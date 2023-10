Les Arméniens de souche qui ont fui le Haut-Karabakh aspirent à rentrer chez eux, dénoncent l’Azerbaïdjan | Nouvelles

Erevan, Arménie – Alisa Ghazaryan était pleine d’enthousiasme et de nervosité alors qu’elle entamait sa première année à l’université de Stepanakert, après avoir quitté son village du Haut-Karabakh.

Mais juste au début du mandat, les forces azerbaïdjanaises ont commencé à bombarder la ville, connue à Bakou sous le nom de Khankendi, le 19 septembre.

Alors qu’ils menaient ce qu’ils qualifient d’« opération antiterroriste », le jeune homme de 18 ans s’est réfugié dans le sous-sol de l’université.

«Je suis née là-bas, j’y ai grandi», dit-elle à propos de sa maison. « Quand j’étais là-bas, je me sentais complètement libre. »

Jusqu’à récemment, le Haut-Karabakh, une enclave montagneuse longtemps troublée, abritait environ 120 000 Arméniens de souche qui dominaient la région. Depuis l’offensive éclair de Bakou, plus de 100 000 personnes, dont Alisa, ont fui vers l’Arménie.

Malgré les assurances du président azerbaïdjanais Ilham Aliyev de protéger leurs droits civils, beaucoup disent craindre d’être persécutés après des années de méfiance mutuelle et de haine ouverte entre l’Azerbaïdjan et l’Arménie.

Plusieurs personnes déplacées avec lesquelles Al Jazeera s’est entretenue en Arménie ont déclaré qu’elles s’attendaient à un massacre.

Selon des responsables de souche arménienne, au moins 200 personnes ont été tuées lors de l’assaut de Bakou, dont 10 civils, et plus de 400 ont été blessées.

Bakou a minimisé les allégations de victimes civiles, mais a reconnu que des « dommages collatéraux » étaient possibles.

L’Azerbaïdjan, qui a annoncé que 192 de ses soldats avaient été tués au cours de l’opération, a déclaré que son blitz visait à désarmer les séparatistes de souche arménienne dans la région, dont certaines parties ressemblent désormais à une ville fantôme.

Al Jazeera n’a pas été en mesure de vérifier le bilan des deux camps.

L’assaut a eu lieu après 10 mois de blocus, effectivement imposé par l’Azerbaïdjan après avoir fermé le couloir de Lachin vers l’Arménie, empêchant la circulation de la nourriture, du carburant et des médicaments. Bakou avait accusé l’Arménie d’acheminer des armes vers les séparatistes par la route sinueuse de montagne, une affirmation démentie par les deux parties.

Le gouvernement local non reconnu s’est rendu après 24 heures de combats. Aliyev a déclaré que sa « main de fer » avait restauré la souveraineté de l’Azerbaïdjan. À la fin du mois dernier, les responsables arméniens du Haut-Karabakh ont déclaré que la région cesserait d’exister en tant que république séparatiste autoproclamée le 1er janvier de l’année prochaine.

« Nous sommes là uniquement pour ne pas être dans la rue »

Alisa et sa famille ont fui par le couloir de Latchine, qui a depuis été rouvert.

Ils logent chez un ami à l’extérieur de la capitale arménienne, Erevan. Quatorze personnes vivent actuellement dans cet espace exigu, partageant deux chambres.

La nuit, ils dorment côte à côte sur le sol du salon.

« Nous sommes ici uniquement pour ne pas être dans la rue », a déclaré Alisa.

On est bien loin de leur maison du Karabakh, qu’ils venaient de terminer de rénover.

Le voyage vers l’Arménie, qui prend habituellement plusieurs heures, a duré des jours pour certains, à mesure que les gens quittaient la région.

Le Parlement européen a déclaré cette semaine que « la situation actuelle équivaut à un nettoyage ethnique ».

Ceux qui sont partis sont dispersés à travers l’Arménie, confrontés à un avenir incertain et pleurant la perte de leur patrie.

Le Haut-Karabakh est reconnu internationalement comme territoire de l’Azerbaïdjan, y compris par l’Arménie. Les anciens rivaux soviétiques ont mené deux guerres pour le contrôle de l’enclave, dans les années 90 et en 2020. Le premier conflit a vu les Arméniens de souche s’emparer de pans de terres, entraînant le déplacement des Azerbaïdjanais, tandis que Bakou a triomphé dans la guerre de 2020. Depuis lors, les soldats de maintien de la paix russes opèrent dans la région, mais les Arméniens leur reprochent d’avoir permis la dernière attaque de l’Azerbaïdjan, largement condamnée en Occident.

