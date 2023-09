Les Arméniens de souche devraient fuir le Haut-Karabakh après la victoire des Azéris | Actualités sur les conflits

Des dizaines de milliers d’Arméniens de souche vont probablement fuir le Haut-Karabakh et l’Arménie se dit prête à les accueillir après la victoire militaire de l’Azerbaïdjan la semaine dernière dans un conflit remontant à la chute de l’Union soviétique.

Environ 120 000 civils de la région du Caucase du Sud partiront pour l’Arménie parce qu’ils ne veulent pas vivre dans une partie de l’Azerbaïdjan et craignent « le danger de nettoyage ethnique », a déclaré dimanche le Premier ministre Nikol Pashinyan.

« Il est de plus en plus probable que les Arméniens du Haut-Karabakh considèrent l’expulsion de leur pays comme la seule issue », a-t-il déclaré.

L’Arménie « accueillera avec amour nos frères et sœurs du Haut-Karabakh », a ajouté Pashinyan, selon l’agence de presse russe TASS.

L’Arménie a déclaré que plus de 200 personnes avaient été tuées et 400 blessées lors de l’opération militaire menée par l’Azerbaïdjan la semaine dernière. Le sort de la population arménienne, qui constitue la majorité de la population du Haut-Karabagh, a suscité des inquiétudes à Moscou, à Washington et à Bruxelles.

Les combattants séparatistes du Haut-Karabakh – un territoire internationalement reconnu comme faisant partie de l’Azerbaïdjan mais auparavant gouverné par la République séparatiste d’Artsakh – ont été contraints de déclarer un cessez-le-feu mercredi après une opération militaire décisive de 24 heures menée par l’armée azerbaïdjanaise, beaucoup plus importante.

Le président azerbaïdjanais Ilham Aliyev a déclaré jeudi la victoire sur l’enclave, affirmant qu’elle était entièrement sous le contrôle de Bakou et que l’idée d’un Haut-Karabakh indépendant était finalement confinée à l’histoire.

Il a promis de garantir les droits et la sécurité des Arméniens vivant dans la région, mais des années de discours de haine et de violence entre les rivaux ont laissé de profondes cicatrices. L’Azerbaïdjan, qui est majoritairement musulman, a déclaré que les Arméniens, qui sont chrétiens, peuvent partir s’ils le souhaitent.

« Honte et honte »

Le Haut-Karabakh, connu sous le nom d’Artsakh par les Arméniens, se situe dans une région qui, au fil des siècles, est passée sous l’emprise des Perses, des Turcs, des Russes, des Ottomans et des Soviétiques. Elle a été revendiquée par l’Azerbaïdjan et l’Arménie après la chute de l’Empire russe en 1917.

L’Azerbaïdjan a déclaré qu’il garantirait les droits et intégrerait la région, mais les Arméniens ont déclaré craindre la répression.

« Notre peuple ne veut pas vivre dans le cadre de l’Azerbaïdjan – 99,9 pour cent préfèrent quitter nos terres historiques », a déclaré David Babayan, conseiller des dirigeants du Karabakh. « Le sort de notre pauvre peuple restera dans l’histoire comme une honte et une honte pour le peuple arménien. »

Hikmet Hajiyev, conseiller en politique étrangère du président azerbaïdjanais, a déclaré à Al Jazeera que les civils de la région ont été invités à un « dialogue direct » sur leur avenir, « y compris l’intégration politique ». [and] questions socio-économiques ».

« Très en danger »

Sheila Paylan, une avocate internationale spécialisée dans les droits de l’homme, a déclaré qu’elle ne pensait pas que les Arméniens de souche seraient traités équitablement sous le régime azerbaïdjanais.

« Il existe une politique de haine envers les Arméniens qui remonte à plusieurs décennies. Cela ne s’arrête pas du jour au lendemain. Il n’y a aucune base raisonnable permettant de croire que les Arméniens du Karabakh bénéficieront d’une quelconque sûreté, sécurité ou droits protégés. … Ils sont très en danger en ce moment », a déclaré Paylan à Al Jazeera.

L’Arménie a appelé au déploiement immédiat d’une mission de l’ONU pour surveiller les droits de l’homme et la sécurité au Haut-Karabakh.

Le premier groupe de réfugiés est entré en Arménie dimanche. Quelques dizaines de personnes sont passées par les gardes-frontières azerbaïdjanais avant d’arriver au village arménien de Kornidzor, où elles ont été enregistrées par des responsables du ministère arménien des Affaires étrangères.

« Nos familles étaient dans des refuges. Hier, nous avons dû déposer nos fusils alors nous sommes partis », a déclaré un homme d’une trentaine d’années originaire du village de Mets Shen. Il ne s’est pas identifié.

Un blocus de plusieurs mois par les forces azerbaïdjanaises a laissé de nombreuses personnes au Haut-Karabakh sans nourriture ni carburant.

Les autorités arméniennes ont déclaré qu’environ 150 tonnes d’aide humanitaire en provenance de Russie et 65 autres tonnes de farine expédiées par le Comité international de la Croix-Rouge (CICR) étaient arrivées au Haut-Karabakh.

« Compte tenu de l’ampleur des besoins humanitaires, nous renforçons notre présence sur place avec du personnel spécialisé dans les domaines de la santé, de la médecine légale, de la protection et de la contamination par les armes », a déclaré le CICR dans un communiqué.