié à l’Arménie uniquement par une route connue sous le nom de corridor de Lachin, le long de laquelle les forces de maintien de la paix russes étaient censées assurer la libre circulation.

Un représentant du gouvernement azerbaïdjanais a rejeté le rapport d’Ocampo, qui était le premier procureur de la CPI, affirmant qu’il « contient des allégations et des accusations non fondées ».

« Il est biaisé et déforme la situation réelle sur le terrain et représente de graves erreurs factuelles, juridiques et substantielles », a déclaré mercredi Hikmet Hajiyev, assistant du président azerbaïdjanais Ilham Aliyev, à l’Associated Press.

En décembre, des foules de manifestants qui prétendaient être des militants écologistes ont bloqué le corridor de Lachin. L’Azerbaïdjan a ensuite établi un point de contrôle militaire sur la route, bloquant le trafic qui, selon lui, transportait des armes et d’autres produits de contrebande.

A Kornidzor, près de la frontière azerbaïdjanaise, une file de 19 camions chargés de quelque 360 ​​tonnes de médicaments et de vivres est garée depuis deux semaines en attendant l’autorisation de traverser.

Vardan Sargsyan, un représentant d’un groupe de travail de gestion de crise pour le Haut-Karabakh mis en place par le gouvernement arménien, a déclaré à l’Associated Press que le gouvernement arménien avait demandé l’autorisation pour les camions de traverser et fourni des détails sur leur contenu, mais n’a jusqu’à présent reçu aucune réponse de Azerbaïdjan.

« Malheureusement, il y a eu de nombreuses tentatives de la part de l’Azerbaïdjan pour manipuler cette situation », a-t-il déclaré. « Nous espérons juste que cette initiative humanitaire sera acceptée comme humanitaire et qu’il sera possible de transférer les marchandises. »

Le Comité international de la Croix-Rouge s’est également plaint de ne pas avoir été en mesure d’acheminer des cargaisons d’aide dans l’enclave isolée pendant le blocus, bien que l’organisation ait été autorisée à évacuer un nombre limité de patients vers l’Arménie pour des soins médicaux.

Ocampo a déclaré que le Conseil de sécurité de l’ONU devrait renvoyer la situation à la Cour pénale internationale, une étape qui serait nécessaire pour que la CPI s’en saisisse car l’Azerbaïdjan n’est pas signataire du statut qui a créé la cour.

Il n’est pas clair si la Russie utiliserait son droit de veto au Conseil de sécurité contre une telle décision. La Russie a fait face à des critiques persistantes pour l’inaction de ses soldats de la paix dans le blocus.

« La Russie, responsable du maintien de la paix dans le Haut-Karabakh, et les États-Unis, qui promeuvent les négociations en cours entre l’Arménie et l’Azerbaïdjan, sont des États parties à la Convention sur le génocide… Ils ont une position privilégiée pour empêcher ce génocide. Leur confrontation intense due au conflit ukrainien ne doit pas transformer les Arméniens en victimes collatérales », a écrit Ocampo.

Jim Heintz à Tallinn, en Estonie, et Aida Sultanova à Londres ont contribué à ce rapport.

Abby Sewell, l’Associated Press