Aujourd’hui, il n’en reste plus que quelques centaines au Karabakh, principalement des personnes âgées ou handicapées.

« La nature était si belle. Il y a des montagnes et des forêts. Notre maison était juste à la lisière d’une forêt, nous y allions beaucoup à pied », a déclaré Alisa en regardant une photo sur son téléphone d’une colline verdoyante.

Ina, sa mère, voulait jeter la clé de leur maison, mais Alisa l’a suppliée de ne pas le faire.

« Peut-être qu’un jour nous y retournerons, peut-être quand je serai une vieille femme », dit Alisa avec espoir.

« Aliyev nous décrit, nous et nos héros, comme des terroristes, mais en réalité, c’est lui le terroriste. Je veux que le monde sache que l’Artsakh est notre patrie et non [Azerbaijan’s]», a-t-elle ajouté, utilisant le nom autoproclamé de la région.

Beaucoup de personnes déplacées avaient déjà fui lors de guerres précédentes.

Angela Sazkisjan-Yan, une femme glamour de 65 ans, a quitté Bakou en 1995.

«Personne ne resterait [in Karabakh] parce que tout le monde connaît clairement l’écriture de l’Azerbaïdjan », a-t-elle déclaré.

Certaines personnes ont détruit leurs meubles ou leur vaisselle avant de partir, mais Angela a nettoyé son appartement à Stepanakert et a même laissé le réfrigérateur allumé et rempli de nourriture, dans l’espoir de revenir un jour.

« Tout le monde a quitté sa propriété, mais ce n’est qu’une petite partie du problème. Le pire, c’est que nous avons quitté notre patrie, nos racines. Même mes grands-parents y sont enterrés », a-t-elle déclaré à Al Jazeera à Abovyan, au nord-est d’Erevan.

Elle vit avec la famille de sa sœur, qu’elle n’a pas vue depuis deux ans.

« Je suis très heureuse de les retrouver parce que nous sommes une partie inséparable l’un de l’autre, mais j’ai un grand chagrin pour tout ce qui s’est passé », a-t-elle déclaré.

De nombreux Arméniens vivant au Haut-Karabakh affirment avoir été séparés de leurs proches pendant le blocus.

Lilit Shahverdyan, journaliste indépendante de 20 ans, se trouvait à Erevan avec sa sœur pendant les tensions, tandis que le reste de sa famille était chez eux à Stepanakert.

« Nous nous sommes simplement embrassés et avons commencé à pleurer », a-t-elle déclaré, décrivant le moment où elle a enfin revu sa famille, dans la ville frontalière de Goris, après presque un an d’intervalle.

Elle a déclaré que le blocus avait rendu sa famille plus proche et plus forte que jamais.

« Tout ce que nous avons maintenant, c’est notre famille et un seul appartement à Erevan. Tout le reste – pas seulement la propriété, mais tous nos souvenirs, nos objectifs de vie et notre avenir se trouvaient dans notre pays – maintenant tout a disparu.

Alors que sa mère verrouillait pour la dernière fois la porte d’entrée à Stepanakert, des larmes coulaient sur son visage.

«C’était la plus belle maison. Mon père l’a construit il y a 10 ans. J’ai vraiment aimé m’y réveiller tous les jours, simplement pour aller au jardin, serrer mes chats dans mes bras ou parler à mes voisins. Dans mon enfance, tout était lié à cette maison.

Lilit avait espéré retourner travailler à Stepanakert après avoir terminé ses études universitaires à Erevan. Aujourd’hui, elle veut quitter complètement l’Arménie.

«J’ai juste peur que des conneries se reproduisent. Et je ne veux pas que mes enfants souffrent autant que moi. L’Arménie n’est pas un endroit sûr tant que nous avons un dictateur voisin et ce gouvernement. Je ne veux pas avoir une autre génération traumatisée », a-t-elle déclaré.

Les espoirs d’un accord de paix entre l’Arménie et l’Azerbaïdjan semblent s’estomper après qu’une réunion cruciale prévue cette semaine entre le Premier ministre arménien Nikol Pashinyan et le président azerbaïdjanais Ilham Aliyev a été annulée à la dernière minute par l’Azerbaïdjan.

