Les Arhuacos de Colombie aspirent à l’harmonie avec Mère Nature

Le peuple Arhuaco de la Sierra Nevada de Santa Marta a repoussé les incursions des missionnaires capucins et des groupes armés illégaux du long conflit civil colombien. Ils préféreraient se concentrer sur la prévention et la réparation des dommages causés à la Terre Mère.

Les voies des Arhuacos ont été déclarées patrimoine culturel immatériel de l’humanité par l’UNESCO en novembre, avec celles de trois autres communautés indigènes de la Sierra Nevada du nord de la Colombie – les Kogui, les Wiwa et les Kankuamo.

“La reconnaissance est très importante, mais il sera beaucoup plus important que la Terre Mère – l’espace où nous existons – soit respectée et préservée”, a déclaré Zarwawiko Torres, un dirigeant d’Arhuaco. Cela inclurait la prévention des mines et des barrages sur leurs terres, a-t-il dit.

Les Arhuacos suivent la loi d’origine comme guide de comportement et de connaissance spirituelle, dans la façon dont ils vivent avec Mère Nature. “L’eau doit avoir son propre canal, les pierres doivent exister dans leur propre espace. Elle me respecte et je la respecte”, a déclaré Torres.

Ils vivent en groupes dispersés dans la Sierra Nevada, qui s’élève de la côte des Caraïbes et dans ses parties les plus hautes a des montagnes enneigées, des lagons et des landes. Leurs tuniques blanches traditionnelles tissées à partir de laine de mouton représentent la neige et leurs chapeaux en forme de cône les sommets enneigés.

Les Arhuacos se définissent comme un peuple pacifique qui n’utilise pas d’armes et n’a pas le droit de tuer ou de voler.

Selon eux, les plantes, les pierres, les animaux et la Sierra Nevada elle-même sont des êtres vivants.

“Si la Sierra était tuée, nous n’aurions pas de vie”, a déclaré Torres.