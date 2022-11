Les Argos affrontent les Blue Bombers dans le match de la Coupe Grey aujourd’hui. Voici ce que vous devez savoir

Les Argonauts de Toronto affronteront les doubles champions en titre des Blue Bombers de Winnipeg lors du match de la Coupe Grey ce soir à Regina.

Les Argos font leur première apparition dans le plus gros match de la LCF depuis qu’ils ont remporté la coupe en 2017.

Pendant ce temps, les Bombers ont été l’équipe la plus dominante du football canadien au cours des trois dernières saisons, remportant la coupe en 2019 et 2021, tout en affichant une fiche de 15-3, la meilleure de la ligue cette année.

Voici tout ce que vous devez savoir sur la 109e Coupe Grey.

LES ARGOS

Ce n’est pas la première fois que les Argos participent à un match de la Coupe Grey en tant qu’opprimés face à un mastodonte. En fait, c’est un scénario que McLeod Bethel-Thompson a déjà vécu.

Le quart-arrière de Toronto était aux premières loges il y a cinq ans lorsqu’une équipe parvenue des Argos a enregistré une énorme surprise lors de la Coupe Grey.

Le vétéran Ricky Ray a remporté un quatrième titre record de la LCF en tant que partant, guidant les Double Blue (9-9) vers une superbe victoire de 27-24 contre les Stampeders de Calgary (meilleur de la ligue 13-4-1) au stade TD Place d’Ottawa.

Maintenant, Bethel-Thompson aura une chance de faire que l’histoire se répète, cette fois en tant que titulaire.

Le quart-arrière des Argos a mené la LCF au chapitre des passes (meilleur record en carrière avec 4 731 verges) et a ancré la deuxième attaque aérienne de la ligue (279,3 verges par match).

Et il a exorcisé certains démons des séries éliminatoires le week-end dernier lorsqu’il a complété 19 de ses 27 passes pour 299 verges et deux touchés en menant Toronto devant les Alouettes de Montréal 34-27 en finale de la division Est.

Bethel-Thompson et les Argos ont perdu contre les Tiger-Cats de Hamilton lors de la finale de l’Est au terrain BMO l’an dernier après avoir perdu une avance de 12-0 en première demie.

«Les quarts-arrière sont mesurés par les championnats. Je me considère comme un bon quarterback. Je suppose que vous pourriez dire que je suis excité plus que tout », a déclaré Bethel-Thompson aux journalistes plus tôt cette semaine à Regina.

“La récompense pour un travail acharné est un travail plus dur, donc je peux regarder un film et jouer à un match de football. C’est la partie la plus excitante.

Les Argos auront une puissance de feu offensive supplémentaire pour la deuxième semaine consécutive après le retour du vétéran demi offensif canadien Andrew Harris après ce que l’on pensait être une blessure mettant fin à la saison.

Il a rejoint l’alignement des Argos à temps pour la victoire du week-end dernier contre Montréal, parcourant 42 verges en neuf courses tout en marquant son premier touché de 2022.

Harris complétera l’étoile AJ Ouellette de la division Est, qui a couru pour 516 verges (moyenne de 5,3 verges) au cours de la saison régulière. Contre Montréal, les deux ont aidé Toronto à se précipiter pour 101 verges en 23 courses (moyenne de 4,4 verges).

Le match de ce soir est personnel pour Harris, qui était un membre essentiel des équipes championnes des Blue Bombers de 2019 – lorsqu’il a été nommé MVP de la Coupe Grey – et de 2021 avant de signer avec les Argos pendant la saison morte.

“Quand je regarde tout le spectre et tout ce qui s’est passé au cours des cinq dernières années jusqu’à maintenant, c’est incroyable. Je mentirais si je disais que je n’ai pas eu cette date, [this] La Coupe Grey tournait dans ma tête », a déclaré Harris.

Du côté défensif, Toronto devra recoller les morceaux sans Wynton McManis. Le secondeur vedette, qui avait un record d’équipe de 88 plaqués et était le candidat des Argos pour le meilleur joueur défensif, a subi une blessure au haut du corps lors de la finale de la division Est.

Les Argos ont une tâche difficile devant eux, mais ils ont une histoire qui joue en leur faveur. Ils ont remporté leurs six dernières participations à la Coupe Grey (entre 1991 et 2017), leur dernière défaite au championnat étant une décision de 38-26 contre Edmonton en 1987 au BC Place Stadium.

