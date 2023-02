Les Archives nationales poursuivies pour un différend sur les vêtements pro-vie

Plusieurs opposants à l’avortement a poursuivi le Archives nationales et administration des documents après que ses gardes de sécurité leur aient ordonné d’enlever ou de couvrir leurs vêtements avec des messages “pro-vie” lors d’une visite aux archives le mois dernier alors qu’ils assistaient au Marche pour la vie à Washington.

NARA émis une déclaration vendredi le le procès devant le tribunal fédéral du district de Columbia, et des excuses pour les incidents survenus des mois après le Cour suprême renversé le droit fédéral à l’avortement.

La déclaration admettait que les gardes de sécurité avaient eu tort d’exiger qu’ils cachent les messages “pro-vie” lors de la visite des archives, qui abritent la Déclaration d’indépendance, la Constitution américaine et d’autres documents historiquement importants.

“En tant que foyer de la Constitution et de la Déclaration des droits d’origine, qui consacrent les droits à la liberté d’expression et de religion, nous nous excusons sincèrement pour cet événement”, a déclaré la NARA.

“La politique de la NARA autorise expressément tous les visiteurs à porter des t-shirts, des chapeaux, des boutons, etc. qui affichent un langage de protestation, y compris des discours religieux et politiques”, indique le communiqué. “Nous enquêtons activement pour déterminer ce qui s’est passé.” La NARA a déclaré qu’elle ne commenterait pas la poursuite elle-même.

La poursuite, déposée mercredi, allègue que les droits civils des plaignants en vertu des premier et cinquième amendements de la Constitution américaine ont été violés par la NARA et quatre agents de sécurité non identifiés le 20 janvier. La Marche pour la vie, qui s’oppose à l’avortement, avait lieu le même jour. .

Le premier amendement interdit aux gouvernements et à leurs agences, telles que la NARA, de restreindre la liberté d’expression, et le cinquième amendement garantit aux citoyens une protection égale en vertu des lois.

Les plaignants dans la poursuite sont représentés par des avocats du Centre américain pour le droit et la justiceune organisation chrétienne conservatrice.

“Le 20 janvier 2023, chacun des plaignants s’est rendu aux Archives nationales pour voir les documents qui affirment leur droit divin à la liberté d’expression, d’expression et à l’exercice de leurs croyances religieuses”, indique le procès.

Les plaignants adultes ne se connaissaient pas avant le dépôt de la plainte, indique la poursuite.

Deux des plaignants, une femme du Michigan identifiée comme Tamara R., et sa fille de 17 ans, LR, étaient là avec un groupe d’environ 15 élèves et parents du lycée catholique de LR, indique le procès.

La mère poursuit au nom de sa fille, qui « a une croyance profondément religieuse selon laquelle elle a une religion

et l’obligation morale de s’élever contre l’avortement de bébés innocents”, indique le procès.

Une autre plaignante, Wendilee Walpole Lassiter, est une résidente de Virginie et protestante qui était avec un groupe d’étudiants de son école religieuse privée, la Liberty University School of Law, indique le procès.

L’autre plaignante, Terrie Kallal, est une résidente de l’Illinois et une “catholique dévote”, selon la poursuite.

Lorsque LR, sa mère et ses camarades de classe se trouvaient dans la rotonde du bâtiment, où se trouve la déclaration des droits, un agent de sécurité s’est approché d’eux et a dit à LR et aux autres étudiants “d’enlever toute tenue pro-vie”, indique le costume.

LR a été spécifiquement invitée à couvrir sa chemise, qui disait: “La vie est un droit humain”, et à ne pas décompresser la veste par-dessus jusqu’à ce qu’elle quitte les Archives nationales, selon le costume.

La garde a dit à ses camarades de classe de retirer les boutons et les chapeaux portant des messages pro-vie, selon la poursuite. Un chapeau disait “LA VIE GAGNE toujours”, et un autre disait “ProLife”, selon le costume.

“Le demandeur LR a communiqué avec un ami via Snapchat alors qu’il était encore à l’intérieur du National

Archives, ‘il m’a dit d’enlever mon épinglette pro-vie alors que je me tenais à côté de la constitution qui littéralement

dit la liberté d’expression là-dessus », allègue la poursuite.