les architectes de Viñoly couronneront le terminal d’aéroport de Florence avec le toit de vignoble

une évasion de raisin à Florence

Rafael Viñoly Architectes a dévoilé le projet d’un nouveau terminal international à l’aéroport Amerigo Vespucci en Florenceavec un surprenant vignoble-toit vert surmonté. Ce projet ambitieux promet de transformer le aéroport en une plaque tournante de transport moderne et efficace, tout en célébrant le riche patrimoine culturel de la région et son engagement en faveur du développement durable. Il permettra d’accueillir le trafic de passagers en constante augmentation à l’aéroport de Florence, qui devrait dépasser 5,9 millions de passagers par an une fois terminé. Le projet sera déployé en deux phases, l’ouverture de la première phase étant prévue en 2026 et la deuxième phase en 2035.

images © Rafael Viñoly Architectes

le vignoble productif sur le toit

L’une des caractéristiques les plus uniques du nouveau terminal de l’aéroport de Rafael Viñoly Architects est un vignoble de 19 acres poussant au sommet de son toit en pente douce. Cette ode à la tradition viticole toscane est conçue comme un vignoble fonctionnel et productif. Le architectes prévoyez qu’un vigneron local cultive les vignes, et les raisins obtenus seront transformés en vins vieillis dans des caves sous le toit. Ce toit vert contribuera également aux ambitieux objectifs de durabilité LEED Platine du projet. Structurellement, soutenir un vignoble de 19 acres sur un toit ne sera pas une mince affaire. Une ingénierie complexe et une prise en compte minutieuse de facteurs tels que la répartition du poids, le drainage et la charge du vent seront cruciales. De plus, le microclimat d’un toit est très différent de celui d’un vignoble traditionnel, avec des préoccupations liées à la chaleur, au vent et à la proximité des avions.



Rafael Viñoly Architects dévoile la conception d’un nouveau terminal aéroportuaire à Florence

architectes viñoly pour améliorer la connectivité de l’aéroport

Le nouveau terminal donne la priorité aux connexions fluides et aux options de voyage respectueuses de l’environnement. Un système de train léger sur rail reliera l’aéroport directement au centre-ville, tandis que le terminal lui-même comportera des espaces de transport, de stationnement et de vente au détail dédiés accessibles aux passagers et aux locaux. Le projet comprend également la réorientation de la piste existante de 90 degrés, la rendant plus longue et mieux adaptée aux avions modernes tout en minimisant l’impact sonore sur les communautés environnantes. Le cœur du nouveau terminal sera une place spacieuse, rappelant une place de ville toscane traditionnelle. Ce hub central servira de lieu de convergence des arrivées et des départs, rationalisant le flux de passagers et favorisant un sentiment de communauté. La place sera également ouverte au public, créant un espace dynamique pour le plaisir des voyageurs et des locaux.



le toit sera une ode unique à la tradition toscane, produisant des raisins cultivés localement

une place centrale spacieuse rationalisera les arrivées, les départs et favorisera la communauté

l’agrandissement du terminal pourra accueillir plus de 5,9 millions de passagers par an