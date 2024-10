les architectes de Zaha Hadid conçoivent un centre célébrant la culture ouzbèke

un nouveau monument culturel à Nouveau Tachkent, en Ouzbékistan

Zaha Hadid Architectes (ZHA) a dévoilé le Centre international de recherche scientifique Alisher Navoi, un centre multidisciplinaire pour la culture et l’éducation ouzbèke, qui sera construit à Nouveau Tachkent, en Ouzbékistan. Le projet, à construire en sculpture maçonnerieabritera l’État de Navoi Musée de Littérature, un auditorium de 400 places, un centre de recherche international et un école dédié à la langue, à la littérature et à la musique ouzbeks. Ce développement ancrera un nouveau quartier culturel à Nouveau Tachkent, une expansion planifiée de la ville conçue par Cross Works pour accueillir une population croissante.

La conception du Centre de recherche scientifique international Alisher Navoi reflète un lien profond avec les traditions littéraires et musicales de l’Ouzbékistan. Le centre célébrera le patrimoine culturel du pays, notamment en mettant l’accent sur la tradition musicale classique du Shashmaqom, une fusion de musique vocale et instrumentale intrinsèque à la culture ouzbèke. Tachkent, reconnue depuis longtemps comme une plaque tournante de ce genre musical, constitue le cadre idéal pour le nouveau centre, qui offrira une plateforme pour les spectacles, l’éducation et la recherche.



photos © Norviska

hommage des architectes de Zaha Hadid au poète Alisher Navoi

Le centre de Zaha Hadid Architects (ZHA) porte le nom d’Alisher Navoi, poète, auteur et linguiste du XVe siècle dont les œuvres ont eu une influence durable sur la littérature et la culture de l’Ouzbékistan. Le bâtiment, qui s’étend sur 23 000 mètres carrés, a été conçu pour favoriser l’interaction entre l’enseignement littéraire, la recherche et les arts du spectacle. Les espaces interconnectés au sein du centre encouragent la collaboration et le dialogue entre étudiants, chercheurs et artistes, renforçant ainsi l’héritage de développement culturel et d’échange intellectuel de Navoi.

Le architectes s’est inspiré de la riche histoire architecturale de l’Ouzbékistan pour la conception du centre. Les façades cintrées et les intérieurs seront fabriqués à partir de briques produites localement, un clin d’œil à l’élégance géométrique de l’architecture traditionnelle ouzbèke. Les cours, un élément essentiel du design régional, sont intégrées à l’aménagement, offrant lumière naturelle, ventilation et espaces extérieurs sereins propices au rassemblement et à la réflexion. Ces cours servent également de lien entre le passé et le présent, incorporant des éléments traditionnels dans un design moderne et fonctionnel.



Le Centre de recherche scientifique international Alisher Navoi sera situé à Nouveau Tachkent, conçu par ZHA

Principes de conception passive durable

La conception du centre d’Ouzbékistan est guidée par des principes architecturaux passifs, que l’équipe de Zaha Hadid Architects utilise pour créer des conditions intérieures optimales avec une consommation d’énergie minimale. Inspirées des tours à vent traditionnelles trouvées en Asie centrale et au Moyen-Orient, les arches de support du bâtiment ont été conçues comme des structures creuses. Ces arches captent le vent et canalisent naturellement la ventilation de refroidissement dans tout le bâtiment. Pendant les mois les plus chauds, des ventilateurs et des systèmes de brumisation supplémentaires aideront à refroidir l’air avant qu’il ne circule à l’intérieur. La structure utilise également des cheminées thermiques pour permettre à l’air chaud de s’échapper, favorisant ainsi un environnement confortable toute l’année.

Le système de refroidissement passif est encore amélioré par la capacité du centre à emprisonner l’air frais la nuit et à libérer de l’air chaud pendant la journée, grâce à la masse thermique élevée de la structure. Cette conception minimise la consommation d’énergie tout en préservant le confort. Les cours et les lucarnes fournissent une lumière naturelle abondante, et les profonds surplombs du toit protègent le bâtiment de la chaleur excessive en été, tout en permettant au soleil d’hiver de réchauffer les intérieurs.



le centre comprendra un musée de littérature, un auditorium, un centre de recherche international et une école

Au cœur du centre, le Musée national de littérature de Navoi abritera une collection de 3 500 livres et manuscrits historiques. Le musée comprendra treize salles d’exposition permanentes autour d’une cour centrale, présentant des siècles d’histoire littéraire ouzbèke aux côtés d’œuvres contemporaines d’auteurs notables. Le musée proposera également des programmes de recherche, des archives et un atelier de restauration, renforçant ainsi son rôle d’institution clé dans la préservation et la promotion du patrimoine littéraire de l’Ouzbékistan.

Les espaces extérieurs du centre sont conçus pour encourager la participation communautaire et l’expression artistique. Des terrasses paysagées, des amphithéâtres en plein air et des jardins avec des pavillons ombragés offriront des lieux pour des spectacles impromptus et des rassemblements sociaux. L’agencement dynamique de ces espaces s’inspire du rythme et du flux de la musique Shashmaqom, créant un environnement accueillant où les arts peuvent prospérer et la communauté se rassembler.



inspiré de l’architecture traditionnelle ouzbèke, la conception comprend des cours et des briques produites localement



le projet célébrera la littérature et la musique ouzbèke