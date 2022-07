Les Argentins aspirent à Evita, 70 ans après sa mort

Commentez cette histoire Commentaire

BUENOS AIRES – María Eva Noble dit qu’elle perpétue l’héritage de son homonyme alors qu’elle travaille dans une soupe populaire dans un quartier ouvrier de Buenos Aires. Elle porte le nom de l’emblématique première dame argentine María Eva Duarte de Perón, mieux connue sous le nom d’Eva Perón, ou Evita, décédée il y a 70 ans mardi. La soupe populaire où Noble fait du bénévolat dans le quartier de Flores sert des déjeuners quotidiens à environ 200 personnes et est gérée par une organisation qui porte également le nom du défunt chef.

Bien que n’étant pas lié à Eva Perón, Noble dit: “Je porte Evita dans mon ADN.” Et elle n’est pas la seule à ressentir cela.

Sept décennies après sa mort, Evita continue d’éveiller les passions en Argentine alors que ses partisans pensent que son image de championne des pauvres est plus pertinente que jamais à une époque où les inégalités et la pauvreté augmentent alors que l’économie stagne au milieu d’une inflation galopante.

Evita a fait l’objet d’innombrables livres, films, émissions de télévision et même d’une comédie musicale à Broadway, mais pour certains de ses adeptes les plus anciens et les plus ardents, le lien avec l’actrice devenue leader politique est beaucoup plus personnel.

Juana Marta Barro était l’une des dizaines de personnes qui se sont alignées mardi matin pour déposer des fleurs et lui rendre hommage sur la tombe d’Evita, située dans le quartier de Recoleta, dans la capitale argentine.

Les larmes aux yeux, Barro, 84 ans, fille d’une femme de ménage, a rappelé comment sa vie dans la province du nord de Tucumán s’était améliorée après l’entrée d’Evita sur la scène politique, et elle a soudainement reçu de meilleures chaussures et un uniforme scolaire.

“C’est grâce à elle que j’ai eu mon premier sac à dos”, a déclaré Barro, qui se souvient encore de l’excitation de voir Evita passer par sa ville dans un train. “Elle est une torche qui brille dans mon cœur.”

Evita est née dans une modeste maison de Los Toldos, une petite ville rurale à environ 300 kilomètres (186 miles) de la capitale, où elle a déménagé à l’âge de 15 ans pour poursuivre son rêve de devenir actrice. Une décennie plus tard, elle a rencontré Juan Domingo Perón, un officier militaire qui était un fonctionnaire du gouvernement.

Evita était à ses côtés lorsque Perón a remporté l’élection présidentielle de 1946 et a joué un rôle sans précédent en tant que puissante première dame, se plaçant à l’avant-garde des causes des droits des femmes, y compris le suffrage qui a été approuvé un an plus tard et la création d’une fondation pour aider les travailleurs et les pauvres.

Autant qu’Evita était aimée, elle était également détestée par de nombreux riches et puissants du pays qui se méfiaient de sa popularité et de son influence croissantes.

Son temps sous les projecteurs a été intense mais bref car elle est décédée d’un cancer du col de l’utérus à 33 ans, ce qui a provoqué une vague de chagrin dans les rues alors que le pays sud-américain était en deuil.

Perón a fini par être élu président deux fois de plus et a été le fondateur d’un mouvement politique – le péronisme – qui domine la vie politique argentine à ce jour, avec de nombreux dirigeants aux opinions idéologiques disparates revendiquant leur loyauté envers l’ancien général.

“Perón était respecté, il était obéi – vous étiez d’accord avec ce qu’il disait ou non. Mais Evita était aimée ou détestée et a fini par apporter une forte dose d’émotion au péronisme », a déclaré Felipe Pigna, un historien qui a beaucoup écrit sur l’ancienne première dame.

Pour certains, cette émotion a survécu.

María Eva Sapire s’est jointe à près de 100 autres personnes un jour avant l’anniversaire de la mort d’Evita pour s’habiller comme elle dans le cadre d’un spectacle qui rendait hommage à l’ancienne première dame.

Sapire a été nommée d’après Evita et maintenant elle parle d’elle avec sa propre fille.

“Lorsque vous écoutez ses discours, c’est incroyable de voir à quel point tant de choses conviennent encore tant d’années plus tard”, a déclaré Sapire.

D’autres qui sont venus admirer Evita plus tard dans la vie disent souvent que c’est précisément le sentiment qu’elle était avancée pour son époque dans de nombreux domaines, en particulier les droits des femmes, qui les a amenés à rejoindre ses légions de fans.

“Les jeunes en particulier voient une rebelle en Evita, une figure qui n’a pas baissé la tête ni abandonné” et a fini par mourir “jeune et belle”, ce qui a contribué à la construction d’une “icône pop”, a déclaré Pigna.

“Eva est un personnage qui ensorcelle”, a déclaré Alejandro Maci, réalisateur de la nouvelle série “Santa Evita” qui sera diffusée mardi sur les services de streaming de Disney et basée sur un roman de 1995 de l’écrivain argentin Tomás Eloy Martínez.

Perón et Evita continuent de faire l’objet de critiques tant en Argentine qu’à l’étranger. Certains, par exemple, disent qu’Evita a utilisé l’argent de l’État pour mener à bien ce qu’elle a décrit comme des œuvres caritatives afin de se forger une image de sainte et d’aider son mari à gagner en popularité. D’autres affirment également que le couple a reçu de l’argent des nazis pour aider les auteurs de crimes de guerre à se cacher en Argentine après la Seconde Guerre mondiale.

Cristina Alvarez Rodríguez, une petite-nièce d’Evita qui est maintenant ministre du gouvernement provincial de Buenos Aires, s’est dite particulièrement émue par le nombre de “très jeunes filles qui ont tatoué Evita sur leur peau” et maintenant “l’ont comme épouse”. lumière guidante.”

Beaucoup aspirent maintenant à une figure comme Evita.

Pour certains, le gouvernement actuel du président Alberto Fernández, qui se décrit comme un péroniste, s’est écarté de ces principes.

« Le peuple argentin se sent trahi. Le péronisme n’a jamais affamé les gens, et c’est ce qui se passe maintenant », a déclaré Mateo Nieto, qui a des photos de Perón et Evita dans sa pizzeria de la ville de Posadas, près de la frontière avec le Paraguay.

Nieto a déclaré que “le gouvernement au pouvoir se dit péroniste, mais ce n’est vraiment pas du péronisme”.

“Quelqu’un comme Evita nous manque vraiment, ce serait formidable d’avoir un leader comme elle à cette époque”, a-t-il déclaré.

Maci, le réalisateur, voit en Evita une «métaphore intéressante» pour réfléchir au type de pays que veulent les Argentins à une époque de pauvreté et d’inégalités croissantes.