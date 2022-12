Les Argentins ambivalents veulent être Lionel Messi mais sont plus Diego Maradona

Les Argentins aspirent à ressembler à Lionel Messi, mais en réalité, ils ressemblent davantage au rebelle imparfait Diego Maradona, selon un auteur, alors que les comparaisons entre les deux grands n ° 10 deviennent un sujet de discussion dominant de la Coupe du monde du Qatar.

Les deux hommes font désormais partie de l’identité nationale argentine, Messi héritant de l’éclat et du maillot de feu Maradona sur le terrain. En dehors de cela, ils auraient difficilement pu être plus différents, l’un étant un père de famille timide, l’autre un fauteur de troubles flamboyant.

“Lio est l’Argentin que nous voulons tous être – respectueux, voyant des portes s’ouvrir pour lui partout dans le monde, projetant une bonne image, avec sa famille partout”, Marcelo Sottile, auteur de “Messi El Distinto” (Messi, The Different One ), a déclaré à Reuters.

“Diego est un peu l’Argentin que nous sommes vraiment : le combattant qui se rebelle contre le pouvoir, le frimeur.”

Maradona est décédé il y a deux ans, son héritage entaché de drogue et de scandale mais toujours aimé des Argentins qui ont pardonné au génie imparfait qui leur a apporté la Coupe du monde 1986 presque à lui seul.

Malgré tous ses succès avec Barcelone et bien qu’il soit devenu le meilleur buteur de tous les temps en Argentine, Messi a eu du mal à gagner un tel amour inconditionnel et cherche désespérément à égaler Maradona en remportant la Coupe du monde au Qatar à sa cinquième et dernière tentative.

Il mène l’Argentine contre l’Australie en huitièmes de finale plus tard samedi au stade Ahmad bin Ali.

“LES ESCLAVES DE MARADONA”

“J’ai 48 ans, ma génération est esclave émotionnelle de Maradona, il est notre idole, il est l’affiche sur le mur de la pièce”, a déclaré Sottile à Reuters, notant à quel point les Argentins plus âgés sont plus enclins à comparer Messi de manière défavorable.

“Les moins de 30 ans n’ont jamais soumis Messi à cette inquisition. Mon fils de 18 ans ne l’a jamais interrogé, n’a jamais dit “tu joues bien pour Barcelone mais pas pour l’Argentine”.

Messi a fait des merveilles pour sa position en Argentine en menant l’équipe nationale au trophée de la Copa America en 2021, battant de vieux rivaux brésiliens dans leur célèbre stade Maracana.

Mais seule une Coupe du monde lui donnerait la stature de Maradona.

“Les gens exigent plus de Messi parce qu’il est venu sur la scène pour rivaliser avec Maradona. Depuis 15 ans, il fait partie des trois meilleurs joueurs du monde. Vous devez applaudir un homme avec cette constance”, a déclaré Sottile.

“Mais malheureusement, il doit gagner ici car en Argentine, c’est la victoire qui compte. Gagner fait de vous la beauté incontestée… Les Argentins sont très exigeants. C’est un énorme péché footballistique pour Messi d’avoir disputé quatre Coupes du monde et de ne pas gagner.”

