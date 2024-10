les architectes fous achèvent « une rivière au nord » à Denver

une rivière au nord : un canyon vertical à Denver, Colorado

MAD Architectes célèbre l’achèvement de One River North, son dernier Résidentiel tour avec un « canyon fissuré » façade à Denver, Colorado. Le bâtiment en verre de seize étages, ouvert par une crevasse sculpturale, reflète un mélange de développement urbain et de paysage naturel, redéfinissant l’architecture à usage mixte au cœur de la ville. One River North est conçu pour offrir aux résidents l’expérience de vivre dans un paysage naturel, inspiré du relief montagneux accidenté du Colorado. Ma Yansong, architecte principal et directeur chez MAD Architects, envisage le bâtiment comme un canyon que les résidents peuvent explorer. ‘Imaginez vivre dans un immeuble tout en ayant l’impression d’être immergé dans un paysage naturel – comme si vous viviez dans un canyon lui-même.« , dit-il.

Les résidents peuvent traverser l’élément caverneux qui s’étend du sixième au neuvième étage. En chemin, ils rencontrent des espaces influencés par les canyons et les montagnes rocheuses du Colorado, parmi les paysages les plus spectaculaires du NOUS L’eau cascade à travers ces niveaux, créant un son apaisant qui atteint même la rue en contrebas, tout en reliant davantage la structure à son environnement naturel. Les entretiens avec Designboom amènent l’architecte Ma Yansong à décortiquer la conception et les influences du projet.



photo © Iwan Baanen-tête © Parrish Ruiz de Velasco

imiter la nature à travers l’architecture

Avec One River North, MAD Architects cherche à refléter l’environnement naturel spectaculaire et le mode de vie actif de Denver. Situé dans le River North Art District (RiNo), un quartier qui a subi une transformation importante d’un pôle industriel à un centre pour les artistes et les amateurs de plein air, le projet correspond à la culture du quartier. Le architectes s’est inspiré des montagnes et des canyons environnants pour concevoir une structure qui apporte une touche de nature à la ville. En plus de son impact visuel, le bâtiment répond à la demande de logements à haute densité à Denver. La conception de One River North encourage le bien-être, l’exploration et le lien avec la nature, tout en favorisant un mode de vie accessible à pied et accessible à pied dans un quartier urbain.

Le bâtiment se compose de 187 unités locatives réparties sur quinze étages, avec 9 000 pieds carrés d’espace commercial au rez-de-chaussée qui s’intègre parfaitement dans le paysage de rue. La conception de MAD Architects permet aux matériaux extérieurs et aux plantations de s’écouler vers l’intérieur du bâtiment, renforçant ainsi le lien entre les environnements intérieurs et extérieurs. Au cœur de la conception de One River North se trouve « The Canyon », un espace d’agrément de quatre étages conçu pour évoquer l’érosion naturelle trouvée dans les canyons à sous. Cette zone comprend plus de 13 000 pieds carrés de terrasses paysagées, de jeux d’eau et certaines des vues les plus spectaculaires de Denver et des montagnes environnantes. Ces terrasses, suspendues dans un espace ouvert, reproduisent l’expérience des canyons du Colorado à travers l’architecture.



une crevasse en forme de canyon traverse la façade vitrée du bâtiment | image © Parrish Ruiz de Velasco

conversation avec Ma Yansong, des architectes fous

designboom (DB) : La conception de One River North intègre une faille inspirée du canyon. Pourriez-vous nous expliquer comment cette caractéristique unique est née et comment elle s’inspire de l’environnement naturel du Colorado ?

Ma Yansong (MA): Le Canyon vise à créer une expérience surréaliste qui stimule l’imagination des gens sur la nature environnante. Ce n’est pas directement copié de la nature ; il s’agit davantage d’imagination, où les gens ont l’impression de vivre dans un immeuble résidentiel moderne mais aussi dans un espace semblable à un canyon. Nous ne créons pas seulement un espace organique, mais nous avons également conçu une expérience qui change de niveau, avec des cascades, des jeux d’eau et des terrasses à différentes hauteurs, et nous les connectons par des escaliers. Lorsque les gens lèvent les yeux, ils voient également un canyon vertical s’étendant au-dessus d’eux. L’ensemble de cette conception est censé évoquer le surréalisme artistique. Bien que ce soit artificiel, cela permet aux gens de ressentir un lien émotionnel avec la nature.



résidents peuvent explorer un paysage vertical inspiré du paysage du Colorado | image ©Iwan Baan

DB : La faille du bâtiment et les espaces verts en terrasses créent un lien fort entre les habitants et la nature. Quel rôle la durabilité et la conception biophilique ont-elles joué dans la formation de One River North ?

