Les archers indiens sortent de la deuxième étape de la Coupe du monde après l’annulation des visas par la Suisse

L’équipe indienne de tir à l’arc classique à destination olympique ne se rendra pas en Suisse pour la deuxième étape de la Coupe du monde à Lausanne du 17 au 23 mai, après le refus des visas de courte durée par l’ambassade de Suisse en raison de l’interdiction de vol imposée aux voyageurs indiens.

Deepika Kumari, est la seule archer féminine à réserver sa place aux Jeux Olympiques de Tokyo avec un quota individuel alors que l’équipe féminine attendait avec impatience l’événement à Lausanne alors que les préparatifs de la Coupe du Monde de Tir à l’Arc Étape 3 à Paris du 21 au 27 juin, qui servira d’épreuve finale de qualification des équipes pour les Jeux de Tokyo.

L’équipe indienne masculine d’arc classique d’Atanu Das, Tarundeep Rai et Pravin Jadhav fera partie de l’équipe ainsi que des catégories individuelles aux Jeux d’été.

Le groupe de base olympique des femmes archers Deepika, Ankita Bhakat, Komalika Bari et Madhu Vedwan (en attente) et l’équipe masculine d’Atanu, Tarundeep, Pravin Jadhav et Dhiraj Bommadevara (en attente) ont été sélectionnés pour la Coupe du monde de Lausanne.

«Les autorités suisses ne traitent que les visas pour les titres de séjour nationaux en cours de validité et le type D de longue durée (études et emploi). Ils ne délivrent pas de visa Schengen de type C. Ils ne traitent pas non plus les visas de courte durée (touristique, de visite ou d’affaires) », a déclaré le secrétaire de l’Association de tir à l’arc de l’Inde (AAI) Pramod Chandurkar.

«Nous avons demandé à leur bureau de l’ambassade à Delhi pour 6-8 jours de visa court à Lausanne pour la Coupe du monde, mais nous avons reçu une communication de leur part refusant la même chose en raison de la grave situation de Covid-19 ici.

«De plus, il ne servait à rien de rester inactif dans l’hôtel de l’équipe en quarantaine pendant 10 jours et de ne pas pouvoir s’entraîner et se produire lors de l’événement. Avec autant de restrictions et la non-disponibilité des visas à court terme, les archers ne peuvent pas y aller.

«Nous nous concentrons maintenant sur l’envoi des archers pour la compétition de qualification olympique à Paris et l’AAI a déjà commencé à traiter les demandes de visa pour le même, en gardant à l’esprit les règles de vol strictes et la quarantaine de 10 jours. Nous ne pouvons pas manquer le tournoi car la qualification olympique de l’équipe féminine est en jeu », a-t-il ajouté.

