Les architectes de Londres ont « percé » un entrepôt sombre et victorien pour créer cette maison ensoleillée à Hackney

Un entrepôt victorien transformé en une maison familiale spacieuse de style industriel dans l’Est de Londres a été mis sur le marché pour 5,995 millions de livres sterling (7,6 millions de dollars).

Le bâtiment en brique est à peine visible depuis la rue, coincé dans une ruelle du quartier sud de Hackney. Mais une rénovation pluriannuelle menée par le promoteur Maidenway et Smith & Newton Architects, basés à Londres, a permis d’inonder de lumière l’entrepôt autrefois abandonné.

“C’était certainement un travail d’amour avec ce projet”, a écrit la société dans un message sur les réseaux sociaux lorsque la maison a été achevée l’année dernière. L’entreprise a déclaré que le projet avait débuté en 2018 et avait dû surmonter quelques obstacles de planification en cours de route.

Une nouvelle cour intérieure, qui « perçait » le toit, était la clé de la conversion, permettant aux architectes de « diffuser la lumière dans toute la propriété », ont déclaré les architectes.

Le produit final, une résidence aérée de quatre chambres et trois salles de bains, est arrivé sur le marché ce mois-ci, selon Rightmove.

“Un entrepôt en pleine propriété à Londres est pratiquement inconnu, ils sont incroyablement rares et l’espace que cette propriété occupe est assez unique”, a déclaré Grant Bates, responsable du bureau privé à Londres chez Hamptons, qui commercialise la maison aux côtés de ses compatriotes londoniens. les maisons de courtage Savills et Knight Frank.

L’espace de vie principal est une grande pièce ouverte en forme de L comprenant une cuisine, une salle à manger et un salon, dont une partie a des plafonds à triple hauteur, créant de hauts murs semblables à une galerie. Le design industriel chic comprend des briques apparentes dans la salle à manger, de grandes fenêtres à charpente d’acier et des portes doubles donnant sur les différents coins extérieurs et cours de la maison.

La maison s’étend sur plus de 4 700 pieds carrés et la refonte a ajouté une gamme d’équipements de luxe. Ils comprennent une salle de sport, un sauna et un spa, ainsi qu’un sous-sol avec une table de billard et un réfrigérateur à vin. Il y a aussi un bar avec évier niché sous un escalier en verre ouvert dans le salon principal.

L’entrepôt reconverti se trouve au bout d’une allée pavée bordée d’une poignée de maisons nouvellement construites. Il est également « parfaitement placé » près du parc Victoria, un vaste espace vert doté d’installations sportives publiques, selon Simon Boulton, associé chez Knight Frank.

Bien que son emplacement enfermé présente un défi de conception, la propriété est désormais bien adaptée à quelqu’un qui recherche l’intimité, a déclaré James Marshall, directeur de Savills Victoria Park et Hackney. “La répartition des logements le rend parfait pour se divertir et être caché derrière une entrée sécurisée, il est idéal pour quelqu’un qui recherche une maison dans une position privée qu’il peut fermer à clé et quitter.”