Les arguments de clôture débattent pour savoir si une femme genevoise a même été assassinée – Shaw Local

L’avocat d’un homme de Genève accusé du meurtre de sa femme en 2014 a déclaré lundi que les procureurs n’avaient pas réussi à prouver qu’elle était décédée d’un acte criminel.

Les procureurs, quant à eux, affirment qu’il existe de nombreuses preuves que Shadwick R. King, 55 ans, a étranglé sa femme, puis a placé son corps le long des voies ferrées non loin de leur domicile.

C’est maintenant à un juge du comté de Kane de décider le mois prochain si Shadwick King est coupable de meurtre au premier degré dans la mort en 2014 de sa femme, Kathleen King, 32 ans.

Le corps de Kathleen King a été retrouvé vers 6 h 38 le 6 juillet 2014, perpendiculairement aux voies de l’Union Pacific Railroad à Genève. Un jury a déclaré Shadwick King coupable en 2015, mais la Cour suprême de l’Illinois a annulé sa condamnation en 2018 et l’a renvoyée au comté de Kane pour un nouveau procès.

Le procès devant le juge John Barsanti a commencé le mois dernier et s’est terminé lundi.

Lors des plaidoiries, l’avocate de la défense Kathleen Zellner a contesté les conclusions des autorités. Ils disent que Shadwick King a étranglé sa femme dans leur maison d’Oak Street, l’a habillée, a emmené son corps de 150 livres à travers Esping Park, l’a déposé le long des voies ferrées de l’Union Pacific avec sa tête suspendue au-dessus d’un des rails, puis a calé son smartphone contre un rail.

“C’est le fruit de l’imagination d’un procureur”, a déclaré Zellner. « Un meurtre n’a jamais eu lieu. … Il est temps pour M. King de rentrer chez lui. Il est temps pour lui d’avoir la vie qu’il mérite.

Mais le procureur adjoint du comté de Kane, Greg Sams, a réitéré son témoignage. Cela comprenait le témoignage de Shadwick King selon lequel il savait que sa femme – 16 ans plus jeune que lui – avait eu une relation amoureuse par SMS avec un homme qu’elle avait rencontré plus tôt cette année-là lors de l’entraînement de la réserve de l’armée. Les deux hommes ont échangé 3 499 SMS, environ 200 par jour, au cours des trois semaines précédant sa mort.

« Le matin du 6 juillet, l’accusé en avait assez. Il en avait assez des interactions de Kate avec cet autre homme », a déclaré Sams. “Personne ici ne tolère la relation que Kathleen a développée avec (l’autre homme). Mais cette relation ne devait pas se terminer par un meurtre entre ses mains (Shadwick King).

Sams a indiqué ce que Kathleen King portait lorsqu’elle a été retrouvée – un short de course dénoué, une de ses chaussettes à l’envers et un soutien-gorge à armatures en dentelle qui a été relevé et tordu d’une manière que n’importe quelle femme aurait considérée comme inconfortable. Il a dit que King possédait au moins neuf soutiens-gorge de sport.

Mais Zellner soutient que Kathleen King était tellement ivre qu’elle s’est mal habillée. King avait un taux d’alcoolémie de 0,15 au moment de sa mort, selon son autopsie.

Zellner a déclaré que la preuve de la rouille de la voie ferrée sur l’une des mains de King rend beaucoup plus probable que King marchait près de la voie ferrée, s’est agenouillé pour vomir, a posé son téléphone et s’est effondré à cause d’une arythmie cardiaque soudaine. Elle était sur les voies ferrées, a déclaré Zellner, essayant de se faire remarquer en passant des trains pour obtenir de l’aide.

Un électrophysiologiste a témoigné en juin que la consommation d’alcool et une récente perte de poids importante auraient pu entraîner un déséquilibre électrolytique qui provoquerait l’arythmie.

Sam a déclaré que des hémorragies aux yeux, à la langue, au larynx et à l’épiglotte, et des ecchymoses sous le menton sont la preuve qu’elle a été asphyxiée par strangulation. Et Sams a demandé pourquoi King n’aurait pas appelé le 911, sa sœur ou son mari pour obtenir de l’aide si elle venait de se promener et avait une urgence médicale.

Le juge Barsanti a l’intention d’annoncer sa décision le 12 août.

