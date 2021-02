Jamie Raskin (D-MD), responsable de la mise en accusation de la Chambre principale, se promène du côté du Sénat du Capitole américain le jeudi 11 février 2021. | Kent Nishimura / Los Angeles Times / Getty Images

«Les temps nous ont trouvés», a déclaré Raskin. «Est-ce l’Amérique? Quel genre d’Amérique sera-ce?

Avant la conclusion du deuxième procès de destitution de l’ancien président Donald Trump samedi, le représentant Jamie Raskin (D-MD), le principal directeur de la mise en accusation de la Chambre, a lancé un puissant appel au Sénat pour qu’il condamne l’ancien président.

Tout au long du procès, Raskin a entrecoupé son cas de témoignages personnels sur la façon dont l’insurrection l’a affecté lui et sa famille – d’autant plus qu’elle s’est produite peu de temps après la mort de son fils, Thomas Raskin en décembre. Et samedi, Raskin a de nouveau invoqué sa famille dans un dernier appel émotionnel aux sénateurs.

Le directeur a parlé de l’inquiétude que sa fille, Hannah Raskin, avait pour les enfants des insurgés – et a fait valoir que c’était pour ces enfants que les sénateurs devraient voter pour condamner.

« Hannah a vu à travers la légalité de la situation, elle a vu à travers la politique de la situation, jusqu’à l’humanité de la situation, la moralité de la situation », a déclaré Raskin. «Comme le disait Tommy Raskin, ‘Il est difficile d’être humain.’»

Il a ajouté: «Les enfants des insurgés, même les violents et les dangereux, ce sont aussi nos enfants. Ce sont des Américains et nous devons prendre soin d’eux et de leur avenir. »

L’argument soulignait le point primordial du directeur: cette conviction était nécessaire non seulement pour s’assurer que Trump pourrait être empêché de se présenter à nouveau, mais pour envoyer un message aux futurs présidents que les tentatives – comme celle de Trump – d’annuler une élection ne peuvent pas et ne seront pas tolérées. .

Et Raskin a explicitement offert aux sénateurs l’occasion de faire une telle déclaration – le directeur s’est également inspiré d’une citation de Thomas Paine, dont il a dit que son fils avait été nommé, avant de terminer ses remarques:

Aucun de nous ne peut échapper aux exigences de l’histoire et du destin en ce moment. Notre réputation et notre héritage seront inextricablement liés à ce que nous faisons ici et à la façon dont vous exercez votre serment de rendre une justice impartiale. Justice impartiale. Je sais et je suis convaincu que vous ferez une justice impartiale, motivée par une attention méticuleuse aux faits accablants de l’affaire et par votre amour pour notre Constitution, qui, je sais, réside dans votre cœur. «Les temps nous ont trouvés», a déclaré Tom Paine, l’homonyme de mon fils. Les temps nous ont trouvés. Est-ce l’Amérique? Quel genre d’Amérique ce sera? C’est maintenant littéralement entre vos mains. Bonne chance au Sénat des États-Unis.

En fin de compte, l’appel de Raskin n’a pas influencé suffisamment de votes pour que le Sénat condamne Trump – seuls sept sénateurs républicains se sont joints à chaque démocrate pour voter pour le condamner, en deçà des 67 voix nécessaires pour la condamnation. Mais l’émotion crue de l’appel de Raskin à une «justice impartiale» et à la mémoire de son fils a été un moment déchirant dans un procès où le verdict était largement et précisément considéré comme prédéterminé dès le début.

«Ce procès est vraiment personnel pour chaque sénateur et pour chaque député», Raskin a dit mardi. «J’espère que ce procès rappellera à l’Amérique à quel point la démocratie personnelle est, et à quel point la perte de la démocratie est personnelle.»