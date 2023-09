Les Arméniens de souche fuient le Haut-Karabakh alors que la Russie ne parvient pas à respecter l’accord de paix

Commentez cette histoire Commentaire

RIGA, Lettonie — Des centaines d’Arméniens attendant de l’essence pour fuir la région contestée du Haut-Karabakh ont été blessés lundi dans une explosion dans un dépôt de carburant, selon des responsables locaux, alors que de hauts responsables américains se rendaient en Arménie et promettaient un soutien humanitaire pour faire face à un afflux de réfugiés qui a commencé dimanche en prévision d’une prise de pouvoir imminente par l’Azerbaïdjan.

L’Azerbaïdjan a reconquis la majeure partie du Haut-Karabakh, une région montagneuse internationalement reconnue comme son territoire, au cours d’une brève guerre en 2020 qui a mis fin à des décennies d’occupation et de contrôle arménien de la région. Une trêve négociée à la hâte par la Russie a contribué à mettre fin aux combats, mais a laissé des dizaines de milliers d’Arméniens de souche vivant dans la région, notamment dans la capitale, Stepanakert, sans plan à long terme, mais apparemment sous la protection des soldats de maintien de la paix russes.

Une offensive militaire menée par l’Azerbaïdjan la semaine dernière a contraint le gouvernement autoproclamé du Haut-Karabakh, que les Arméniens appellent Artsakh, à capituler et à accepter de démanteler ses forces armées. Les avertissements des autorités locales selon lesquels l’avancée des forces azerbaïdjanaises s’engageraient dans un « nettoyage ethnique » ont terrifié les habitants et incité des milliers de personnes à évacuer vers l’Arménie.

La semaine dernière, la Russie a de nouveau affirmé avoir négocié un cessez-le-feu, mais les événements de ces derniers jours ont démontré l’échec retentissant de Moscou à remplir son rôle de maintien de la paix. Moscou n’a pas été en mesure d’empêcher l’opération militaire de l’Azerbaïdjan, de protéger les Arméniens vivant dans la région ou de faire respecter les termes du cessez-le-feu de 2020, qui prévoyait le maintien de l’autoroute reliant Stepanakert à l’Arménie. L’autoroute, connue sous le nom de corridor de Lachin, est bloquée depuis près d’un an et entièrement fermée depuis la mi-juin.

Le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, s’est irrité lundi face aux suggestions selon lesquelles les soldats de maintien de la paix russes auraient échoué dans leur mission. « Nous comprenons l’intensité émotionnelle du moment, mais nous sommes catégoriquement en désaccord avec la tentative de rejeter la responsabilité sur la partie russe, et en particulier sur les soldats de la paix russes, qui font preuve d’un véritable héroïsme, remplissant leurs fonctions conformément au mandat en cours. endroit », a déclaré Peskov.

Il a insisté sur le fait que « l’Arménie est une nation proche de nous » et a promis de poursuivre le dialogue avec Erevan.

Mais d’autres pays semblaient se préparer à une catastrophe humanitaire.

Plus de 6 650 Arméniens ont quitté le Haut-Karabakh depuis dimanche, selon des responsables arméniens, et des milliers d’autres souhaitent le faire. Les habitants recherchent désespérément du carburant et les routes sont saturées.

Les réfugiés fuyant le Haut-Karabagh arrivent en Arménie

Deux hauts responsables américains – Samantha Power, directrice de l’Agence américaine pour le développement international, et Yuri Kim, secrétaire d’État adjoint par intérim pour l’Europe et l’Eurasie – ont rencontré lundi le Premier ministre arménien Nikol Pashinyan à Erevan.

Pashinyan a averti Power que le nettoyage ethnique des Arméniens du Haut-Karabakh « se produit actuellement et c’est un fait très tragique ».

« Nous avons essayé d’informer la communauté internationale que ce nettoyage ethnique allait avoir lieu, mais malheureusement nous n’avons pas réussi à l’empêcher », a-t-il déclaré.

La visite américaine intervient alors que Pashinyan fait pivoter la politique étrangère d’Erevan de la Russie vers l’Occident, sur fond de colère en Arménie face au fait que la Russie – longtemps le principal partenaire de sécurité de l’Arménie – n’a pas réussi à empêcher les nouvelles attaques de la semaine dernière ou à mettre effectivement fin au blocus de neuf mois imposé par l’Azerbaïdjan sur le couloir de Lachin. ce qui a conduit à une crise, notamment à des pénuries alimentaires.

Le succès de l’opération militaire de Bakou la semaine dernière a marqué un changement radical dans une région stratégique et fragile du Caucase du Sud, traversée par des oléoducs et des gazoducs cruciaux, où la Russie, la Turquie et l’Occident se bousculent pour exercer leur influence et leur influence.

L’Azerbaïdjan et l’Arménie ont mené deux guerres pour le Haut-Karabakh, la première à la fin des années 1980 et au début des années 1990, lorsque l’Arménie a pris le contrôle du Haut-Karabakh et de plusieurs autres régions de l’Azerbaïdjan, déplaçant plus d’un demi-million d’Azerbaïdjanais dans une défaite humiliante pour Bakou. . Au cours de la guerre de 44 jours en 2020, l’Azerbaïdjan a récupéré la majeure partie du territoire qu’il avait perdu.

Moscou et Erevan se sont mutuellement récriminés depuis l’action militaire de la semaine dernière, les responsables russes affirmant que Pashinyan était responsable après avoir reconnu plus tôt cette année que le Haut-Karabakh faisait partie de l’Azerbaïdjan.

