Les archers indiens émergent en tant que champions des Jeux mondiaux universitaires en Chine

Sangampreet Singh Bisla et Avneet Kaur sont devenus les champions de tir à l’arc à poulies des 31e Jeux mondiaux universitaires alors que l’Inde a remporté son plus haut total dans ce sport avec trois médailles d’or, une d’argent et trois de bronze, ici lundi.

Dans l’ensemble, l’Inde est classée quatrième au classement des médailles avec neuf médailles d’or, trois d’argent et cinq de bronze. La Chine (17-5-4) est en tête du classement, suivie de la Corée (10-10-4) et du Japon (10-6-7).

Les trois médailles d’or ont été remportées dans la section arc à poulies – individuel masculin (Bisla), individuel féminin (Avneet) et équipe mixte (Saini et Pragati).

La seule médaille d’argent a également été remportée dans la section arc à poulies de l’épreuve féminine par équipe (Avneet, Purvasha Shinde et Pragati).

Les archers à poulies ont également remporté deux médailles de bronze — l’équipe masculine (Rishabh Yadav, Saini et Bisla) et l’individuel masculin (Saini).

Les archères classiques ont été les plus déçues, remportant une seule médaille, une médaille de bronze par l’équipe féminine de Sangeeta, Tanisha Verma et Reeta Sawaiyan.

Mené d’un point après trois rondes, Bisla a devancé Christian Beyers de Klerk d’Afrique du Sud 149-147 pour remporter l’or en poulies individuel masculin.

Bisla a plus tôt devancé son compatriote Aman Saini lors d’un tir de barrage en demi-finale après que les deux aient été bloqués à 147 après les cinq tours réglementaires.

Saini, qui avait remporté la médaille d’or par équipe mixte mixte avec Pragati, a fait amende honorable en éliminatoires pour la place de bronze lorsqu’il a battu le Français Victor Bouleau 148-146 pour signer avec trois médailles (une d’or, deux de bronze).

Saini avec Bisla et Rishabh Yadav avaient également remporté le bronze par équipe masculine à poulies.

Avneet a remporté l’affrontement au sommet individuel féminin en arc à poulies en battant Alyssa Grace Sturgill lors du barrage.

Tirant de l’arrière par deux points après le premier tour, Avneet a eu une performance constante dans les quatre volées suivantes pour égaliser 144-144 contre l’Américaine.

Avneet a ensuite tiré un 10 parfait pour devancer Alyssa qui a réussi 8 dans le barrage.

C’est la deuxième médaille d’Avneet de la compétition. Elle avait auparavant remporté la médaille d’argent par équipe féminine en poulies avec Purvasha et Pragati.