MON: Je crois que les habitants des villes modernes, qui vivent souvent dans des tours, ont besoin de plus que de simples espaces clos ; ils ont besoin d’avoir accès à des environnements naturels, à des espaces extérieurs et à des espaces publics qui favorisent un sentiment de communauté. Si vous regardez les villes modernes, elles regorgent de bâtiments axés sur l’efficacité et la maximisation de l’espace, prenant souvent plus d’espace à la nature. Le problème est que lorsque les gens emménagent dans ces gratte-ciel, ils perdent leur lien avec les espaces extérieurs. Ce n’est pas suffisant, car il n’y a pas beaucoup de nature ni d’espace public disponibles. Je crois que la planification urbaine devrait passer d’une approche bidimensionnelle à une stratégie tridimensionnelle. À mesure que les villes deviennent plus hautes et plus verticales, nous devons fournir davantage d’espaces publics, verts et extérieurs dans le ciel. C’est durable parce que c’est vert, mais plus important encore, cela crée des espaces sociologiques et émotionnels pour les personnes vivant dans des villes à haute densité.



l’élément du canyon comprend des terrasses, des éléments aquatiques et des jardins ouverts | image ©Iwan Baan

DB : Pouvez-vous décrire les défis techniques impliqués dans la création de la faille paysagère et comment elle s’intègre à la structure et à la fonction du bâtiment ?

MON: Dans notre architecture, nous créons souvent quelque chose qui existe entre l’artificiel et le naturel. Chez MAD, nous avons beaucoup d’expérience dans la création d’espaces naturels très organiques à différentes échelles, en utilisant divers matériaux et en travaillant avec différents budgets. Pour ce projet, nous avons conservé la structure verticale intacte pour rendre le vide central à la fois réalisable et rentable. Les matériaux que nous avons sélectionnés étaient également assez économiques, car je pense qu’un bon design n’est pas une question de technologie ou de matériaux coûteux, mais plutôt de la façon dont les gens se sentent dans l’espace.

Nous avons développé des moyens innovants pour y parvenir et repensé la fonction du bâtiment. La fonction d’une copropriété typique suit une typologie simple et établie. Mais ici, nous avons introduit une nouvelle typologie en offrant davantage d’espaces extérieurs sur différents étages. Nous avons créé des espaces publics qui relient les espaces intérieurs et extérieurs, tous reliés par des escaliers et un canyon extérieur. Cela change la façon dont les gens utilisent le bâtiment, mais cela offre également la possibilité aux non-résidents de profiter de la vue et aux résidents de se réunir, de faire de l’exercice ou de participer à d’autres types d’activités sociales. Il s’agit d’un grand espace social axé sur la construction et l’interaction communautaires, ce qui manque souvent dans les immeubles de grande hauteur typiques.



one river north offre 187 unités locatives et un espace de vente au détail de 9 000 pieds carrés | image © Parrish Ruiz de Velasco

DB : One River North offre des options de logement abordables. Comment avez-vous équilibré le luxe, l’abordabilité et l’innovation en matière de design dans ce projet ?

MON: Je ne catégorise pas les espaces de vie en fonction de l’argent. Certaines personnes peuvent se permettre des logements plus grands, d’autres des logements plus petits, mais elles sont toutes équitables dans la mesure où elles partagent le même espace public, la même vue et le même ensoleillement. La conception est centrée sur l’espace du canyon et son lien avec la nature. De cette façon, tout le monde est pareil, nous nous engageons à favoriser l’inclusion et l’équité – ce n’est pas basé sur la classe sociale, c’est accueillant pour tous. Je crois que la nature est quelque chose qui peut apporter l’égalité à tous. C’est là le pouvoir de l’art : un art qui permet à chacun de se sentir égal et récompensé.