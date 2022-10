Les Archives nationales publient des documents sur les efforts de récupération

Un inventaire détaillé des biens des documents et autres objets saisis dans le domaine de Mar-a-Lago de l’ancien président américain Donald Trump est vu après que le document a été rendu public par le tribunal de district américain du district sud de la Floride à West Palm Beach, Floride, 2 septembre 2022.

La National Archives and Records Administration a publié lundi une petite fraction des communications liées aux documents gouvernementaux supprimés par l’ancien président Donald Trump et sa destruction signalée de certains dossiers de la Maison Blanche.

Les communications concernaient les efforts de la NARA pour récupérer ces documents, qui comprenaient des lettres adressées à Trump par l’ancien président Barack Obama et le dictateur nord-coréen Kim Jong Un. Ils ont également exprimé l’inquiétude de l’agence concernant le penchant signalé de Trump pour déchirer certains documents qu’il a lus à la Maison Blanche.

D’autres communications publiées lundi comprenaient une correspondance entre la NARA et le comité de la Chambre sur la surveillance et la réforme, qui plus tôt cette année a demandé à David Ferriero, l’archiviste des États-Unis, des détails sur 15 boîtes de dossiers présidentiels qu’il avait récemment récupérés de Trump’s Mar-a -Résidence club Lago à Palm Beach, Floride.

Les communications ont été publiées en réponse à des demandes en vertu de la loi sur la liberté d’information.

La NARA a déclaré qu’elle retenait la grande majorité des communications, y compris les lettres qu’elle avait envoyées à l’avocat de Trump, au ministère de la Justice, au Congrès et à la Maison Blanche, car elles étaient exemptées de divulgation en vertu de la FOIA.

La libération intervient alors que le ministère de la Justice mène une enquête criminelle sur Trump pour avoir emporté avec lui des documents gouvernementaux lorsqu’il a quitté ses fonctions.

Cette enquête a conduit à un raid du FBI début août sur le Mar-a-Lago Club. Les agents ont saisi des milliers de documents gouvernementaux, dont un certain nombre hautement classifiés. Le raid a eu lieu après que le DOJ en est venu à soupçonner que Trump avait conservé plus de documents officiels que ceux inclus dans les 15 boîtes données à la NARA.

Au total, la NARA a publié lundi 11 pages et retenu 298 pages de communications entre l’agence et les représentants de Trump.

Et il n’a publié que 54 pages de communications de la NARA à ce que l’agence a appelé “des entités externes autres que les représentants de Trump”. NARA retient 1 249 pages de communications dans cette catégorie.

“NARA continuera d’examiner des informations réactives supplémentaires dans les mois à venir pour une éventuelle publication”, a déclaré l’agence dans un communiqué. “Nous ne sommes pas en mesure de commenter davantage la publication d’aujourd’hui en raison d’un litige en cours.”