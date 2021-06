Les archers indiens espèrent un nouveau départ après la débâcle de la qualification olympique

Une équipe indienne d’arc classique à pleine puissance cherchera à ramasser des morceaux après avoir échoué à se qualifier pour les Jeux olympiques alors qu’elle se prépare pour la Coupe du monde de tir à l’arc (étape 3) qui débutera ici mardi. L’équipe féminine indienne de Deepika Kumari, Ankita Bhakat et Komalika Bari a perdu contre la Colombie, classée moins bien, en deux sets pour faire une sortie surprise au deuxième tour lors de la qualification olympique finale dimanche.

En conséquence, l’Inde n’aura pas d’équipe féminine aux Jeux olympiques du mois prochain pour la première fois depuis leurs débuts à Athènes en 2004. À Tokyo, l’Inde aura donc quatre archers avec l’équipe masculine de Tarundeep Rai, Atanu Das et Pravin Jadhav , tandis que Deepika sera la seule entrée dans la section féminine, à ses troisièmes Jeux olympiques consécutifs.

Il n’y a pas si longtemps, le même trio féminin avait remporté la médaille d’or de la Coupe du monde lors de la première étape à Guatemala City en avril, car ils seront déterminés à rattraper leur défaite. L’Inde n’avait pas d’équipe à poulies lors de la première étape, mais en leur absence, les archers en arc classique ont réalisé leur meilleur spectacle en Coupe du monde, remportant trois médailles d’or et une de bronze à Guatemala City.

De retour à la Coupe du monde après presque deux ans, l’équipe féminine indienne a réalisé une sortie parfaite en rebondissant par derrière pour étourdir les géants mexicains lors du barrage pour la médaille d’or, la première médaille de l’équipe féminine depuis 2014. Couple d’archers Atanu Das et Deepika a ensuite remporté des médailles individuelles pour régner en maître dans la première étape.

Le tournoi sera le dernier tournoi avant les Jeux olympiques dans un mois, car l’équipe masculine indienne et Deepika chercheront à en tirer le meilleur parti pour renforcer leur confiance avant les Jeux de Tokyo. L’Inde aura également une participation de l’équipe d’arc à poulies avec le duo d’Abhishek Verma et Jyothi Surekha Vennam à la tête du défi dans les sections masculine et féminine respectivement.

L’équipe d’arc à poulies n’a pas réussi à concourir à Guatemala City dans des circonstances malheureuses à la suite du faux rapport positif de son entraîneur pour COVID-19. Ce sera leur première compétition depuis les Championnats d’Asie à Bangkok en novembre 2019, car l’équipe d’arc à poulies cherchera à en tirer le meilleur parti.

Équipe indienne Classique Hommes : Tarundeep Rai, Atanu Das, Pravin Jadhav et Dhiraj B ; Classique Femmes : Deepika Kumari, Ankita Bhakat, Komalika Bari et Madhu Vedwan. Poulies Hommes : Abhishek Verma, Rajat Chauhan et Aman Saini ; Poulies Femmes : Jyoti Surekha Vennam, Pragati, Akshita et Saanchi Dhalla.

