Les Argos gagnent 45-24 à domicile contre les Lions de la Colombie-Britannique et restent le seul club invaincu de la LCF

Javon Leake a réussi un touché de retour de dégagement de 91 verges tandis que la défensive de Toronto a enregistré six interceptions alors que les Argonauts ont battu les Lions de la Colombie-Britannique 45-24 lundi soir pour demeurer la seule équipe invaincue de la LCF.

Toronto (3-0) a ouvert une saison avec trois victoires consécutives pour la première fois depuis 1991. Robertson Daniel a ancré cet exploit avec trois interceptions, dont un choix de six de 62 verges avec 52 secondes à jouer.

La Colombie-Britannique (3-1) cherchait à passer à 4-0 pour la première fois depuis 2007. Vernon Adams Jr. a terminé 24 de ses 39 passes pour 388 verges et trois touchés, mais a également eu les six choix.

La défensive de Toronto a surpassé une unité de la Colombie-Britannique qui a mené la LCF avec le moins de points alloués (sept par match), de verges offensives nettes (211,7) et de verges moyennes par jeu (4,4). Les Lions ont également enregistré sept sacs – portant leur meilleur total dans la LCF à 11 – lors de la victoire 30-6 sur la route contre Winnipeg la semaine dernière.

Et bien qu’Adams ait réalisé sa troisième performance de passe de 300 verges de la saison, il avait peu de réponses pour la défensive de Toronto. Et cela a ravi le rassemblement de 12 473 personnes du BMO Field, dont Jim Kelly, l’ancienne star des Buffalo Bills et l’oncle du partant de Toronto, Chad Kelly.

Kelly était 23 sur 29 en passant pour 249 verges avec un TD. Il a également réussi une course de 18 verges.

Adams a ramené la Colombie-Britannique à 35-24 à 4:37 du quatrième avec une passe de touché de neuf verges à Keon Hatcher, qui participait à son premier match de la saison. Mais il a également lancé son cinquième choix du match, celui-ci à Qwan’tez Stiggers avec 6:21 restant à jouer.

Kelly a ensuite conçu un entraînement de 10 jeux et 47 verges qui a abouti au panier de 45 verges de Boris Bede à 13:37. Toronto s’est en fait rendu à la ligne de 16 verges de la Colombie-Britannique avant qu’une altercation n’entraîne six fautes (deux Lions, quatre Argos) et place le ballon à la ligne de 46 verges des Lions.

La Colombie-Britannique a récupéré le ballon à son 29 avec 1:17 à faire, mais Daniel a répondu avec sa troisième interception.

Cameron Dukes, DaVaris Daniels et AJ Ouellette ont marqué les autres touchés de Toronto. Bede a donné un coup de pied aux convertis, trois buts sur le terrain et un simple.

Dominique Rhymes a inscrit les deux autres touchés de la Colombie-Britannique. Sean Whyte a démarré les convertis et un panier.

Bede a donné l’avantage à Toronto 28-17 avec un placement de 37 verges à 7:37 du troisième. Puis Ouellette a marqué sur une course de quatre verges à 13:39 après le retour d’interception de 78 verges de Daniel sur la ligne de 22 verges de la Colombie-Britannique.

Le placement de 46 verges de Whyte à 4:41 a réduit le déficit de la Colombie-Britannique à 25-17. La défensive des Lions a stoppé Toronto au troisième et un sur la ligne des 30 verges des Argos.

Le panier de 47 verges de Bede à 14:08 de la deuxième a permis à Toronto de prendre une avance de 25-14 à la mi-temps. Les Argos ont profité des erreurs de la Colombie-Britannique, dont trois interceptions d’Adams, pour l’avantage de 11 points.

La passe de touché de 17 verges de Kelly à Daniels a remis Toronto en tête, 21-14 à 12:27. Il est venu deux jeux après que Jonathan Jones ait capté la déviation de Robertson Daniel et l’a ramenée à la ligne de 21 verges de la Colombie-Britannique.

Bede a ensuite suivi avec un coup d’envoi de 80 verges à 12 h 30 pour donner à Toronto une avance de 22-14.

Adams a frappé Rhymes sur une passe TD de 21 verges à 8:55 pour porter le score à 14-14. Cela est venu après qu’Adams a ouvert la marche avec un achèvement de 61 verges à Justin McInnis.

La course d’une verge de Dukes à 2:08 a donné une avance de 14-7 à Toronto. Cela a suivi le retour d’interception de 29 verges de Daniel sur la ligne des 22 verges de la Colombie-Britannique, la série de six jeux marquants des Argos étant aidée par deux pénalités de la Colombie-Britannique.

Leake a égalisé Toronto avec son retour de dégagement électrisant TD à 13:53 du premier. La Colombie-Britannique a été forcée de dégager après avoir pris une coûteuse violation du décompte du temps au deuxième et au deuxième qui a été suivie d’une incomplétude.

Rhymes a ouvert le score avec une frappe TD de 18 verges d’Adams à 5:36, clôturant une marche de 72 verges en quatre jeux.

SUIVANT

Les Lions accueillent les Alouettes de Montréal (2-1) le 9 juillet, tandis que les Argonauts ont leur deuxième semaine de congé.

Dan Ralph, La Presse Canadienne