« Ce n’est pas seulement irréaliste, c’est aussi un crime de croire que le moment est venu de collaborer à une relation pacifique », a déclaré Angela, qui dit connaître 10 personnes qui ont été tuées lors des récents combats.

« Ils nous ont tués, comment pouvons-nous vivre en paix avec eux ?

Ara Papian, avocat arménien et ancien diplomate, pense que de nouvelles agressions de la part de l’Azerbaïdjan sont possibles à l’avenir, en particulier dans la région de Syunik où l’Azerbaïdjan souhaite construire un couloir à travers le territoire arménien pour relier son enclave, le Nakhitchevan.

Même si un traité de paix est signé, l’Azerbaïdjan « trouvera une excuse et attaquera », a-t-il prédit.

Papian a accusé l’Occident de refuser de condamner et de sanctionner l’Azerbaïdjan parce que certains pays ne veulent pas se mettre du mauvais côté de la Turquie, membre de l’OTAN – l’allié le plus proche de l’Azerbaïdjan.

L’accord gazier entre l’Union européenne et l’Azerbaïdjan révèle l’hypocrisie du bloc, a-t-il ajouté.

« L’UE et l’Occident n’achètent pas de pétrole et de gaz à un dictateur [Russian President Vladimir] Poutine n’alimente pas la guerre en Ukraine, mais achète la même chose à l’Azerbaïdjan, sachant que l’argent ne servira pas à la prospérité du peuple azerbaïdjanais, mais qu’il deviendra de nouvelles armes, ce qui signifie une nouvelle guerre – ce qui s’est produit.

Le logement est désormais la principale priorité des personnes déplacées, a déclaré Margarit Piliposyan, directrice adjointe du Fonds pour l’aide à l’Arménie (FAR), une ONG qui distribue de la nourriture et des fournitures humanitaires à Vayk, une ville au sud d’Erevan.

Le gouvernement arménien a récemment annoncé une aide financière aux personnes déplacées à hauteur de 100 000 drams par personne (239 dollars), puis de 40 000 drams par mois (96 dollars) pendant six mois pour les frais de logement.

Cependant, plusieurs personnes ont déclaré à Al Jazeera qu’elles n’avaient encore reçu aucune aide du gouvernement, comme Lira Arzangulyan, 33 ans, et Alina Khachatryan, 31 ans, deux sœurs, qui ont fui après la dernière escalade.

Ils ont déménagé avec leurs quatre enfants et leur belle-mère dans le village de Mrgavan, à Artashat, une province à l’ombre du mont Ararat, où vivent désormais plus de 100 familles déplacées.

Ils avaient déjà été déplacés de leur domicile à Martouni après la guerre de 2020.

La maison est petite avec du papier peint qui s’écaille et une cuisinière à gaz. Il fait froid à l’intérieur, même par une douce journée de septembre. Le propriétaire les laisse y séjourner gratuitement, pour l’instant.

« Nous n’avons pas d’autre endroit où aller, donc nous allons rester ici. Les maisons à louer sont trop chères, nous ne pouvons pas nous le permettre. Nous sommes toujours incertains et sous le choc », a déclaré Alina.

Les enfants jouent dans l’autre pièce tandis que leurs mères pleurent doucement. Le mascara de Lira coule sur sa joue alors qu’elle dit à quel point la tombe de sa mère au Karabakh lui manque.

Ils déplorent tous deux les soldats de maintien de la paix russes, que Lira a décrit comme étant « indifférents et ne faisant rien » pour les protéger ou les aider.

La première mission de surveillance des Nations Unies s’est rendue au Karabakh dimanche.

« Pourquoi ne sont-ils pas venus alors que nous n’avions rien à manger ? C’est vide maintenant, il n’y a personne qui y habite. S’ils étaient arrivés avant le début de cette escalade et s’ils nous avaient donné de l’espoir et la garantie qu’il y avait quelqu’un pour nous soutenir, alors nous serions restés là-bas », a déclaré Lira.

Leurs enfants arrivent en courant et les serrent fort dans leurs bras.

« J’espère que cette prochaine génération changera et peut-être que lorsque nos enfants seront grands, ils pourront y retourner, peut-être en tant que touriste, pour voir d’où ils viennent », a ajouté Alina.