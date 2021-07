Les archéologues saluent le geste alors que le Brooklyn Museum rend 1 305 artefacts au Costa Rica

Une pierre tombale inachevée, un grand vase en céramique peint à la cire d’abeille, des représentations humaines et d’anciens outils de transformation du maïs sont des artefacts d’une collection de 1 305 pièces qui ont été restituées au Costa Rica. C’est la deuxième fois que le Brooklyn Museum de New York rend des pièces, certaines vieilles de plus de 2 000 ans, au pays d’Amérique centrale. Le magnat Minor Keith a apporté les artefacts, pillés lors de la construction d’un chemin de fer, aux États-Unis au 19e ou au début du 20e siècle, ainsi que des cargaisons de bananes.

Les archéologues du Costa Rica sont émerveillés depuis l’arrivée des artefacts à la fin de l’année dernière.

« La pierre tombale est une pièce que nous n’avons vue qu’à titre d’illustrations dans des livres d’étude ici », a déclaré Daniela Meneses, chercheuse au Musée national du Costa Rica, lors d’une projection pour les médias. « C’est incroyable de voir cette pièce maintenant. C’est très émotif. »

On pense qu’il faisait partie d’une tombe d’une personne importante d’une civilisation maintenant éteinte.

À près d’un demi-mètre de haut, l’une des plus grandes pièces de l’expédition est un vase, vraisemblablement utilisé pour stocker des graines ou de l’eau ; il est orné de figures humaines et de lignes géométriques particulières, peintes à la cire d’abeille.

Il y a encore plus d’artefacts du Costa Rica à Brooklyn et dans d’autres musées aux États-Unis.

Mais l’archéologue Javier Fallas du musée d’État a souligné le retour comme un geste extraordinaire : « Nous ne savons pas pourquoi ils l’ont fait, mais c’est quelque chose de très bien et d’atypique dans le monde. »

Il y a sept ans, quatre sites du sud du pays ont été reconnus patrimoine mondial par l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture (UNESCO).

