Les archers indiens écriront l’histoire des Jeux olympiques, déclare le chef de l’Association de tir à l’arc

Le président de l’Association indienne de tir à l’arc (AAI), Arjun Munda, pense que l’équipe de tir à l’arc à destination de Tokyo créera l’histoire des prochains Jeux olympiques de Tokyo. « Voyez, nous avons confiance en nos joueurs qu’ils feront de leur mieux et que l’essai est pour la nation, leur succès est le succès de la nation. La façon dont ils ont joué a rendu la nation fière, les récentes médailles d’or dans les tournois disent tout. En tant que président de l’AAI, je pense que cette fois, les archers s’en sortiront bien aux Jeux olympiques et dans l’histoire du scénario au niveau international », a-t-il déclaré à ANI.

Le mois dernier, l’équipe indienne d’arc classique, composée de Deepika Kumari, Komalika Bari et Ankita Bhakat, a remporté une médaille d’or à l’étape 3 de la Coupe du monde de tir à l’arc à Paris. Deepika a également remporté l’épreuve individuelle en arc classique par 6-0 et l’épreuve mixte avec son mari Atanu Das.

«Aujourd’hui, il y a vraiment un environnement encourageant car nos joueurs vont présenter leurs meilleures performances aux Jeux olympiques et l’Inde attend de nos joueurs qu’ils soient certainement les meilleurs. La nation soutient nos joueurs et la façon dont le premier ministre a interagi avec les joueurs est quelque chose de très bon. Il a parlé avec les joueurs, échangé des points de vue et les a encouragés. Les joueurs sont également confiants de bien faire et j’espère que nos joueurs feront certainement bien aux Jeux olympiques », a-t-il souligné.

Pendant ce temps, l’équipe indienne de tir à l’arc dirigée par Deepika Kumari et Atanu Das est partie pour Tokyo afin de participer aux Jeux Olympiques. « En route pour Tokyo. La journée commence. C’est la première fois que nous avons le privilège d’avoir un voyage très confortable. Merci beaucoup @Media_SAI @Anurag_Office @KirenRijiju @PMOIndia », a tweeté Atanu Das samedi.

Au total, 127 athlètes de 18 disciplines sportives indiennes se rendront à Tokyo. Il s’agit du plus gros contingent que l’Inde envoie à des Jeux olympiques. Les 69 événements cumulés dans les 18 disciplines sportives auxquelles l’Inde participera sont également les plus élevés jamais enregistrés pour le pays.

