Note de l’éditeur : les lettres ci-dessous reflètent les opinions de lecteurs individuels. Ce dossier de lettres à l’éditeur est dédié aux résidents du centre du Tennessee qui s’opposent au candidat républicain à la présidence et ancien président Donald Trump. Faites défiler vers le bas pour voir comment vous pouvez ajouter votre voix, que vous soyez d’accord ou non. Nous accueillons favorablement les points de vue divers.

Trump et le comédien Lenny Bruce se ressemblent beaucoup

Au début et au milieu des années 1950, Leonard Alfred Schneider, plus connu sous le nom de Lenny Bruce, a connu une ascension fulgurante dans le monde du stand-up et est devenu le stand-up le plus célèbre du pays.

Au début des années 1960, Bruce, arrêté pour de nombreux chefs d’accusation, dont vol, fraude et obscénité, est devenu tellement obsédé par ses problèmes judiciaires que ses performances comprenaient souvent des diatribes à leur sujet, ainsi que des tirades contre le fascisme et des plaintes concernant le refus de son droit à la liberté d’expression garanti par le Premier Amendement. Consumé par ses griefs et son sentiment de persécution, la carrière de Bruce s’est effondrée.

Donald Trump est-il le Lenny Bruce de la politique américaine ?

Robert Cobb, Brentwood 37027

Comment les « gens MAGA » peuvent-ils ne pas voir les défauts de Trump ?

Républicains MAGA : Je ne comprends pas. La présidence de Donald Trump a prouvé qu’il était le candidat le plus inapte de l’histoire, et pourtant vous êtes prêts à voter à nouveau pour lui. La personnalité ne compte-t-elle pas ?

Il est mentalement instable et vous vous en fichez. C’est un menteur pathologique et pourtant vous croyez tout ce qu’il dit, sans vérifier aucune de ses déclarations.

C’est un criminel condamné et vous vous en fichez. Il a été reconnu coupable d’abus sexuel, d’adultère et de misogynie et vous vous en fichez. Il est complètement égocentrique, narcissique et émotionnellement instable et vous vous en fichez. Il dégrade les femmes, rabaisse les minorités et attaque quiconque s’oppose à lui. Il a appelé à l’abrogation de la Constitution.

Il refuse d’accepter sa défaite à la dernière élection présidentielle, alors qu’il n’existe aucune preuve crédible de fraude. Les tribunaux ont rejeté toutes les plaintes qui leur ont été présentées. Il a ouvertement déclaré qu’il envisageait de devenir un dictateur. Cela ne vous dérange-t-il pas ?

Le Parti républicain prévoit d’expulser des millions d’immigrés et de réduire les droits des femmes et des membres de la communauté LGBTQ. Ces deux actes sont immoraux et contraires à l’éthique. Ils vont à l’encontre du principe fondamental du christianisme : aimer son prochain.

Comment peux-tu ne pas t’en soucier ?

Donald Trump ne se présente à la présidence que pour éviter une peine de prison. Il critique constamment ce pays. Croyez-vous vraiment qu’il souhaite aider quelqu’un d’autre que lui-même ? Il est fondamentalement malade. Il n’a aucune morale. Il est mauvais. Et pourtant, vous vous en fichez. Je pense que la personnalité compte. Pourquoi pas vous ?

Dennis Bentley, Hendersonville 37075

Les politiques d’immigration du GOP mettent l’Amérique en danger

Certains ont une conception confuse et étriquée de l’immigration. Bien que nous ayons besoin de limites, lorsqu’un projet de loi sur l’immigration a été présenté et que les deux camps étaient d’accord, Trump a demandé à ses partisans de ne pas voter pour. Trump avait peur que Biden fasse bonne figure s’il était adopté.

On entend dire que Harris a été nommée « tsar des frontières » par Biden. Non, elle a été nommée pour étudier les raisons de l’immigration ; cela se concentrerait sur la corruption et la criminalité dans les pays d’origine des immigrants, qui les ont pratiquement forcés à chercher la sécurité aux États-Unis.

Trump ne cesse de répéter que les immigrants sont tous des criminels violents et des importateurs de drogues illicites. Mais les registres du FBI et de la police locale montrent que le taux de criminalité parmi les immigrants est inférieur à celui du reste des États-Unis. Les drogues illicites arrivent généralement par avion, par camion et par sous-marin. Les cartels de la drogue ne voudraient pas laisser des gens parcourir des centaines de kilomètres à pied transporter des drogues illicites coûteuses.

Il y a aussi le mythe selon lequel les immigrants vont prendre tous nos emplois. Mais combien d’Américains de naissance veulent travailler dans l’agriculture ou dans tout autre travail indésirable que les immigrants acceptent ?

Si nous excluons la plupart des immigrants, notre économie se retrouverait dans une situation désastreuse, car nous ne pourrions pas fonctionner sans leur travail. Bien entendu, leurs enfants pourraient devenir médecins ou avocats, ce qui pourrait susciter des craintes chez certains citoyens.

Larry Blanz, Nashville 37221

Si Trump perd, que se passera-t-il ? Les républicains traditionnels le feront-ils ? Vont-ils enfin s’exprimer ?

Trump a désespérément besoin de quelques leçons d’histoire américaine

C’était un peu déroutant à entendre à La conférence de presse de Donald Trump le 15 août, le pire jour de toute l’histoire des États-Unis d’Amérique a été celui de 2021, lorsque 13 Marines et 170 civils afghans ont été tués dans un horrible acte de guerre.

J’ai immédiatement pensé à la Maison Blanche en feu pendant la guerre de 1812, et au Sud qui tirait sur Fort Sumter en 1861. Il ne m’a pas fallu longtemps pour arriver à Pearl Harbor et au 11 septembre, sans parler de Gettysburg, de la caserne des Marines de Beyrouth ou des attentats à la bombe d’Oklahoma City.

Après un peu de réflexion, je me suis souvenu de l’incendie de Chicago, du tremblement de terre de San Francisco, de l’ouragan de Galveston et de l’ouragan Katrina.

Custer’s Last Stand ne fait même pas partie de mon top 10.

Qui est cet homme qui voudrait minimiser et déformer toute l’histoire des États-Unis d’Amérique pour satisfaire son égo mesquin et borné ?

PW Kimball, Nashville 37212

