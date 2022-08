Les archives montrent que Trudeau se voit régulièrement offrir des portraits de lui-même en cadeau

Le premier ministre Justin Trudeau s’est vu offrir le cadeau de sa propre ressemblance quelque 17 fois depuis qu’il est devenu premier ministre, dont une fois par le président de la Chine.

Les portraits et les photos, ainsi qu’une myriade de vases, de bouteilles de vin et d’accessoires Star Wars, font partie des plus de 400 cadeaux d’une valeur de plus de 200 $ que Trudeau a déclarés au commissaire fédéral à l’éthique depuis la fin de 2015.

Parmi les représentations « de moi-même », telles qu’elles sont communément décrites dans les révélations de Trudeau, figurent un portrait sceau du président chinois Xi Jinping et une peinture sur peau de chèvre offerte par Abiy Ahmed Ali, le premier ministre éthiopien.

Il y a aussi un collage en cristal 3D de Trudeau et de l’ancien président américain Barack Obama, ainsi que des découpages de lui et de sa femme, Sophie Grégoire Trudeau, tous deux donnés par des artistes canadiens.

Le bureau du premier ministre, lorsqu’on l’a interrogé, n’a pas spécifiquement abordé la question de savoir ce qu’il advient de toutes ces images de Trudeau. Par exemple, y en a-t-il – comme la peinture à l’huile intitulée “Happy Moments” – accrochée dans sa résidence à Rideau Cottage ? Ils ont simplement dit que certains cadeaux sont conservés ou stockés tandis que d’autres sont donnés ou confisqués.

Roy Norton, chef du protocole à Affaires mondiales Canada de 2016 à 2019, a déclaré à La Presse canadienne qu’il ne voyait rien dans la tendance du portrait autre qu’un désir « d’être plus personnel et moins coûteux ».

Dans le même but, a déclaré Norton dans une interview, le bureau du protocole canadien essaierait de faire correspondre les cadeaux offerts par Trudeau aux goûts du destinataire.

L’ancienne chancelière allemande Angela Merkel était une fan de Bach, elle a donc reçu un coffret de concertos interprétés par Glenn Gould, a-t-il déclaré, tandis que l’un des cadeaux de Trudeau à l’ancien président américain Donald Trump était une photographie des années 1980 de Trump avec Pierre Elliott Trudeau à New York. .

“Trump aime les photos de lui-même, donc c’était un cadeau qui a apparemment été très bien reçu”, a déclaré Norton. Le président a déclaré aux médias à l’époque: “Quelle belle image.”

Norton a expliqué que les échanges de cadeaux sont une affaire bureaucratique hautement orchestrée, ajoutant que les premiers ministres canadiens préféreraient ne recevoir aucun cadeau en raison du potentiel d’attention négative.

“Aucun dirigeant d’un pays démocratique n’est intéressé à être compromis ou à passer une fraction du cycle de l’actualité à défendre un cadeau reçu ou un cadeau offert”, a-t-il déclaré.

Trudeau a reçu 110 cadeaux de chefs d’État ou de gouvernement d’autres pays depuis qu’il est devenu Premier ministre, selon une analyse des archives publiques, avec une baisse importante pendant la pandémie, les voyages étant devenus beaucoup moins fréquents.

Le roi Abdallah II de Jordanie a été le plus généreux des responsables étrangers, présentant 10 cadeaux à Trudeau, allant d’une selle en cuir faite à la main à des «récipients végétaux sculpturaux» en passant par des pots de miel. Le roi a même fait déposer une boîte de produits de soins de la peau pour Trudeau lors d’une visite personnelle au Canada l’année dernière, au cours de laquelle le bureau du premier ministre a déclaré que les deux ne se sont pas rencontrés.

Le président français Emmanuel Macron est arrivé deuxième avec sept cadeaux pour le Premier ministre, dont un stylo Star Wars X-wing en édition limitée – un cadeau peut-être surpassé par l’offre d’Obama en 2016 d’un scénario pour le film “Le Réveil de la Force”, signé par le réalisateur JJ Abrams.

Plus de 140 cadeaux déclarés par Trudeau étaient en fait destinés à sa femme ou à leurs enfants, tels que des scooters à enfourcher et des jouets en peluche de Bo “The First Dog” offerts par Obama.

Et plusieurs dizaines consistaient en une “introduction à” divers créateurs de vêtements, d’accessoires et de bijoux, comme une paire de gants de combat offerts par Rival Boxing Gear en 2018. D’autres encore étaient des sacs à butin contenant divers articles de marque, comme un t-shirt Jack Daniel’s. et sweat à capuche offert avec une bouteille de whisky.

Trudeau a dû renoncer à 20 cadeaux au cours des dernières années, dont trois peintures de lui-même, une cape arabe et une montre Seiko du premier ministre japonais, car ils valaient plus de 1 000 $.

Il a remboursé une partie des frais de deux cadeaux afin qu’il puisse les conserver — un vélo électrique offert par le premier ministre chinois Li Keqiang en 2016 et une gravure de l’artiste inuite Annie Pootoogook de la présidente de Nunavik Tunngavik Inc. en 2017. Il a également reçu de Li un téléphone Android Huawei Mate 10 Pro en 2017.

De peur que les appareils électroniques chinois n’éveillent les soupçons, Norton a déclaré que la GRC scanne tout ce que le Premier ministre reçoit et parfois même démonte des objets à la recherche de tout élément compromettant. Et une porte-parole de Trudeau a déclaré que tous les cadeaux qui lui étaient envoyés étaient contrôlés par la sécurité.

Les divulgations éthiques n’incluent pas les objets donnés à Trudeau qui valent moins de 200 $, comme les bibelots et les lettres qu’il reçoit souvent du grand public.

Marie-Danielle Smith, La Presse canadienne

CanadaPolitique FédéraleJustin Trudeau