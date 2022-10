Les Argonauts de Toronto s’affronteront à domicile contre les Lions de la Colombie-Britannique – Kelowna Capital News

L’accent demeure sur les Lions de la Colombie-Britannique, mais le quart-arrière McLeod Bethel-Thompson et les Argonauts de Toronto sont pleinement conscients de ce qui les attend.

Toronto (8-6) accueille la Colombie-Britannique (10-4) samedi soir au BMO Field. Les Argos sont au sommet de la division Est et ont décroché une place en séries éliminatoires, mais les Alouettes de Montréal (7-7) sont juste derrière eux alors que les deux équipes ont encore quatre matchs de saison régulière à jouer.

Toronto affrontera la Colombie-Britannique, puis se rendra à Edmonton la semaine prochaine avant de terminer avec une série aller-retour contre Montréal. Les Alouettes amorceront un match aller-retour avec Ottawa, à compter de lundi, et accueilleront les Argos le 22 octobre avant de se rendre au BMO Field le 29 octobre.

Montréal a remporté trois matchs de suite et cinq de ses six derniers matchs. Mais Bethel-Thompson a déclaré que ni lui ni les Argos ne regardaient aussi loin.

“Nous savons ce qui est prévu à l’avenir, cela prend juste les choses semaine après semaine”, a-t-il déclaré. «Chaque fois que vous essayez de vous accrocher à quelque chose dans trois semaines, vous ne vous concentrez pas sur le moment.

“Nous devons nous concentrer sur l’arrivée de la Colombie-Britannique dans notre maison, protéger notre maison et exploiter notre potentiel, ce que nous n’avons pas fait.”

Toronto vient de subir une défaite 29-2 sur la route contre les Stampeders de Calgary la semaine dernière. Les deux points étaient le total le plus bas des Argos depuis une défaite de 26-0 contre Edmonton le 25 juillet 2019.

Bethel-Thompson a réussi 19 passes sur 38 pour 194 verges et deux interceptions alors que Calgary a enregistré trois choix au total.

“Nous avons pondu un œuf à tous les niveaux”, a-t-il déclaré. « Je ne crois pas qu’ils soient une meilleure équipe que nous.

« On aurait dit qu’ils l’étaient, mais ce n’était pas le cas. Nous venons de pondre un œuf, nous n’avons pas performé, nous n’avons pas exécuté. Quand vous ne jouez pas et que vous n’exécutez pas, vous ressemblez à de la merde. Nous sommes ravis de revenir sur le terrain et de mieux performer.

Bethel-Thompson a déclaré qu’une performance comme celle de la semaine dernière à Calgary le suivra pendant une grande partie de la semaine suivante.

“Cela me hante pendant des jours jusqu’à ce que je revienne sur le terrain”, a-t-il déclaré. “Pendant que je m’entraîne, je travaille dessus et je passe de l’autre côté.

“Quand vous arrivez au jour du match, vous pouvez le vider et obtenir une nouvelle performance.”

Les Lions présenteront certainement un gros défi pour Toronto. La défensive de la Colombie-Britannique est classée première au classement général dans une foule de catégories, y compris le moins de points offensifs accordés (20,4) et de verges offensives (321,7) et la deuxième pour les interceptions (12).

“C’est une très bonne défensive”, a déclaré Bethel-Thompson. «Ils se précipitent fort, leurs DB jouent de manière agressive.

«Ils joueront à l’homme, ils nous menaceront et ensuite ils auront plusieurs couvertures à l’arrière. Ils sont à peu près une défense solide de haut en bas… un très bon groupe.

La Colombie-Britannique a également une fiche de 5-1 à l’extérieur de BC Place cette saison et de 4-1 contre ses rivaux de la division Est. Les Lions ont également décroché une place en séries éliminatoires, leur première depuis 2018.

Toronto est 4-3 à domicile mais 2-4 contre les clubs de l’Ouest.

Bethel-Thompson a déclaré que les Argos n’avaient pas à réinventer la roue offensivement contre la Colombie-Britannique

“C’est comme toujours, vous devez être efficace au premier essai, vous devez rester sur le terrain et soutenir les entraînements et frapper vos coups lorsque vous les prenez”, a-t-il déclaré. “C’est un peu comme Football 101.”

Les Lions ont une fiche de 2-2 depuis l’acquisition du quart-arrière vétéran Vernon Adams Jr. de Montréal le 31 août. Adams a effectué trois départs avec la Colombie-Britannique – en remportant deux – et n’a pas encore lancé d’interception en 81 tentatives de passe.

Adams a réussi 17 passes sur 22 pour 305 verges et deux touchés lors de la victoire à domicile de 34-19 contre Ottawa la semaine dernière. C’était son septième match de 300 verges en carrière, dont deux contre Toronto.

Les Lions ont battu Toronto 44-3 le 25 juillet au BC Place Stadium. Le quart-arrière canadien Nathan Rourke, actuellement blessé au pied, a lancé pour 436 verges et quatre touchés lors de ce match.

La Colombie-Britannique sera également privée de son receveur Lucky Whitehead (cheville). Whitehead est le deuxième meilleur receveur des Lions avec 73 attrapés pour 966 verges et trois touchés.

Dominique Rhymes (71 attrapés, 1 165 verges, 10 touchés) est le meilleur receveur des Lions.

La défensive de Toronto sera moins l’ailier défensif Shane Ray (biceps déchiré de fin de saison), le secondeur Wynton McManis (genou) et le demi-arrière Maurice Carnell IV (genou) tandis que le demi défensif DaShaun Amos (cheville) est une décision de temps de jeu. Le demi de coin Jamal Peters (6 interceptions dans la LCF) est de retour après avoir raté le match de la semaine dernière en raison d’une blessure.

La défensive de Toronto a marqué des touchés cette saison (cinq interceptions, deux retours d’échappés), le plus pour les Argos depuis 2000 (record d’équipe de l’ère moderne de huit).

Offensivement, les receveurs DaVaris Daniels (hanche) et Damonte Coxie (pied) seront absents.

Bethel-Thompson a une fiche de 2-3 contre la Colombie-Britannique tandis qu’Adams a une fiche de 2-2 contre Toronto.

La Colombie-Britannique a remporté quatre des cinq derniers matchs contre Toronto, mais les Argos ont remporté la dernière rencontre au BMO Field 31-29 en prolongation en 2021.

Bethel-Thompson est deuxième au classement général des passes de la LCF (3 866 verges) et termine une deuxième campagne de 4 000 verges. Il a lancé pour 4 024 verges en 2019.

—Dan Ralph, La Presse Canadienne

