Les architectes de Lincoln veulent transformer l’ancienne église en bureaux et appartements

L’église Southminster, un bâtiment en pierre calcaire avec une haute flèche en cuivre qui fait partie du quartier d’Indian Village près des rues 16th et Otoe depuis la fin des années 1940, a une nouvelle vocation.

Une petite entreprise d’architecture envisage d’acheter le bâtiment et de le convertir en bureaux et en quatre appartements au prix du marché – un projet soutenu par l’église, qui a déménagé dans un nouvel emplacement, et par l’association du quartier.

Dan Siedhoff, propriétaire de Cadre Architecture and Design avec John Badami, a déclaré qu’ils cherchaient un espace de bureau lorsqu’ils ont appris que l’église du quartier de Siedhoff était à vendre.

« Cela fait environ un an que nous recherchons un espace de bureau et nous sommes tombés sur cette propriété intéressante », a déclaré Siedhoff. “Nous avions le sentiment qu’en tant qu’architectes, nous pouvions rendre un véritable service à la communauté et à l’église elle-même.”

Il y a deux ans, l’Église Méthodiste Unie de Southminster a fusionné avec l’Église Méthodiste Unie de St. James et l’Église Méthodiste Unie du Calvaire, a déménagé à l’Église Méthodiste Unie du Calvaire au 1610 S. 11th St. et s’est rebaptisée Église Méthodiste Unie New Visions, a déclaré Beth Baldwin, présidente du conseil d’administration de l’église.

Une église baptiste a acheté le bâtiment St. James et les dirigeants de l’église recherchaient un bon acheteur pour Southminster, qui est niché dans le quartier bien établi près des rues 16e et Otoe.

Plusieurs acheteurs potentiels ont exprimé leur intérêt, a déclaré Baldwin, notamment quelqu’un qui souhaitait transformer le bâtiment en salle de sport et un autre qui souhaitait le démolir et rezoner le terrain pour des appartements.

Aucun de ceux-ci ne semblait correct.

Les plans de Seidhoff et Badami le sont, a-t-elle déclaré.

Dans une lettre de soutien à la désignation d’un monument pour le bâtiment, Baldwin a déclaré qu’il s’agissait d’une réutilisation « créative et intéressante » de la propriété.

« Depuis 1948, le Southminster UMC a joué un rôle important dans l’histoire de la ville de Lincoln et mérite cette désignation spéciale pour sa valeur historique, architecturale et artistique », a-t-elle écrit.

Baldwin a noté que la famille de feu Gil Savery, rédacteur en chef de longue date du Lincoln Journal, actif dans l’église et qui a joué un rôle déterminant dans la planification du bâtiment dans les années 1940, soutient le plan de réutilisation.

Plus tôt ce mois-ci, la commission de planification du comté de Lincoln-Lancaster a recommandé l’approbation des changements de zonage et de faire de la propriété un monument historique, et elle a approuvé un permis spécial qui permettrait au cabinet d’architecture de convertir le bâtiment en quatre appartements et bureaux.

Le zonage actuel permettrait de l’utiliser uniquement comme église, résidence individuelle ou duplex.

Le conseil municipal doit tenir une audience publique sur les changements de zonage le 29 janvier.

Le bâtiment est architecturalement important en tant qu’exemple du style néo-gothique tardif, selon les documents de planification. L’église en forme de L a été construite avec du calcaire de Silverdale, utilisé sur plusieurs églises construites à peu près à la même époque et repose sur une grande pelouse herbeuse. Le premier étage est le sanctuaire, le deuxième étage est séparé en salles d’école du dimanche et le sous-sol est largement ouvert avec une cuisine. Il y a aussi un grenier inachevé.

Il a été construit par l’architecte local Fritz Craig, qui a également construit l’église épiscopale Saint-Matthieu dans les rues 24e et Sewell. Cadre Architecture and Design rénove cette église, a déclaré Seidhoff.

Une autre raison pour cette désignation de point de repère, selon les documents de planification : Southminster est le meilleur exemple restant de deux congrégations – Caldwell Memorial et Calvary Chapel, qui ont fusionné pour devenir Southminster.

La fusion faisait partie d’une fusion nationale de l’Église unie des frères et de l’Église évangélique en 1945. La nouvelle dénomination devait être connue sous le nom d’Église évangélique unie des frères. En 1968, la conférence de l’Église évangélique des frères unis a fusionné avec l’Église méthodiste pour devenir l’Église méthodiste unie.

Si le conseil municipal approuve les changements de zonage, le sanctuaire de 2 400 pieds carrés deviendrait les bureaux du cabinet d’architecture, qui restaurerait et remettrait en état les principales portes d’entrée de l’église. Les architectes prévoient également de remplacer les vitraux du sanctuaire principal par du verre transparent pour plus de lumière naturelle.

L’extrémité sud du bâtiment deviendrait les quatre appartements, un au deuxième étage, un au premier étage et deux au rez-de-jardin. Les architectes prévoient de remplacer une porte ouest – qui n’est pas originale de l’église – par une autre qui correspond au plan original de 1949.

L’église ne dispose pas de parking hors rue et les architectes demandent une dérogation aux exigences de stationnement.

Ann Finkner, qui habite en face de l’église, a déclaré dans une lettre adressée aux urbanistes et à la Commission de préservation historique qu’elle et son mari soutenaient le plan de réutilisation, mais qu’ils étaient préoccupés par le manque de stationnement hors rue maintenant qu’il y aurait des locataires. et a demandé aux nouveaux propriétaires d’envisager des alternatives de stationnement.

L’Indian Village Neighbourhood Association a souligné l’importance que l’église a jouée dans son rôle de la ville dans une lettre de soutien à la désignation de monument.

« En tant qu’église, la propriété a joué un rôle central dans le tissu social de notre quartier, servant de lieu de culte, de rassemblements communautaires et de centre pour diverses activités de quartier pendant de nombreuses années. »