Les architectes signalent une forte baisse de leur activité

Les cabinets d’architecture ont signalé une forte baisse de leur activité en septembre, ce qui indique que le marché de l’immobilier commercial pourrait connaître encore plus de difficultés l’année prochaine.

Le Indice de facturation d’architecture AIA/Deltek est tombé à 44,8 en septembre, le score le plus bas depuis décembre 2020, au plus fort de la pandémie. Tout score inférieur à 50 indique une détérioration des conditions commerciales. Le score montre qu’un nombre croissant de cabinets d’architecture signalent une baisse de leurs facturations.

L’indice est un indicateur prospectif de la demande d’activités de construction non résidentielle, tant commerciales qu’industrielles. Il vise à prédire l’activité de construction dans neuf à 12 mois.

« Alors que de plus en plus d’entreprises signalent une baisse de leurs factures, le rapport montre également l’hésitation des clients à s’engager dans de nouveaux projets avec une baisse des contrats de conception nouvellement signés », a déclaré Kermit Baker, économiste en chef de l’AIA. « En conséquence, les retards dans les cabinets d’architecture sont tombés à 6,5 mois en moyenne au troisième trimestre, leur niveau le plus bas depuis le quatrième trimestre 2021. »

L’immobilier commercial a été frappé par un double coup dur. Le retour au bureau est lent, touchant à la fois les immeubles de bureaux ainsi que les commerces de détail et les restaurants qui les soutiennent. Les centres-villes souffrent. Mais une forte hausse des taux d’intérêt a exacerbé le problème, provoquant l’arrêt des investissements et des transactions dans la plupart des secteurs.

Alors que toutes les régions du pays connaissent un déclin, c’est l’Ouest qui est le plus marqué, car le retour au pouvoir y a été plus lent que dans d’autres régions. Parmi les secteurs immobiliers, les entreprises axées sur le résidentiel multifamilial ont connu un déclin plus important. La construction de logements multifamiliaux a connu un essor ces dernières années, avec un nombre record d’unités inondant désormais le marché et exerçant une pression sur les loyers.

Les analystes préviennent toutefois que la baisse de l’activité des appartements n’augure rien de bon pour l’avenir.

« Je le répète, nous devons absorber une grande partie des constructions multifamiliales actuellement en place, mais après cela, il n’y en aura plus beaucoup avant quelques années », a déclaré Peter Boockvar, directeur des investissements chez Bleakley Financial Group.