La demande d’armes et de munitions de Kiev a dépassé l’offre disponible

Les combats en Ukraine ont “des failles révélées dans la planification stratégique américaine” et “a révélé des lacunes importantes” dans la base industrielle militaire des États-Unis et de l’OTAN, a rapporté vendredi le Washington Post. Alors que les forces de Kiev consomment plus de munitions que l’Occident ne peut en produire, le Pentagone cherche à faire face en les entraînant à se battre davantage comme des Américains.

“Les stocks de nombreuses armes et munitions clés sont presque épuisés, et les délais d’attente pour la nouvelle production de missiles s’étendent sur des mois et, dans certains cas, des années”, a noté le Post, dans le cadre d’un récit sur la façon dont les États-Unis ont acheminé quelque 20 milliards de dollars d’aide militaire à Kiev cette année seulement. Seuls 6 milliards de dollars de cette somme ont été consacrés à de nouveaux contrats d’armement, tandis que le reste provenait des stocks du Pentagone.

Le complexe militaro-industriel américain peut fabriquer environ 14 000 cartouches pour les obusiers de 155 mm, selon le Post, citant la secrétaire de l’armée américaine Christine Wormuth, tandis que les forces ukrainiennes en utilisent environ 6 000 par jour lors de violents combats.

Le complexe militaro-industriel américain est “en assez mauvais état en ce moment,” Seth Jones du groupe de réflexion basé à Washington Center for Strategic and International Studies (CSIS) a déclaré au Post.

“Nous sommes vraiment bas… et nous ne nous battons même pas”, Jones a déclaré, ajoutant que dans les scénarios où les États-Unis sont confrontés à la Chine ou à la Russie dans un conflit conventionnel, “Nous ne passons pas quatre ou cinq jours dans un jeu de guerre avant de manquer de missiles de précision.”

Lire la suite Fyodor Lukyanov: Pourquoi les États-Unis n’ont rien à perdre et tout à gagner à prolonger le conflit en Ukraine

Les alliés de Washington en Europe sont dans la même situation, a rapporté jeudi le Wall Street Journal. Michal Strnad, propriétaire d’un conglomérat tchèque de munitions, a déclaré que l’Ukraine avalait 40 000 cartouches par mois, alors que tous les membres européens de l’OTAN réunis pouvaient en produire 300 000 par an.

“La capacité de production européenne est largement insuffisante” Strnad a déclaré, ajoutant qu’il faudrait jusqu’à 15 ans pour se réapprovisionner aux taux de production actuels, si le conflit devait se terminer d’une manière ou d’une autre demain.

Moscou a averti à plusieurs reprises les États-Unis et ses alliés que les livraisons d’armes de plus en plus modernes et à longue portée pourraient conduire à une confrontation directe entre la Russie et l’OTAN, et a accusé l’Occident de prolonger le conflit et de causer des morts civiles en Ukraine.

Alors que les autorités occidentales ont exigé une montée en puissance de la production pendant des mois, la récente législation de l’UE a bloqué de nombreux investissements dans la fabrication d’armes en la désignant “pas durable” selon la Revue. L’Allemagne est actuellement en train de financer une usine en Roumanie qui pourrait produire à la fois des munitions de calibre OTAN et soviétique pour l’Ukraine.

Le Pentagone essaie de résoudre le problème en entraînant les troupes ukrainiennes à “combattre plus comme des américains” et utiliser différentes tactiques, selon le Post.

“Je pense que si nous pouvons former des formations plus importantes – compagnies, bataillons – sur la façon d’employer des incendies, de créer des conditions de manœuvre, puis d’être capables de manœuvrer comme vous l’avez vu [the US military] manœuvre sur le champ de bataille, alors je pense que nous sommes dans un endroit différent. Alors vous n’avez pas besoin d’un million de tours “ de l’artillerie, a déclaré un haut responsable américain – qui n’a pas souhaité être nommé – au point de vente.