Les Argentins éclatent de joie après une finale épique de la Coupe du monde

BUENOS AIRES, Argentine (AP) – Les Argentins se sont lâchés dimanche et les rues du pays sont devenues des lieux de fête après une finale épique de la Coupe du monde au cours de laquelle l’équipe nationale a battu la France aux tirs au but.

C’était le troisième titre de Coupe du monde du pays, et le premier depuis 1986.

« Je suis très heureux, nous le méritions vraiment. L’équipe a beaucoup souffert, mais elle s’est rétablie au fil du temps », a déclaré Josefina Villalba, une nounou de 55 ans qui a rejoint des centaines de fans sur l’une des nombreuses places publiques où des écrans géants ont été installés pour regarder le long- match attendu.

Des millions d’Argentins ont pleuré, crié et se sont étreints en suivant le match, qui a été une montagne russe d’émotions.

Tout au long du match, de nombreux spectateurs sur une place publique de Buenos Aires ont scandé le nom du capitaine Lionel Messi, largement considéré comme le plus grand joueur de football du monde qui avait longtemps parlé de la façon dont il aspirait à une victoire en Coupe du monde.

“Je ressens un immense bonheur dans mon cœur car c’est la première Coupe du monde que j’apprécie vraiment”, a déclaré Hector Quinteros, un agent de sécurité de 34 ans, les yeux remplis de larmes. « Cela arrive toujours. Ils nous font toujours souffrir.

Après 36 longues années, l’Argentine a finalement remporté un titre de Coupe du monde, effaçant des années de doutes et de questions quant à savoir si un pays connu pour avoir certains des plus grands joueurs de football du monde pouvait vraiment se produire sur la scène internationale. Le pays a remporté son premier titre en 1978, mais a perdu les finales en 1930, 1990 et 2014.

À la fin de la première mi-temps, beaucoup se préparaient à célébrer alors que l’Argentine menait 2-0 et dominait clairement le match.

Mais ce bonheur précoce s’est transformé en anxiété lorsque la France a rattrapé son retard, laissant finalement le score à 3-3 avant que l’Argentine ne batte la France 4-2 aux tirs au but.

Pour beaucoup, les sentiments angoissants du match ont rendu la victoire d’autant plus douce.

“Lorsque vous souffrez autant de quelque chose, la satisfaction est plus grande”, a déclaré Fabio Villani, un monteur vidéo de 45 ans, notant qu’il n’arrivait toujours pas à croire que l’Argentine avait remporté un titre de Coupe du monde.

Cela semblait également normal pour l’Argentine, un pays connu pour ses crises économiques apparemment sans fin.

“La souffrance est quelque chose de très argentin”, a déclaré Maria Isabel Ayala, une coiffeuse de 53 ans. “Si nous souffrons, c’est parce que nous le ressentons vraiment dans notre cœur.”

Gonzalo Nogueria, un photographe de 34 ans, a déclaré que “c’est un peu déprimant que nous ayons dû passer autant de temps à souffrir, mais c’est aussi un peu notre mode de vie”, ajoutant que “d’une certaine manière, nous sommes habitué aussi.

De nombreux fans se sont rapidement souvenus du grand argentin Diego Maradona, décédé il y a deux ans, disant qu’il avait quelque chose à voir avec la victoire d’aujourd’hui.

“Diego voit tout du ciel, il n’aurait pas voulu que l’Argentine perde. La première coupe sans lui et nous avons gagné ! Diego est toujours là, il est éternel », a déclaré Javier López, 18 ans, dont la voix s’est brisée en parlant de Maradona, qui a mené l’équipe nationale à ce qui avait été son dernier titre de Coupe du monde en 1986.

“Diego sourit certainement maintenant”, a écrit la légende du football brésilien Pelé sur les réseaux sociaux en félicitant l’Argentine pour la victoire.

L’équipe nationale dirigée par Messi a réussi à unir les Argentins avec un sentiment de joie qui n’est pas fréquent dans un pays qui est coincé dans le marasme économique depuis des années, souffre de l’un des taux d’inflation les plus élevés au monde et près de quatre sur 10 vivent dans pauvreté.

“Nous sommes très heureux qu’ils nous aient donné ce triomphe dont les gens avaient besoin au-delà des problèmes socio-économiques que nous rencontrons”, a déclaré Gabriel Fernández, un artisan de 42 ans, alors qu’il célébrait sa victoire entouré de sa famille dans un Parc de Buenos Aires.

“Nous avions besoin de cela, nous en avions besoin pour toutes les choses que nous traversons économiquement, politiquement et socialement”, a déclaré Alberto Czornenki, un commerçant de 45 ans, alors qu’il se joignait aux célébrations sur une place publique de la capitale argentine. .

“Nos vies sont pleines de souffrance à cause de tout cela, ce karma que nous avons, et cela nous donne au moins un peu de bonheur. On va alors s’éveiller à la réalité et on va être au même endroit, mais avec un enthousiasme différent.

Les supporters ont également particulièrement apprécié ce groupe entraîné par Lionel Scaloni.

Cette équipe “transmet quelque chose de très différent des autres équipes avant qui ne ressentaient pas de fierté pour le maillot national, alors que ces joueurs donnent tout d’eux-mêmes à chaque match”, a déclaré Facundo Alonso, un commerçant de 26 ans.

Le président Alberto Fernández s’est joint aux célébrations et a remercié l’équipe nationale pour la victoire.

“Merci aux joueurs et à l’équipe technique. Ils sont un exemple qu’il ne faut jamais abandonner. Que nous avons des gens formidables et un bel avenir », a écrit Fernández sur les réseaux sociaux.

Le président élu du Brésil, Luiz Inácio Lula da Silva, a écrit sur les réseaux sociaux qu’il était “satisfait de la victoire de nos voisins argentins”.

Le président Gabriel Boric du Chili, qui avait encouragé le pays voisin pendant le match, a également envoyé un “gigantesque câlin à nos frères argentins”.

Par une chaude journée d’été, l’obélisque du centre-ville de Buenos Aires a rapidement commencé à se remplir de monde alors que des milliers de personnes se rendaient au centre-ville pour célébrer.

Peu de temps après la fin du match, le métro s’est transformé en fête alors que les fans remplissaient les voitures, chantaient, chantaient et sautaient de joie alors qu’ils se dirigeaient vers les célébrations à l’Obélisque.

“Tenant Leo Messi par la main, nous allons aller jusqu’au bout”, a scandé la foule alors que l’euphorie prenait le dessus.

Daniel Politi et Almudena Calatrava, The Associated Press