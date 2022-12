Les Argentins se réveillent en rêvant de la gloire de la Coupe du monde au Qatar

BUENOS AIRES, Argentine (AP) – Zeyda Cipra a été tellement anxieuse toute la semaine à propos du match de l’Argentine contre la France en finale de la Coupe du monde qu’elle n’a pas pu éviter de parler de ce qu’elle ressentait avec son psychologue.

“Elle m’a dit qu’elle ressentait la même chose à propos de la Coupe du monde”, s’amuse Cipra, une étudiante en économie de 35 ans qui tient également une animalerie à Buenos Aires. “Je suis vraiment excité et j’ai une anxiété terrible.”

Les Argentins se sont réveillés dimanche prêts à regarder l’équipe nationale jouer au Qatar pour un troisième titre de Coupe du monde, le premier depuis 1986, au milieu d’un sentiment d’unité et de joie qui est rare pour un pays qui a été englouti dans une crise économique pendant des années et a l’un des pires taux d’inflation au monde, à près de 100 % par an, et où près de quatre personnes sur dix vivent dans la pauvreté.

« Les gens ressentent constamment un bonheur très intense. Les voitures roulent avec le drapeau. Toute la ville est habillée du drapeau », a déclaré Guillermo Ortiz, un podologue de 52 ans. “Ce qui est fou, c’est que nous sommes tous unis et disons que nous voulons ce qu’il y a de mieux, ce qui n’arrive généralement pas dans ce pays. C’est comme si le football dessinait un cercle et nous mettait tous à l’intérieur.

L’Argentine a atteint la finale de la Coupe du monde pour la dernière fois en 2014, lorsqu’elle a perdu contre l’Allemagne, mais apparemment tout le monde dans le pays convient que le sentiment d’anticipation et d’excitation pour ce match est bien plus élevé qu’il ne l’a jamais été pour ce match il y a huit ans au Brésil.

« Cela a quelque chose de spécial en raison de la situation du pays. La vérité est que nous traversons une période vraiment très difficile et nous attendons ce bonheur », a déclaré Martín Ferreyra, un plombier de 46 ans. “Nous profitons d’une pause en tant que société.”

Alors que les Argentins se préparaient pour la sixième finale de la Coupe du monde du pays, beaucoup étaient prêts à suivre des rituels superstitieux.

Cipra, par exemple, regardera le match toute seule comme elle l’a fait pour tous les autres matches de la Coupe du monde, entourée de ses deux chiens et de deux autres dont elle s’occupe, tous portant le maillot de l’Argentine.

Ortiz regardera le match avec sa famille et ses amis dans son appartement, où, comme tous les autres matchs, ils accrocheront un drapeau argentin de 25 mètres (82 pieds).

L’objectif d’Ortiz est de déployer plus tard ce drapeau sur l’emblématique obélisque de la capitale, le site traditionnel des célébrations qui se remplira sans aucun doute après le match, que l’équipe dirigée par Lionel Messi gagne ou perde.

“Si nous perdons, nous allons toujours célébrer”, a déclaré Ferreyra. “Nous savons qu’il y avait des valeurs et que c’est une vraie équipe.”

Peu, cependant, parlaient de perdre comme une possibilité réelle.

“Je pense que ce sera le nôtre parce que les gars ont montré qu’ils peuvent s’adapter à n’importe quel système de jeu et qu’ils peuvent changer en fonction de leur rival”, a déclaré Guillermo Darchez, un photographe de 43 ans dont la fille joue dans l’équipe de jeunes de Newell’s. Vieux garçons.

Newell’s est l’ancien club de Messi à Rosario, la troisième plus grande ville d’Argentine.

“Nous avons tous très faim de victoire”, a reconnu Pablo Jiménez, un serveur de 29 ans dans un restaurant de Rosario appartenant à la famille de Messi. “Je pense que nous allons les manger vivants.”

Daniel Politi, Associated Press