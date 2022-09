Séoul, Corée du Sud

Les chefs militaires chinois partagent une faiblesse potentielle qui a sapé leurs homologues russes en Ukraine et pourrait entraver leur capacité à mener une guerre similaire, selon un nouveau rapport de l’Université de la défense nationale des États-Unis.

Le rapport identifie un manque de formation polyvalente comme un possible talon d’Achille au sein de l’Armée populaire de libération (APL), mais les analystes restent prudents quant à la sous-estimation des capacités de la Chine et mettent en garde contre les comparaisons avec la Russie.

Le rapport s’est penché sur les antécédents de plus de 300 des meilleurs officiers de l’APL dans ses cinq services – armée, marine, armée de l’air, force de fusée et force de soutien stratégique – au cours des six années précédant 2021. Il a constaté que dans chaque chef de service étaient peu susceptibles d’avoir une expérience opérationnelle dans une branche autre que celle dans laquelle ils ont commencé leur carrière.

En d’autres termes, les soldats de l’APL restent des soldats, les marins restent des marins, les aviateurs restent des aviateurs. Ils s’aventurent rarement en dehors de ces silos, selon le rapport, notant un contraste frappant avec l’armée américaine, où la formation polyvalente est une obligation légale depuis 1986.

Le rapport de 73 pages poursuit en disant que cette “rigidité… pourrait réduire l’efficacité de la Chine dans les conflits futurs”, en particulier dans les conflits nécessitant des niveaux élevés d’action interarmées, et suggère que les forces de l’APL s’enliseraient dans le même type de problèmes que ont tourmenté leurs homologues russes en Ukraine, « où la cohésion globale des forces était faible ».

Depuis le début de l’invasion de son voisin par la Russie il y a sept mois, les lacunes de la structure militaire russe sont devenues évidentes pour les observateurs extérieurs.

Lors de la récente déroute des forces russes par une contre-offensive ukrainienne, les forces terrestres de Moscou manquaient de couverture aérienne, selon les analystes, alors qu’au début de la guerre, des problèmes logistiques ont nui à la capacité de la Russie à réapprovisionner ses forces – ses camions manquaient de pneus adaptés au terrain et en panne par manque d’entretien.

Selon l’auteur du rapport, Joel Wuthnow, les hauts dirigeants de l’APL pourraient être confrontés à des problèmes similaires en raison de leur manque de formation polyvalente.

“Les commandants opérationnels, par exemple, ont rarement une expérience élargissant leur carrière dans la logistique, et vice versa”, a déclaré le rapport de Wuthnow, chercheur principal au Centre d’étude des affaires militaires chinoises de l’université.

“Les commandants opérationnels qui n’ont jamais eu besoin d’acquérir un niveau élevé de compréhension de la logistique ou de la maintenance pourraient ne pas utiliser ces forces de manière optimale, parallèlement à un autre échec russe en 2022.”

Dans une comparaison des commandants de rang quatre étoiles en 2021 – comme le président des chefs d’état-major ou le chef du commandement indo-pacifique aux États-Unis ou les dirigeants de la Commission militaire centrale ou des commandements de théâtre en Chine – tous les 40 États-Unis les officiers avaient une expérience de service commun contre 77% de leurs 31 équivalents chinois, selon le rapport.

Il a également noté une autre différence clé : aux États-Unis, presque tous les commandants quatre étoiles avaient une expérience opérationnelle. En Chine, près de la moitié étaient des « commissaires politiques professionnels ».

Carl Schuster, ancien directeur des opérations du Joint Intelligence Center du Commandement américain du Pacifique à Hawaï, a déclaré que le nouveau rapport “est la meilleure évaluation de la situation et de la progression de la Chine que j’ai vue”.

Mais il a mis en garde contre son utilisation comme indicateur de la façon dont l’APL pourrait se comporter dans une guerre semblable à celle de l’Ukraine, car elle présentait de nombreux autres avantages par rapport à l’armée russe.

La Chine donne une meilleure formation aux nouvelles recrues et ne compte plus sur les conscrits, a-t-il dit, alors que l’armée russe “s’appuie sur des conscrits de sept mois pour 80 à 85 % de son personnel enrôlé”.

Et, contrairement à la Russie, la Chine dispose d’un corps de sous-officiers professionnels, a-t-il ajouté.

Schuster, qui enseigne maintenant à l’Université d’Hawaii Pacific, a estimé que la Chine a environ quatre ou cinq ans de retard sur les États-Unis en termes de capacités d’opérations conjointes – mais a averti que les exercices récents “suggèrent qu’ils rattrapent leur retard”.

Il a cité les récentes opérations chinoises comme celles autour de Taïwan après la visite de la présidente de la Chambre des États-Unis, Nancy Pelosi, sur l’île au début du mois d’août, comme preuve de cela.

“L’implication non déclarée de l’étude selon laquelle l’APL pourrait être incapable de mener des opérations conjointes efficaces est déplacée”, a déclaré Schuster.

Le rapport de Wuthnow, qui est également professeur auxiliaire à l’Université de Georgetown à Washington, a également révélé des différences démographiques entre les dirigeants chinois et américains.

“Les officiers supérieurs (chinois) étaient homogènes en termes d’âge, d’éducation, de sexe et d’ethnie”, indique le rapport.

Parmi les grades quatre étoiles, les officiers chinois étaient en moyenne plus âgés que leurs homologues américains (64 contre 60) et avaient plus d’années dans l’armée (46 contre 40).

“Le leadership américain était également plus diversifié, avec deux femmes et trois Afro-Américains, par rapport à un leadership homogène de l’APL (entièrement masculin et à 99% de Chinois Han)”, indique le rapport.

Et une dernière différence frappante : 58 % des officiers américains avaient servi dans un pays étranger alors qu’aucun des officiers chinois n’avait d’expérience à l’étranger.

Le rapport note également comment le dirigeant chinois Xi Jinping a resserré son emprise sur la direction de l’APL depuis qu’il a pris le contrôle du Parti communiste chinois en 2013.

Grâce à son rôle de président de la Commission militaire centrale de Chine, M. Xi a été personnellement impliqué dans la sélection des officiers supérieurs, a-t-il ajouté.

“Tous les officiers de l’APL sont membres du Parti communiste chinois et doivent avoir suffisamment de perspicacité politique pour démontrer leur loyauté envers Xi et son programme”, a-t-il déclaré, notant que Xi fait tourner les hauts responsables géographiquement en Chine pour les empêcher de développer des “réseaux de patronage” qui pourraient un jour menacer son leadership.

Mais il a également noté que Xi a pris soin de récompenser la loyauté et la patience dans le corps des officiers supérieurs.

“Xi Jinping n’a pas sauté sur une génération de personnes qui avaient attendu leur tour pour promouvoir de jeunes Turcs plus familiers avec les conflits modernes”, a-t-il déclaré.

Alors que ces officiers plus âgés atteignent l’âge de la retraite pour leur grade – jusqu’à 68 ans pour ceux de la Commission militaire centrale – leurs successeurs apporteront plus d’expérience du champ de bataille moderne, y compris les technologies les plus récentes, selon le rapport.

Mais les silos, renforcés par la tradition et la culture organisationnelle, devraient rester, a-t-il déclaré.