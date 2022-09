Jour 611:12Le cas de “l’amour triste”: la philosophe Carrie Jenkins crée un nouveau modèle de romance

Dans la vraie vie romantique, comme dans les contes de fées, on a tendance à se concentrer beaucoup sur le “bonheur pour toujours”. Mais la philosophe Carrie Jenkins veut qu’on fasse un peu plus de place à la mélancolie.

Le nouveau livre du professeur de l’Université de la Colombie-Britannique (UBC) Amour triste défie la positivité toxique à la base de nos clichés romantiques.

Jenkins croit que la tristesse est quelque chose qui devrait être embrassé, même quand il s’agit d’amour.

“Je pense que nous avons eu l’idée que la romance est synonyme de bonheur dans nos têtes parce que nous avons un conte de fées idéalisé et romantique auquel nous avons tous adhéré, dans une plus ou moins grande mesure”, a-t-elle déclaré. “Je sens que ça m’attire tout le temps dans ma propre vie et dans la vie de tout le monde.”

Jenkins s’est assis avec CBC Radio Jour 6 pour parler du livre et discuter des inconvénients de la recherche du bonheur en amour – et de ce sur quoi elle choisit de se concentrer à la place. Voici une partie de sa conversation avec l’animatrice Saroja Coelho.

Vous n’aimez vraiment pas les chansons d’amour ? Est-ce réellement possible ?

Non, je les aime, mais je les aime tristement. Certains d’entre eux me dérangent vraiment – une fois que vous vous asseyez et écoutez les paroles et que vous prêtez attention aux messages qui se cachent derrière.

Qu’entendons-nous dans les chansons pop qui résument l’amour d’une manière qui, selon vous, pourrait être mauvaise pour nous ?

Il a tendance à être extrême. Cette personne m’aime et je l’aime. C’est la meilleure chose qui soit jamais arrivée à quelqu’un, jamais. Ou cette personne ne m’aime pas. Tout va mal. Rien dans ma vie ne vaut la peine d’être vécu. C’est juste un cauchemar.

Carrie Jenkins est professeure de philosophie à l’UBC et auteure de Sad Love: Romance and the Search for Meaning, publié en mai 2022 (Soumis par Carrie Jenkins)

Bien sûr, il y a les chansons où l’on se délecte presque de la souffrance. Ou il y a des chansons où nous sommes complètement extatiques et rebondissons au plafond à cause de notre joie dans la poursuite de l’amour.

Exactement. Quand ça marche, c’est juste la meilleure chose qui soit. Et quand ça ne marche pas, c’est la pire chose qui soit.

Beaucoup d’entre nous vivent la plupart de nos journées quelque part au milieu d’extrêmement euphorique et extrêmement misérable. – Carrie Jenkins, philosophe et auteur

Mais vous dites que ce n’est pas vraiment le chemin du bonheur ?

Et bien non. Même lorsque cela se passe bien, il a tendance à être extrêmement fragile. Si vous pensez à l’amour, c’est toujours à l’un des extrêmes. Et beaucoup d’entre nous n’y vivons pas la plupart du temps. Beaucoup d’entre nous vivent la plupart de nos journées quelque part au milieu d’extrêmement euphorique et extrêmement misérable.

Nous associons être amoureux aussi fortement qu’être heureux, et quand vous dites que l’amour vous rend heureux ou que l’amour et le bonheur sont vraiment liés, cela sonne bien. Mais quand vous pensez à où cela laisse tout le monde, moi y compris, je ne suis pas content la plupart du temps. Cela soulève toutes ces questions dans mon esprit et celles-ci m’inquiètent.

Dans le livre, vous avez relié cela à l’interprétation américaine du bonheur. Que dans certains pays du monde, les gens ont des contes de fées beaucoup plus sobres et même cruels et sombres pour leurs enfants. C’est devenu cette idée vraiment propre, excitée et super heureuse de ce que serait le rêve américain.

Peu importe qui ils sont, [or if they] commencer à partir de rien, s’entraîner ou se tirer d’affaire par ses propres moyens et réussir.

Ce que nous avons en quelque sorte mis en place, dans une large mesure, est un rêve émotionnel selon lequel, peu importe qui vous êtes ou quelle est votre situation dans la vie, vous pouvez vous faire un succès émotionnel, vous rendre heureux.

Quelqu’un peut vous aimer même si vous ne vous réveillez pas en pensant que les collines sont animées par le son de la musique tous les jours.​ – Carrie Jenkins, philosophe et auteur

Votre livre s’appelle Amour triste. Êtes-vous en train de dire que nous devrions rester dans des relations malheureuses ? Je veux dire, où tracez-vous cette ligne ?

La distinction vraiment importante ici est entre une relation abusive ou celle où une personne est blessée par son partenaire ou par la relation elle-même.

Ce dont je parle, ce sont des situations où les gens sont amoureux, se connectent et se relient les uns aux autres, mais ils font de la place dans cela pour leur propre gamme émotionnelle, qui inclut la tristesse et inclut la colère, et le bonheur aussi.

Vous pouvez être triste, vous pouvez même être déprimé et vous pouvez être amoureux de quelqu’un. Quelqu’un peut vous aimer même si vous ne vous réveillez pas en pensant que les collines sont animées par le son de la musique tous les jours.

Jenkins dit que les gens ont tendance à écouter des histoires heureuses sur des relations monogames, tout en ignorant les histoires heureuses sur des relations non monogames. (Isai Hernandez/Shutterstock)

Vous êtes ouvertement polyamoureux. Mais quand les gens entendent que vous êtes dans une relation polyamoureuse, la réponse que vous obtenez est souvent que les gens vous disent que vous ne pouvez pas être heureux, qu’il y a peut-être quelque chose qui ne va pas, que cela ne peut pas vraiment être de l’amour. Pourquoi tirent-ils ces conclusions?

C’est vraiment intéressant. Ils disent ces deux choses comme s’ils disaient presque la même chose. Vous ne pouvez pas être heureux. Tu ne peux pas être amoureux.

Une partie de cela, je pense, est que lorsque les gens entendent “amoureux”, ils imaginent une histoire de conte de fées romantique. Ils passent directement à cela. Il est vraiment difficile pour les gens de croire que cela pourrait être de l’amour parce qu’ils n’ont qu’une seule image appliquée aux couples homosexuels.

Ce qui a tendance à se produire, cependant, c’est que nous écoutons les histoires heureuses sur les relations monogames, et c’est presque comme si nous n’avions que des œillères quand il s’agissait des histoires heureuses sur les relations non monogames.

Ce qu’il semble vraiment que vous essayez de faire, c’est de soulager la pression des gens pour qu’ils respectent un niveau d’amour, que ce soit pour vivre à l’intérieur d’une attente pré-produite, mais permettre en fait d’élargir ces définitions.

J’essaie de libérer autant de personnes que possible de ces attentes qui donnent à beaucoup d’entre nous l’impression d’échouer tout le temps. Ces attentes peuvent porter sur ce à quoi ressemble une relation ou même sur le fait que vous devriez avoir une relation amoureuse dans votre vie.

Ce n’est pas tout le monde qui veut cela, ou qui recherche cela, ou qui va être rendu heureux par cela.

La tristesse fait partie de la vie et fait partie de la condition humaine. Je pense que la tristesse est quelque chose qui doit être embrassé et compris, pas repoussé et caché dans des coins sombres où nous ne l’écoutons pas ou ne l’examinons pas.