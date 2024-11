Les Arizoniens craignent la violence politique à l’approche des élections

Pearl Hubbard a récupéré quelques panneaux de signalisation pour Kamala Harris lors du discours du vice-président à Phoenix, en Arizona, jeudi après-midi, mais elle n’était pas encore sûre si elle prendrait le risque de les afficher devant chez elle, dans une ville située dans l’un des pays les plus importants. territoire politique le plus disputé du pays.

« J’ai peur de les installer », a déclaré Hubbard. « Pendant que je conduisais… je n’ai vu qu’un seul endroit où il y avait un [Harris] signe. Ne les voyez pas. Je pense que les gens ont peur de les installer.

Après que Joe Biden soit devenu le premier démocrate depuis 1996 à remporter l’État il y a quatre ans, la capitale et ville la plus peuplée de l’Arizona, Phoenix, a été le théâtre de confrontations tendues entre les responsables locaux et les partisans de Trump qui croyaient à ses affirmations sans fondement selon lesquelles l’élection lui avait été volée.

À quelques jours de l’élection présidentielle du 5 novembre, Trump refuse toujours de reconnaître publiquement sa défaite de 2020 et a déjà suggéré que s’il perdait cette année, il dénoncera encore une fois la fraude. Ces allégations ont changé la vie des bureaux électoraux et des secrétaires d’État autrefois discrets dans tout le pays, car ils sont régulièrement confrontés à des menaces, des canulars et du harcèlement, en particulier dans les sept États charnières qui devraient décider des élections.

Les nerfs sont particulièrement tendus à Maricopa, le comté dans lequel siège Phoenix, et qui décidera probablement si Harris ou Trump, qui a une courte avance dans les récents sondages, remportera l’Arizona.

Après la défaite de Trump dans l’État en 2020, ses partisans ont organisé des manifestations dans les rues de Phoenix. Cette fois-ci, les responsables électoraux du comté de Maricopa projeter d’avoir une équipe Swat et des adjoints du shérif à cheval prêts au bâtiment où ils compilent les bulletins de vote. La semaine dernière, la police de Phoenix a arrêté un homme pour avoir incendié une boîte postale qui avait endommagé des bulletins de vote par correspondance, mais a déclaré que le suspect avait déclaré que ses actions n’étaient pas politiquement motivées.

Lors du discours de Harris à Phoenix jeudi, le vice-président a demandé aux électeurs de se préparer à « l’une des élections les plus importantes de notre vie » et a critiqué l’ancien président pour avoir dit qu’il protégerait les femmes « que cela leur plaise ou non ». Mais la question de savoir ce que feraient les partisans de l’ancien président s’il perdait était dans l’esprit des participants.

« Je dirais que cela m’inquiète vraiment puisqu’il n’a pas concédé les dernières élections », a déclaré Bethany Hagen, 34 ans, alors qu’elle attendait un tour sur le parking de l’amphithéâtre où Harris parlait.

Même si aucune des personnes à qui le Guardian a parlé n’avait prédit une violence imminente, beaucoup ont reconnu que la vie dans un État charnière rendait la participation à la politique, voire la discussion, une expérience difficile.

« Il est difficile de parler aux gens ici », a déclaré Hagen, originaire du Colorado qui a déménagé dans cet État.

Stacey Stocks, une habitante de Surprise, une banlieue conservatrice de Phoenix, était nerveuse à l’idée de frapper à la porte de Harris dans son quartier, mais n’a rencontré aucun problème lorsqu’elle est sortie. Mais Stocks, 53 ans, reste préoccupé par le fait que Trump dise quelque chose pour inciter ses partisans, et estime que la meilleure façon d’éviter cela est que Harris gagne définitivement.

« J’espère vraiment que la plupart des gens ont été consternés par ce qui s’est passé le 6 janvier et les ont vraiment motivés, peut-être cette fois-ci, à sortir et à voter », a-t-elle déclaré. « J’espère que ce sera un glissement de terrain. »

Ruth Murphy, membre du comité du parti démocrate de l’État, a déclaré qu’elle avait commencé à admirer les pancartes politiques qu’elle affiche chez elle tous les soirs, après que quelqu’un ait volé un lot précédent. Mais elle pense que les responsables de l’Arizona sont mieux préparés cette année à tout ce que les élections pourraient apporter.

« Je sais que cela peut arriver, mais je pense qu’avec les expériences que nous avons vécues dans le passé, nous serons mieux préparés si cela se produit », a-t-elle déclaré.