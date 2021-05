Les arguments du Nasdaq en faveur de la diversité et de l’effet sur la performance financière

Le Nasdaq a récemment demandé à la Securities and Exchange Commission (SEC) d’approuver de nouvelles règles de diversité. Pour éviter une radiation forcée, une entreprise doit «se diversifier ou expliquer»: soit avoir un certain nombre d’administrateurs «divers», soit dire pourquoi elle ne le fait pas. Dans sa proposition, le Nasdaq lève son chapeau au mouvement pour la justice sociale. Mais les investisseurs devraient être nerveux. Des études rigoureuses, en grande partie par des femmes économistes de premier plan, suggèrent que l’augmentation de la diversité des conseils d’administration – ce que les règles du Nasdaq pousseront probablement les entreprises à faire – peut en fait entraîner une baisse des cours des actions.

Les règles visent à garantir que les entreprises cotées au Nasdaq comptant six administrateurs ou plus ont au moins un s’identifiant comme une femme et un autre s’identifiant comme une minorité sous-représentée ou LGBTQ +. Selon Adena Friedman, PDG du Nasdaq, «de nombreuses études indiquent que le fait d’avoir un conseil d’administration plus diversifié… améliore la performance financière d’une entreprise.» Mais alors que la proposition de 271 pages du Nasdaq cite des études établissant un lien positif entre la diversité du conseil d’administration et la bonne gouvernance d’entreprise, elle ne cite aucune étude universitaire très respectée montrant que la diversité du conseil d’administration, quelle qu’en soit la nature, conduit à une hausse des cours des actions, les investisseurs s’en soucient réellement. à propos de.

Le Nasdaq manque de bonnes sources

Les preuves du Nasdaq consistent presque entièrement en études réalisées par des sociétés de conseil et des sociétés financières qui montrent une corrélation entre les deux. Mais la corrélation n’implique pas de causalité. D’autres facteurs, comme la taille de l’entreprise ou le secteur, pourraient expliquer à la fois des rendements plus élevés et un conseil d’administration plus diversifié. Pour prouver la causalité, il faut des techniques statistiques sophistiquées pour contrôler ces variables omises. La seule «preuve» causale offerte par le Nasdaq, en plus d’une affirmation cryptique faite dans les documents marketing d’une entreprise d’investissement, est un article académique de 2003 dont la méthodologie inadéquate a par la suite été notée dans une revue financière de premier plan.

Le Nasdaq ne peut citer aucune étude de haute qualité montrant que la diversité des conseils d’administration augmente les rendements, car il semble n’y en avoir aucun. En fait, de nombreux articles universitaires sérieux rapportent le résultat inverse: la diversification des conseils d’administration peut nuire à la performance financière. Fait troublant, le Nasdaq ne tient pas compte de ces preuves.

Prenons une étude réalisée en 2009 sur près de 2 000 entreprises américaines par Renee Adams et Daniel Ferreira. Le Nasdaq souligne à plusieurs reprises sa conclusion selon laquelle les conseils d’administration composés de femmes ont de meilleurs taux de présence et une plus grande surveillance des PDG. Mais le Nasdaq omet le résultat final du journal: «l’effet moyen de la diversité des sexes sur la performance de l’entreprise est négatif.» Pourquoi? Une plus grande diversité des sexes dans les conseils d’administration peut conduire à une surveillance excessive des dirigeants. La principale conclusion du document est aussi troublante que le Nasdaq sautant des preuves qui ne soutiennent pas les changements proposés.

Plusieurs études de grande qualité, dont aucune n’est mentionnée dans la proposition du Nasdaq, démontrent que les rendements boursiers souffrent lorsque les entreprises subissent des pressions pour embaucher de nouveaux administrateurs pour des raisons de diversité. Un article de 2012 de Kenneth Ahern et Amy Dittmar se concentre sur la loi norvégienne de 2003 sur les quotas de genre. Il montre que la loi a provoqué une baisse immédiate de 3,5% du cours des actions des entreprises sans administratrice féminine, ainsi qu’une baisse des cours des actions de ces entreprises au cours des prochaines années. La raison: les entreprises ont été obligées de remplacer les directeurs masculins plus expérimentés par des femmes moins expérimentées.

Revenant à l’Amérique, un document de travail récent examine la loi de 2018 sur les quotas de genre en Californie. La loi exigeait que les entreprises cotées aux États-Unis dont le siège social en Californie ait au moins une femme administratrice d’ici la fin de 2019 et au moins une autre d’ici la fin de 2021. Les entreprises peuvent éviter de se conformer en payant des amendes modestes. Mais la Californie publie la non-conformité pour nommer et faire honte aux entreprises de se diversifier. L’annonce de la loi a fait chuter le cours des actions des entreprises concernées de 2,6% ajusté au marché. Les auteurs attribuent en partie la diminution aux coûts associés au changement de planche. D’autres articles rapportent des résultats similaires.

Certes, ces études ne peuvent pas prouver de manière concluante que se conformer à l’objectif de diversité proposé par le Nasdaq nuirait aux investisseurs. Mais ils lèvent un drapeau rouge.

La diversification des conseils d’administration ne signifie pas une meilleure performance financière

Bien sûr, le Nasdaq pourrait faire valoir que ses règles proposées ne nécessitent en fait aucune modification des conseils d’administration. Une entreprise a toujours la possibilité de laisser le conseil d’administration inchangé et d’expliquer pourquoi le conseil n’est pas suffisamment diversifié. Dans un monde idéal, les règles du Nasdaq ne conduiraient à des changements dans les conseils d’administration que lorsque l’augmentation de la diversité profite aux investisseurs. Sinon, les conseils d’administration ne seraient pas affectés.

Mais ce scénario optimiste est-il probable? L’expérience de la Californie suggère que non. À l’instar de la loi californienne sur les quotas de genre, la règle de diversification ou d’explication du Nasdaq est conçue pour nommer et faire honte. En conséquence, les entreprises peuvent être contraintes de se conformer même si cela nuit à la performance financière.

De plus, le Nasdaq souhaite également que les entreprises divulguent la race, le sexe et le statut LGBTQ + de chaque directeur. Ces informations aideront les militants à identifier les entreprises qu’ils jugent insuffisamment diversifiées, même si elles répondent à l’objectif de diversité du Nasdaq. Ainsi, les entreprises qui se conforment à la règle de diversité du Nasdaq peuvent être amenées à effectuer encore plus de changements au sein du conseil d’administration, potentiellement au détriment des investisseurs.

Beaucoup souhaitent croire que la diversification des conseils d’administration améliore la performance financière. Mais le souhait ne le fait pas. Les meilleures preuves, y compris une étude que Nasdaq lui-même cite, vont dans la direction opposée. Si la SEC approuve les règles proposées par le Nasdaq, les investisseurs devraient s’inquiéter.

Jesse Fried est professeur de droit danois à la Harvard Law School.