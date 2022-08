Les Arizonans ont fait confiance à Kari Lake pour le dire directement à la télévision. Vont-ils lui faire confiance en tant que gouverneur?

Élevée dans l’Iowa, Mme Lake a passé plus de deux décennies à l’antenne à KSAZ-TV, une station de Phoenix appartenant à Fox. De son perchoir dans le 11e plus grand marché télévisuel du pays, qui couvre environ les deux tiers des foyers de l’État, elle a livré des nouvelles directes. Elle a interviewé Barack Obama et M. Trump pendant leurs présidences, un exploit rare, même pour la personnalité de l’information locale la plus ambitieuse.

Mais ces dernières années, elle a commencé à faire allusion à ses penchants politiques personnels sur les réseaux sociaux. En 2021, elle s’est plainte de reportages biaisés dans les médias : “Je vous promets que si vous l’entendez de ma bouche, ce sera véridique”, a-t-elle déclaré, dans un communiqué annonçant son départ du réseau.

Depuis lors, Mme Lake a adopté les mensonges de M. Trump sur les élections de 2020, affirmant que le concours était « corrompu et volé ». Elle a soutenu un examen partisan des résultats dans le comté de Maricopa et a affirmé que les machines à voter électroniques n’étaient pas «sûres de manière fiable».

Sa campagne combative a touché d’autres points de déclenchement du populisme America First.

Elle s’est mobilisée contre les mandats de vaccination, et l’un de ses t-shirts de campagne les plus vendus présente un graphique d’un masque facial en tissu en feu. Elle s’oppose à ce que les personnes transgenres utilisent des toilettes conformes à leur identité et a qualifié les drag queens de dangereuses pour les enfants.

Elle a suggéré que le deuxième amendement protège la propriété des lance-roquettes, et elle a déclaré à un sommet de jeunes femmes conservatrices : “Dieu ne nous a pas créés pour être égaux aux hommes”.