Dans un discours télévisé dimanche, Pashinyan a attaqué « les systèmes de sécurité et les alliés sur lesquels nous comptons depuis de nombreuses années », dans une critique acerbe de la Russie et de l’Organisation du Traité de sécurité collective, dominée par Moscou, un groupe de sécurité régionale qui a refusé d’intervenir lorsque les hostilités ont éclaté. a éclaté en 2020 et brièvement l’année dernière.

Le conflit du Haut-Karabakh entre l’Arménie et l’Azerbaïdjan, expliqué

Le ministère russe des Affaires étrangères a accusé lundi Pashinyan d’« attaques inacceptables contre la Russie », affirmant qu’elles étaient « inspirées par l’Occident » et étaient destructrices pour l’Arménie et son alliance avec la Russie.

Moscou était profondément irrité par un exercice d’entraînement militaire américano-arménien qui s’est terminé la semaine dernière et par l’annonce récente de Pashinyan selon laquelle l’Arménie adhérerait au Statut de Rome qui a établi la Cour pénale internationale. Le tribunal, situé à La Haye, a inculpé l’année dernière le président russe Vladimir Poutine pour crimes de guerre suite à l’expulsion forcée d’enfants ukrainiens pendant la guerre russe en Ukraine.

Power a déclaré que le but de sa visite de lundi était de « réitérer le ferme soutien des États-Unis [and] partenariat avec l’Arménie et de parler directement avec les personnes touchées par la crise humanitaire au Haut-Karabakh », dans un message publié sur les réseaux sociaux après son atterrissage à Erevan.

Lors de sa rencontre avec Pashinyan, elle a parlé du profond engagement de Washington « en faveur de la souveraineté, de l’intégrité territoriale et de la démocratie de l’Arménie », signalant le soutien de Washington à l’Arménie alors qu’elle fait face à un afflux massif de personnes déplacées et à la perte finale du Haut-Karabakh, un région qui revêt une immense importance politique, culturelle et émotionnelle pour les Arméniens.

« Mais lors de cette visite, bien sûr, nous nous concentrons sur la crise spécifique, les besoins humanitaires de la population du Haut-Karabakh », a ajouté Power, déclarant que les États-Unis allaient affecter des ressources pour aider le gouvernement à fournir refuge et soutien à ces personnes. quitter la zone, et « également pour encourager d’autres pays à faire de même ».

Power a également déclaré que les États-Unis travailleraient avec l’Arménie et l’Azerbaïdjan pour « parvenir à une paix durable entre les pays, compte tenu également des avantages économiques profonds et de la stabilité qu’elle apportera au peuple arménien ». Une telle paix s’est longtemps révélée insaisissable entre les deux pays, qui se considèrent comme des ennemis jurés et mortels.

Pashinyan et le président azerbaïdjanais Ilham Aliyev doivent se rencontrer pour des entretiens à Grenade, en Espagne, le 5 octobre.

Les affirmations triomphales de victoire d’Aliyev la semaine dernière et ses vantardises selon lesquelles son pays a restauré son intégrité territoriale d’une « main de fer » ont laissé les quelque 120 000 Arméniens vivant dans le Haut-Karabakh craindre un génocide une fois que Bakou en aura pris le contrôle.

Les analystes préviennent que peu d’Arméniens resteront probablement au Haut-Karabakh sous la gouvernance de Bakou.

Après le succès militaire de la semaine dernière, Aliyev s’empresse d’imposer ses conditions, notamment le désarmement de l’armée du Haut-Karabakh. Il a également annoncé la semaine dernière que les agences gouvernementales azerbaïdjanaises prendraient le contrôle et que les Arméniens locaux seraient réintégrés en tant que citoyens azerbaïdjanais, dans ce qui, selon lui, deviendrait un « paradis ».

L’Azerbaïdjan affirme qu’un accord a été conclu pour mettre fin aux combats au Haut-Karabakh

Depuis des jours, des citoyens furieux d’Erevan protestent contre la Russie et le gouvernement de Pashinyan, car ils considèrent qu’il s’agit d’une trahison des Arméniens du Haut-Karabakh. Au moins 142 manifestants ont été arrêtés par la police, selon les médias arméniens.

Pashinyan a initialement affirmé qu’il n’y avait « aucune menace directe » pour la population arménienne du Haut-Karabakh, mais dans un discours télévisé dimanche, il a déclaré qu’il y avait un risque de nettoyage ethnique.

« Si les conditions réelles permettant aux Arméniens du Haut-Karabagh de vivre dans leurs foyers et des mécanismes efficaces de protection contre le nettoyage ethnique ne sont pas créés, les chances que les Arméniens du Haut-Karabagh considèrent que quitter leur patrie est le seul moyen de sauver leur vie et leur identité sont grandes. considérablement augmenté », a-t-il déclaré.

Il a appelé la communauté internationale à mettre en place des garanties significatives pour la sécurité de la population, « mais si ces efforts ne donnent pas de résultats concrets, le gouvernement accueillera avec le plus grand soin nos sœurs et frères du Haut-Karabakh en République d’Arménie ».

Les représentants azerbaïdjanais ont rencontré lundi pour la deuxième fois des membres du gouvernement non reconnu du Haut-Karabakh au sujet des besoins humanitaires de la région, notamment l’approvisionnement en énergie et en eau et la recherche des personnes disparues et tuées lors des combats de la semaine dernière, selon les médias arméniens.

Malgré les avertissements de nettoyage ethnique, le gouvernement du Haut-Karabakh a appelé les habitants à ne pas paniquer et à retarder leur départ, en raison des longues files d’attente pour l’essence et de la circulation intense sur la route menant à la ville arménienne la plus proche, Goris.