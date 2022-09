Les Archives nationales ne sont toujours pas certaines d’avoir la garde de tous les dossiers présidentiels de Donald Trump, même après la perquisition du FBI dans son club de Mar-a-Lago, a déclaré mardi un comité du Congrès américain dans une lettre.

Le comité de surveillance et de réforme de la Chambre a révélé que le personnel des Archives lors d’un appel le 24 août ne pouvait pas garantir qu’il disposait de tous les dossiers présidentiels de Trump. Dans la lettre, le comité a demandé aux Archives de procéder à une évaluation pour déterminer si des dossiers de Trump restent introuvables et potentiellement en sa possession.

“À la lumière des révélations selon lesquelles les représentants de M. Trump ont induit les enquêteurs en erreur sur le fait qu’il était toujours en possession de biens du gouvernement et que les documents trouvés dans son club comprenaient des dizaines de” dossiers vides “pour des documents classifiés, je suis profondément préoccupé par le fait que des dossiers présidentiels sensibles pourraient rester hors de portée. le contrôle et la garde du gouvernement américain », a écrit la représentante Carolyn Maloney, présidente du comité de surveillance, dans la lettre.

Le comité de la Chambre a compétence sur le Presidential Records Act, une loi de 1978 qui exige la préservation des documents de la Maison Blanche en tant que propriété du gouvernement américain. La demande est le dernier développement d’un va-et-vient de plusieurs mois entre l’agence et le comité, qui a enquêté sur le traitement des dossiers par Trump.

La demande intervient également des semaines après que le FBI a récupéré plus de 100 documents avec des marques classifiées et plus de 10 000 autres documents gouvernementaux du domaine Mar-a-Lago de Trump en Floride. La perquisition est intervenue après que les avocats de Trump ont fourni une attestation sous serment que tous les dossiers gouvernementaux avaient été restitués.

Cette photographie contenue dans un dossier judiciaire du ministère américain de la Justice, expurgée en partie par le FBI et publiée le 30 août, montre des documents saisis lors de la perquisition du 8 août par le FBI dans le domaine Mar-a-Lago de Trump en Floride. Le ministère de la Justice affirme qu’il y a peut-être eu des efforts pour faire obstruction à son enquête. (Ministère de la Justice/Associated Press)

Maloney et d’autres législateurs démocrates du panel ont demandé un briefing aux Archives nationales, mais n’en ont pas reçu en raison de l’enquête criminelle en cours du ministère de la Justice sur la question.

Mais la lettre note un appel entre le personnel des Archives et le comité le 24 août, où les législateurs ont été informés que des documents pourraient encore manquer.

En conséquence, a écrit Maloney, le comité demande à l’agence de procéder à un “examen urgent” de tous les documents gouvernementaux qui ont été enregistrés à la Maison Blanche de Trump afin de déterminer si des documents supplémentaires restent introuvables et potentiellement en possession de l’ancien président.

En outre, le comité a également demandé aux Archives d’obtenir une certification personnelle de Trump “qu’il a remis tous les dossiers présidentiels qu’il a illégalement retirés de la Maison Blanche après avoir quitté ses fonctions”.

Le comité demande aux Archives de fournir une première évaluation de cet examen d’ici le 27 septembre.