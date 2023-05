Les archers arc classique tirent en blanc ; L’Inde termine 2e avec 3 médailles en section poulies

Les archers en arc classique sont revenus les mains vides pour donner un peu d’éclat à leur spectacle spectaculaire dans la section arc à poulies non olympique, alors que l’Inde a terminé deuxième derrière la Corée avec deux médailles d’or et une de bronze lors de l’étape 2 de la Coupe du monde, dimanche.

Faisant un retour après avoir sauté l’étape d’ouverture de la saison à Antalya, les poids lourds de l’arc classique Corée ont décroché quatre médailles d’or, deux d’argent et une de bronze dans la discipline olympique pour dominer le classement avec 11 médailles.

L’archer indien montant en arc classique Dhiraj Bommadevara, qui a décroché une première médaille de bronze en Coupe du monde à Antalya le mois dernier, était le seul espoir après que le duo chevronné de Tarundeep Rai et Atanu Das et le jeune Neeraj Chauhan aient été éliminés au premier tour.

Mais la Corée est redevenue l’épine dans la campagne classique de l’Inde, alors que l’homme de l’armée a perdu contre Oh Jin Hokey 0-6 (29-30, 28-29, 29-30) en deux sets pour faire une sortie avant le quart de finale.

Dans l’épreuve classique par équipes mixtes, l’Inde a également été éliminée en huitièmes de finale après que le duo composé de Dhiraj et Simranjeet Kaur ait gaspillé une première manche pour s’incliner face à ses rivaux indonésiens 2-6 (39-35, 37-39, 37-38 , 34-35).

Qu’aucun des archers classiques n’ait même pu se qualifier pour la ronde des médailles était une sombre confrontation avec la réalité pour la fédération nationale alors qu’il ne restait qu’un an pour les Jeux Olympiques de Paris et quatre mois pour les Jeux Asiatiques.

Avec les Jeux Asiatiques comprenant à la fois les sections classique et arc à poulies, le spectacle des archers à poulies était la seule grâce salvatrice.

L’Inde a remporté ses trois médailles dans la section arc à poulies, Prathamesh Jawkar et Avneet Kaur remportant respectivement l’or et le bronze individuels. Ojas Deotale et Jyothi Surekha Vennam ont remporté la médaille d’or par équipe mixte.