« Nous jouons dans [the Grey Cup game], donc je pense que nous avons fait des progrès positifs en tant qu’organisation ces dernières années. L’an dernier, nous avons manqué de peu pour jouer dans ce match, alors je pense que nous allons dans la bonne direction », a déclaré l’entraîneur-chef Ryan Dinwiddie aux journalistes mercredi.

Déjà la franchise de la LCF la plus titrée de tous les temps, les Argos peuvent ajouter le numéro 18 de la Coupe Grey à la vitrine des trophées avec une victoire.

Horloge et verrouillez-vous. pic.twitter.com/X7fb5HcrRt — Argonautes de Toronto (@TorontoArgos) 19 novembre 2022

LES BOMBARDIERS

Les Blue Bombers ont une excellente fiche de 6-0 en séries éliminatoires au cours des trois dernières saisons avec le vétéran Zach Collaros au centre.

Collaros a encore une fois joué un grand rôle dans le succès de Winnipeg cette saison. Le joueur de 34 ans a lancé les 37 meilleures passes de touché de la LCF et a remporté 15 des 17 départs en saison régulière.

« C’est le meilleur quart-arrière de la ligue, c’est un formidable meneur et un formidable compétiteur », a déclaré l’entraîneur-chef des Bombers Mike O’Shea mercredi.

Et Collaros a plusieurs armes à sa disposition.

La recrue Dalton Schoen s’est avérée être la cible préférée de Collaros, menant la LCF pour les verges sur réception (1 441) et les touchés (16) tout en obtenant une moyenne de 20,6 verges pour chacune de ses 70 réceptions. Le Canadien Nic Demski a capté 10 touchés tandis que Rasheed Bailey (63 attrapés, 729 verges, neuf touchés) a également été un facteur dans le corps de receveurs de Winnipeg.

Mais l’attaque de Winnipeg peut faire plus que lancer le ballon. Les Bombers étaient la deuxième équipe au sol de la LCF, avec une moyenne de 113,5 verges par match.

Les Bombers ont mené la LCF pour les touchés offensifs (58), les touchés par la passe (44), l’efficacité des passes (116,6), la moyenne par tentative (9,6 verges) et ont terminé deuxièmes pour les points offensifs (28,2 points par match). Ils ont également fait du bon travail pour protéger Collaros, accordant le deuxième moins de sacs (29).

Collaros cherchera à mener son équipe à une troisième victoire consécutive de la Coupe Grey, un exploit qui n’a pas été accompli dans la LCF depuis les années 1980.

Mais il devra peut-être jouer avec une certaine douleur pour y arriver. Il a subi une légère blessure à la cheville lors de la finale de la division Ouest qui l’a tenu à l’écart des entraînements de Winnipeg mercredi et jeudi.

LA 109e COUPE GREY

Cette 109e Coupe Grey se joue ce soir au Mosaic Stadium de Regina.

C’est la quatrième fois dans l’histoire de la Coupe Grey que le match se joue dans la capitale de la Saskatchewan.

Le spectacle de la mi-temps mettra en vedette un trio de vedettes de la musique country; Les Canadiens Josh Ross, Jordan Davis et Tyler Hubbard de Florida Georgia Line.

🎶 JUSTE ANNONCÉ 🎶 La @TwistedTea #GreyCup Spectacle à la mi-temps ! AVEC : Tyler Hubbard de Florida Georgia Line, Jordan Davis et Josh Ross ! 🎸 Regardez-le EN DIRECT sur @TSN_Sports 20 novembre ! 👉 https://t.co/sdL3Kmc1Yn#LCF | #GCPlayoffs pic.twitter.com/p7Km0b9M4E — CFL (@CFL) 4 novembre 2022

« En grandissant, le football était tout, et comme tant de jeunes Canadiens, la Coupe Grey était l’objectif. Les blessures m’ont conduit sur un chemin différent, et maintenant, la musique est ma plus grande passion et la scène est l’endroit où je vis mes rêves », a déclaré Ross dans un communiqué de presse plus tôt ce mois-ci.

La plupart des experts préfèrent que les Bombers gagnent le match, mais les deux équipes se sont affrontées de près en saison régulière.

Ils n’ont affronté qu’une seule fois, au cours de la quatrième semaine, lorsque Winnipeg s’est échappé du terrain de BMO avec une victoire de 23-22.

La 109e Coupe Grey débutera à 18 h HNE sur TSN.

Avec des fichiers de La Presse Canadienne