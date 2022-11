Les Argonautes espèrent que les partisans des Roughriders les encourageront contre les Blue Bombers lors de la Coupe Grey à Regina

Les Argonauts de Toronto disent que les partisans déçus des Roughriders de la Saskatchewan devraient conserver leurs billets pour la Coupe Grey et soutenir les champions de la division Est lors de la finale de la LCF dimanche à Regina.

“J’espère que les partisans locaux ici ne vendent pas leurs billets à tout le monde à Winnipeg”, a déclaré l’entraîneur des Argos Ryan Dinwiddie lors d’une conférence de presse mercredi.

“Nous comprenons que ce sera probablement le cas.”

Alors que les Bombers disputent le match de la Coupe Grey après la victoire de dimanche dernier contre les Lions de la Colombie-Britannique, Dinwiddie a déclaré qu’il s’attend à ce que de nombreux partisans de Winnipeg fassent le parcours d’environ 575 kilomètres vers l’ouest sur la route transcanadienne jusqu’à Regina cette semaine.

Depuis mercredi, les sites de billetterie en ligne comme Ticketmaster avaient des places disponibles dans chaque section du stade.

Dans cet esprit, Dinwiddie espère que les partisans de la Saskatchewan soutiendront le Double Blue.

“Vous espérez que les partisans de Regina, s’ils vont au match, ils vont potentiellement nous encourager.”

Mais l’entraîneur des Argos a déclaré que son équipe ne serait pas “rattrapée” par qui est dans la foule.

Mercredi matin, Dinwiddie a mené son équipe lors de leur premier entraînement au stade Mosaic de Regina, avec le bruit de la foule pompé par les haut-parleurs du stade.

“Il va falloir qu’il y ait une cadence silencieuse, potentiellement. Nous devons pratiquer cela”, a déclaré Dinwiddie.

Les Blue Bombers ont connu du succès à Mosaic, remportant le tout premier match au nouveau stade en 2017, ainsi que des victoires en séries éliminatoires en 2018 et 2019.

Mais ces succès passés n’ont pas d’importance dimanche, a déclaré l’entraîneur des Bombers Mike O’Shea.

“Je ne regarderais pas le succès à Mosaic, si ce n’est que nous avons eu une bonne semaine de préparation et que nous prévoyons de réussir où que nous jouions – que ce soit un stade, un parking, une arrière-cour”, a-t-il déclaré lors de la conférence de presse de mercredi. .

L’entraîneur-chef des Blue Bombers de Winnipeg, Mike O’Shea, prend la parole lors d’une conférence de presse des entraîneurs-chefs mercredi. O’Shea a déclaré que son équipe ne se souciait pas de savoir où elle jouait ou qui se trouvait dans les gradins. (Heywood Yu/La Presse canadienne)

L’ancien porteur de ballon étoile d’O’Shea, Andrew Harris, un produit de Winnipeg, joue maintenant pour les Argonauts.

Harris a fait partie de ces grandes victoires en séries éliminatoires à Regina avec Winnipeg et sait ce que c’est que de jouer devant une foule hostile.

Il a dit qu’il a des amis à Regina qui “semblent penser que ce sera une base de fans des Argos, parce que tout le monde déteste tellement les Bombers à Regina”.

“Nous prendrons tout le soutien que nous pourrons”, a déclaré Harris. “J’imagine que Winnipeg aura une grande base de fans. Ça va être fou ici de toute façon.”

Harris, 35 ans, connaît le match de la Coupe Grey et ce que cela signifie. Il a trois bagues, dont des victoires consécutives avec Winnipeg en 2019 et 2021 (il n’y a pas eu de match de la Coupe Grey en 2020 en raison de la pandémie de COVID-19).

« C’est probablement l’un des plus beaux stades de la ligue, au cœur des Prairies, et nous allons certainement profiter des festivités et de l’ambiance », a déclaré Harris.

Le porteur de ballon des Argonauts de Toronto Andrew Harris s’adresse aux journalistes après l’entraînement au Mosaic Stadium de Regina mercredi. Harris a déclaré que son équipe espère que la rivalité entre les Roughriders de la Saskatchewan et les Blue Bombers de Winnipeg se traduira par un soutien pour son équipe dimanche. (Heywood Yu/La Presse canadienne)

Le receveur des Blue Bombs Nic Demski, qui a été repêché par les Roughriders et a passé trois ans en Saskatchewan, a déclaré qu’il avait hâte de retrouver un environnement familier.

“Je sais que la communauté du football ici est très passionnée et aime le football à cette période de l’année”, a déclaré Demski.

Il a dit qu’étant donné le trajet relativement court entre les deux villes, il espère voir une vague bleue et dorée se diriger vers Regina.

“J’espère que nous aurons du monde de Winnipeg ce week-end.”