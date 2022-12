Les Argentins ont la fièvre du tatouage après le triomphe de la Coupe du monde

BUENOS AIRES, Argentine (AP) – L’Argentine a la fièvre du tatouage.

Parfois, c’est pour tenir une promesse, d’autres fois pour dire merci ou simplement pour immortaliser sur la peau ce qui fut de toute évidence un moment inoubliable.

La victoire de l’Argentine au tournoi de la Coupe du monde de football au Qatar a soudainement signifié que de nombreux tatoueurs à travers le pays étaient complets. Ils font des heures supplémentaires avec des designs qui incluent souvent la superstar Lionel Messi tenant le trophée et les trois étoiles font allusion au nombre de fois que le pays sud-américain a remporté la compétition mondiale de football.

Le phénomène est particulièrement marqué chez les moins de 30 ans qui n’ont jamais vu l’équipe nationale remporter une Coupe du monde. L’Argentine a déjà remporté le trophée le plus important du monde du football en 1978 et 1986.

La tendance montre à quel point la victoire de la Coupe du monde a affecté les Argentins à un moment où leur pays est coincé dans un malaise économique depuis des années. Il a l’un des taux d’inflation les plus élevés au monde, proche de 100 %, et près de quatre personnes sur dix vivent dans la pauvreté.

Après s’être allongé sur une chaise pendant près de deux heures dans un salon de tatouage de Buenos Aires, la capitale argentine, Sasha Mortier a finalement tenu une promesse qu’il avait faite avant même le début de la Coupe du monde : se faire tatouer le trophée et la date du match de championnat le le côté de son torse.

“Toute une génération n’a jamais vécu cela”, a déclaré Mortier, 26 ans. “Nous en avions besoin. Le pays traverse une période difficile et je pense que cela faisait un moment que nous n’avions pas connu cette période de bonheur.

Les 36 longues années qui se sont écoulées depuis que la légende du football Diego Maradona a levé la Coupe du monde au Mexique ont représenté un lourd fardeau pour les fans en Argentine, un pays fou de football qui vit le sport avec une intensité particulière.

Mortier a encore une promesse à tenir, car lui et un ami ont également juré de se faire tatouer un rocher qu’ils ont trouvé sur le sol juste avant que l’équipe nationale ne commence la séance de tirs au but contre les Pays-Bas en quart de finale.

“C’est un horrible rocher du sol, mais cela nous a porté chance”, a déclaré Mortier. “Vous choisissez de croire.”

Peu de temps après son retour du Qatar, Sebastián Fernández s’est rendu à Yeyo Tattoos dans une banlieue sud de Buenos Aires avec une image claire dans sa tête : Messi embrassant le trophée avant la cérémonie de remise des prix.

“Cette image du baiser ou de l’Argentine championne du monde en 2022 sera historique. Cela me remplit de fierté d’avoir été là », a déclaré Fernández. “Je voulais dépeindre quelque chose qui rappelle cette expérience et me redonne un peu des sentiments que j’avais à l’époque.”

César “Yeyo” Molina, un tatoueur bien connu dans le milieu du football, a déclaré qu’il n’avait jamais eu à faire face à une telle demande.

“La folie autour de la Coupe est impressionnante”, a déclaré Molina en mettant de la couleur sur le tatouage de Messi qui couvre toute la cuisse de Fernández et a mis deux jours à le terminer. “Concernant le travail, nous sommes à un moment incroyable, nous ne pouvons pas suivre. … Je n’ai jamais rien vu de tel.

Molina est bien connu pour la conception de tatouages ​​​​hyperréalistes, ce qui le rend particulièrement populaire parmi ceux qui veulent un moment précis de l’histoire gravé sur leur peau. Ses tatouages ​​coûtent généralement au moins 300 $, un prix élevé pour l’Argentin moyen.

Certains fans sans poches profondes ont essayé de se faire tatouer à bas prix et les résultats sont devenus viraux sur les réseaux sociaux. L’un des cas les plus notoires concerne un tatouage de Messi qui donne l’impression que le joueur est en surpoids et a un double menton proéminent.

Santiago Aposto, un Argentin de 31 ans qui vit au Mexique, ne voulait prendre aucun risque et s’est rendu dans un studio de tatouage réputé à Buenos Aires pour tenir une promesse qu’il avait faite pour souligner son espoir que l’Argentine survive à la phase de groupes du tournoi. après sa défaite surprise 2-1 contre l’Arabie saoudite.

“Quand vous vivez à l’étranger, vous devenez encore plus argentin”, a déclaré Aposto alors qu’il se faisait tatouer Messi embrassant le trophée de la Coupe du monde. « Pour ma génération, c’est un peu ce que nos parents ont vécu avec Maradona. Il est de notre génération, nous le sentons comme le nôtre, comme notre représentant dans le monde.

Après Messi, un autre joueur que de nombreux fans veulent se faire tatouer est le gardien de but Emiliano Martínez, surnommé “Dibu” et devenu un héros local pour sa performance lors des tirs au but de l’équipe contre les Pays-Bas en quart de finale et la France en finale. .

Valentín Bobadilla, 20 ans, s’est fait tatouer le geste controversé que le gardien de but a fait lorsqu’il a remporté le prix Golden Glove du meilleur gardien de but du tournoi et l’a tenu à l’aine.

“Le geste que certaines personnes trouvent vulgaire a vraiment attiré mon attention”, a déclaré Bobadilla. “Après les quarts de finale contre les Pays-Bas, j’avais cette affection pour ‘Dibu’, et encore plus après ce qu’il a réalisé en finale.”

La rédactrice d’Associated Press, Débora Rey, a contribué à ce rapport.

Natacha Pisarenko et Víctor R. Caivano, The Associated Press