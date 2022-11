Les Argonautes détrônent les Blue Bombers et remportent leur 1er titre de la Coupe Grey depuis 2017

La course de touché de cinq verges d’AJ Ouellette au quatrième quart a rallié les Argonauts de Toronto à une surprise de 24-23 contre les Blue Bombers de Winnipeg lors de la 109e Coupe Grey, dimanche soir à Regina.

Le touché de Ouellette – son deuxième du match – est survenu à 11:36 avec le converti de Boris Bede donnant à Toronto son mince avantage.

Et c’est le remplaçant Chad Kelly, le neveu de l’ancienne star de la NFL Jim Kelly, qui a conçu le parcours de cinq matchs et 36 verges avec le vétéran McLeod Bethel-Thompson mis à l’écart pour une blessure non précisée. Le touché de Ouellette a été préparé par le retour de dégagement de 44 verges de Javon Leake qui a placé Toronto à la ligne des 31 verges de Winnipeg avec 6:07 à jouer.

Lors de la prochaine possession de Winnipeg, le secondeur Henoc Muamba a intercepté Zach Collaros pour mettre les Argos à la ligne des 43 verges de Winnipeg avec 3:20 à jouer. Mais les Bombers sont restés en vie avec le bloc de Nick Hallett sur le panier de 37 verges de Bede qui a placé l’équipe de la division Ouest à sa ligne des 29 verges avec deux minutes à faire.

Après le deuxième sac de Robbie Smith, Smith est de nouveau arrivé à Collaros au troisième essai, mais a été signalé pour une pénalité de masque facial, plaçant Winnipeg à ses 41. Les Bombers ont conduit jusqu’à la ligne de 40 verges de Toronto, mais Smith a bloqué la tentative de 47 verges de Liegghio, mettant Toronto à sa ligne de 14 verges avec 43 secondes à jouer.

ROBBIE SMITH VOUS FOU ! #GreyCup pic.twitter.com/RITaOXafWO —@CFL

Toronto a ensuite été en mesure d’exécuter le chronomètre.

La défaite a terni un effort record de Janarion Grant de Winnipeg, qui a réussi un retour de botté de dégagement de 102 verges plus tôt dans le quatrième. Il s’agit du plus long retour de botté de dégagement de l’histoire de la Coupe Grey.

Winnipeg tentait de devenir la première équipe de la LCF à remporter trois Coupes Grey consécutives depuis qu’Edmonton a remporté cinq titres consécutifs (1978-82).

L’HOMME EST QUELQUE CHOSE D’AUTRE pic.twitter.com/ZInSGU4Zz9 —@Wpg_BlueBombers

Toronto a remporté sa première coupe Grey depuis 2017 et a prolongé sa séquence de victoires dans le grand match à sept d’affilée.

Les deux équipes se sont affrontées lors du premier match de la Coupe Grey au nouveau stade Mosaic. La dernière fois que le concours a eu lieu, c’était en 2013 lorsque le match a été joué au Mosaic Stadium de Taylor Field et que les Roughriders de la ville natale ont envoyé Hamilton 45-23 pour le quatrième et dernier championnat de la franchise.

Le concours a été joué avant une vente annoncée de plus de 33 000 spectateurs, bien qu’il y ait eu des taches notables de sièges vides dans toute la salle.

La température au coup d’envoi était de -2C (ressenti comme -7C) avec des vents de 23 kilomètres à l’heure. Il est tombé à -4C (ressenti comme -11C) et le vent a augmenté à 28 km/h pour ouvrir la seconde mi-temps.

L’action a commencé après les festivités d’avant-match qui comprenaient un survol émouvant de neuf avions par le 431e Escadron de démonstration aérienne, anciennement les Snowbirds de l’Aviation royale canadienne.

Collaros a terminé 14 passes sur 23 pour 183 verges avec une interception.

Bethel-Thompson a terminé 15 passes sur 28 pour 203 verges tandis que Kelly a complété 4 passes sur 6 pour 43 verges.

Andrew Harris, qui a aidé Winnipeg à remporter des titres en 2019 et 21, a couru 55 verges en 10 courses pour les Argos. Ouellette a amassé 24 verges au sol en six courses.

Bede n’a marqué que trois de ses six buts sur le terrain dans la soirée. Il a également ajouté deux convertis et un célibataire.

Dakota Prukop a marqué les deux touchés de Winnipeg. Liegghio a ajouté deux convertis et un panier.

La course d’une verge de Prukop à 11:04 de la troisième période a donné à Winnipeg un avantage de 17-14. Il a couronné un entraînement intelligent de 13 jeux et 74 verges qui a pris 7:12.

Ouellette a donné une avance de 14-10 à Toronto avec une course de quatre verges du touché à 3:30. La marche de quatre matchs et de 35 verges a été mise en place par le retour de botté de dégagement de 23 verges de Leake à la ligne de 35 verges de Winnipeg.

Le panier de 45 verges de Liegghio à 14:39 de la seconde a donné à Winnipeg son avantage de 10-7 à la mi-temps. Bede a eu une chance d’égaliser le score, mais sa tentative de 53 verges sur le jeu final était large.

Le deuxième a été meilleur pour Winnipeg (148 verges offensives nettes comparativement à 119 pour Toronto). Cependant, les Bombers avaient les devants car leur défensive a forcé les Argos à se contenter de buts sur le terrain et Bede n’a pu convertir que deux de ses quatre tentatives en première mi-temps.

Après avoir lutté dans le premier, Collaros a été 6 sur 10 en passant pour 95 verges à la mi-temps. Deux fois, cependant, il a ouvert Dalton Schoen, mais les deux n’ont pas réussi à se connecter.

Plus important encore, Collaros a bondi après une course de sept verges en deuxième, ne semblant montrer aucun effet néfaste de la blessure au pied qu’il a subie lors de la finale de la division Ouest le week-end dernier.

Toronto semblait déterminé à établir la passe alors que Bethel-Thompson a complété 10 tentatives sur 21 pour 142 verges. Harris a couru cinq fois pour 36 verges.

Le panier réussi de 36 verges de Bede à 11 h 30 a porté le score à 7-7.

Toronto a pris les devants 4-0 lorsque la botte manquée de 36 verges de Bede est allée pour un simple à 2:56 de la seconde. L’attaque de Winnipeg a finalement mis quelque chose en place alors que la course d’un mètre de Prukop au troisième essai à 7:09 a couronné une marche de huit jeux et 70 verges qui a duré 4:35.

Bede a ouvert le score avec un placement de 46 verges à 4:44 du premier, contrôlé par Toronto. Les Argos ont eu le ballon pendant 8:55 et ont battu Winnipeg 71-29 en verges offensives tandis que Collaros n’a été que 1 sur 4 en passant pour quatre verges.

Cependant, le joueur de ligne défensif Jackson Jeffcoat a réalisé le plus gros jeu de son équipe du quart, récupérant un échappé après avoir limogé Bethel-Thompson.