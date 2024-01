Les architectes sont invités à “ne pas travailler avec” le British Museum en raison du partenariat avec BP

Collectif militant BP ou pas BP ? a appelé les architectes à ne pas travailler sur le plan directeur de réaménagement du British Museum récemment annoncé, car il sera financé par la compagnie pétrolière BP.

Dans un Publication Instagram vendredi, l’organisationqui cherche à mettre fin au parrainage pétrolier de la culture, a déclaré : “Architectes : nous vous invitons à vous engager à ne pas travailler avec le British Museum jusqu’à ce que leur nouveau partenariat avec BP soit abandonné.”

“Le British Museum a récemment accepté le plus grand don d’entreprise en faveur des arts au Royaume-Uni”, ajoute le texte.

« 50 millions de livres sterling du géant pétrolier BP, au cours des dix prochaines années, pour « aider à réaliser le plan directeur de réaménagement du musée ». Ce don, dans un contexte d’escalade de la crise climatique, a également été décrit comme « l’un des accords de parrainage de greenwashing les plus importants et les plus effrontés du monde ». secteur ait jamais vu.'”

BP ou pas BP ? a exhorté les architectes à ne pas postuler pour le poste dans une publication Instagram

En décembre, le British Museum plans annoncés pour un concours d’architecture visant à réaménager environ 7 500 mètres carrés d’espace de galerie sur son site du centre de Londres, les candidatures devant s’ouvrir au printemps.

Cela serait soutenu par le partenariat de dix ans avec BP.

“Un nouveau partenariat pluriannuel avec BP soutiendra la transformation future du musée en contribuant à hauteur de 50 millions de livres sterling sur 10 ans”, le musée dit.

“Le partenariat contribuera également à réaliser les plans visant à maintenir l’accès du public pour les générations à venir. Le musée est très reconnaissant du soutien de BP à ce stade précoce du plan directeur.”

“Les architectes ne peuvent pas travailler de bonne foi avec le British Museum”

Cependant, BP ou pas BP ?, a déclaré que travailler sur le réaménagement irait à l’encontre des directives du réseau climatique Architects Declare sur la manière d’aborder les projets.

“Les conseils d’@architectsdeclare_uk encouragent les entreprises à aborder les projets en évaluant leurs contributions à l’atténuation du dérèglement climatique”, indique-t-il.

“Ce réaménagement aura l’effet inverse : permettre à BP de poursuivre son extraction et de nuire aux communautés du Sud à travers le monde qui sont confrontées aux pires impacts de la crise climatique.”

“Les architectes ne peuvent pas travailler de bonne foi avec le British Museum tant que cet accord n’est pas abandonné. Rejoignez-nous et dites au musée de #dropBP!” » a ajouté l’organisation.

Les architectes britanniques se disputent les projets d’aéroport alors que le Réseau Action Climat des Architectes exhorte le personnel à agir

Architects Declare a également déclaré qu’il pensait qu’il serait conforme à sa déclaration que les architectes refusent le travail.

“UK Architects Declare s’engage à faire évoluer la conception de notre environnement bâti vers des solutions entièrement régénératrices à l’urgence planétaire”, a déclaré l’organisation à Dezeen.

“En tant que tel, le groupe de pilotage AD estime qu’il serait cohérent avec le point 5 de notre Déclaration que les architectes refusent cette opportunité en raison du parrainage de BP : ‘Évaluez tous les nouveaux projets par rapport à l’aspiration à contribuer positivement à l’atténuation du dérèglement climatique et encouragez notre clients à adopter cette approche.

“Un certain nombre d’entreprises ont déclaré publiquement qu’elles ne travailleraient pas sur les infrastructures liées aux combustibles fossiles et la plupart des grandes institutions culturelles ont désormais rompu tout lien avec le parrainage des combustibles fossiles”, ajoute le texte.

“Il est particulièrement important que lorsque certaines organisations font preuve d’un tel leadership, elles soient soutenues par l’ensemble du secteur.”

Le British Museum “carrément du mauvais côté de l’histoire”

BP ou pas BP ? a déclaré à Dezeen qu’il pensait qu’il existait d’autres alternatives de parrainage pour le British Museum et que laisser BP utiliser son célèbre bâtiment londonien pour des événements « perpétue un héritage néocolonial d’extractivisme ».

“Tout comme il existe des alternatives aux combustibles fossiles, il existe également des alternatives à l’argent sale des sponsors des producteurs de combustibles fossiles comme BP”, BP ou pas BP ? a déclaré la membre Francesca Willow.

“La décision du British Museum de continuer à soutenir l’un des architectes de la crise climatique – pendant encore 10 ans – a carrément placé le musée du mauvais côté de l’histoire”, a-t-elle poursuivi.

“Pendant des années, BP a utilisé le bâtiment emblématique du musée comme toile de fond pour faire pression sur les politiciens et redorer son image, poursuivant ainsi un héritage néocolonial d’extractivisme et d’oppression”, a-t-elle ajouté. “Les architectes devraient refuser de jouer un quelconque rôle dans le programme de destruction de la planète de BP.”

Le musée déçu par l’appel au boycott

En réponse, le musée a déclaré que la campagne était « décevante » car le réaménagement visait à créer un domaine net zéro.

“Le British Museum a un besoin urgent de rénovation et le plan directeur sera l’un des réaménagements culturels les plus importants jamais entrepris et un financement privé est essentiel”, a déclaré à Dezeen un porte-parole du British Museum.

“Une personne travaillant dans l’environnement bâti peut faire beaucoup pour faire la différence”

“Il est décevant que des groupes de campagne appellent au boycott alors que nous avons déclaré que nous examinerions les propositions de conception en mettant particulièrement l’accent sur l’expertise durable et environnementale, en travaillant avec nous de manière responsable pour créer un domaine net zéro”, a-t-il ajouté.

“Nous attendons avec impatience de recevoir des propositions visant à restaurer les bâtiments classés très importants et célèbres du site.”

Le concours d’architecture viserait à introduire « une architecture contemporaine et des expositions de galeries innovantes » dans la « Gamme occidentale » du musée, qui contient des collections de l’Égypte ancienne, de la Grèce et de Rome.

Architects Declar a déjà des studios d’architecture condamnés pour avoir refusé d’arrêter la conception d’aéroports.

La question de la durabilité dans l’architecture a également été soulignée par le groupe d’action climatique Architects Climate Action Network en 2022, lorsqu’il a affirmé que la liste restreinte du Royal British Institute for Architects’ Stirling Prize « promeut une architecture qui pollue la planète ».

L’image est de Shutterstock.