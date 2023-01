Les archéologues ont trouvé 38 squelettes dans une fosse commune vieille de 7 000 ans. Tous sauf un avaient été décapités.

Une tombe vieille de 7 000 ans remplie de squelettes sans tête a été découverte en Slovaquie.

Les restes de 38 personnes ont été découverts, tous sans tête, à l’exception d’un enfant.

Les têtes peuvent avoir été coupées lors d’un acte de guerre brutal ou par des prêtres pour honorer les morts.

Des archéologues ont découvert une fosse commune vieille de 7 000 ans en Slovaquie contenant 38 squelettes, tous décapités sauf un.

Les restes ont été trouvés sur le site de Vrá ble-Vèlke Lehemby en Slovaquie, l’une des plus grandes colonies de la période néolithique européenne.

Les premières études suggèrent que les têtes ont été délibérément enlevées après la mort, a déclaré un auteur de l’étude à Insider. Un seul squelette appartenant à un enfant de moins de 6 ans avait le crâne intact.

Les archéologues tentent maintenant de comprendre pourquoi les têtes ont été si méthodiquement retirées. S’agissait-il d’un avertissement, d’un rituel funéraire ou d’un moyen d’honorer les morts ?

Une finition propre

Ces corps sans tête se distinguent des sépultures traditionnelles dans la même région, a déclaré Katharina Fuchs, anthropologue à l’Université de Kiel, en Allemagne, qui a travaillé sur les fouilles.

L’observation précoce des restes suggère que les décapitations étaient probablement intentionnelles, a-t-elle déclaré dans une interview avec Insider. Sur les corps suffisamment bien conservés pour avoir encore des os du cou observables, la première vertèbre, directement sous le crâne, était intacte, a-t-elle déclaré.

Cela suggère que les têtes ont été coupées avec des outils très tranchants, plutôt que coupées pendant le combat.

“Lorsque vous avez une décapitation violente, comme à l’époque médiévale avec une épée ou avec une hache, vous voyez des marques de coupure et aussi des vertèbres écrasées dans les régions du cou”, a-t-elle déclaré.

C’est faisable puisque les habitants de la région avaient accès à l’obsidienne, une roche qui est tranchante comme un rasoir lorsqu’elle est brisée.

On ne sait pas si la tête a été retirée avant ou après la mort, a déclaré à Insider le chef de projet Martin Furholt, professeur de préhistoire et d’archéologie sociale à l’Université de Kiel, dans un e-mail.

Il y a eu plusieurs rapports de personnes du néolithique décapitant des corps après leur mort et emportant la tête avec eux.

“Les gens gardaient souvent ces têtes dans leurs maisons ou les déposaient ailleurs”, a déclaré Furholt.

Acte de guerre ou sacrifice humain ?

Il est parfaitement possible que ces têtes aient été enlevées comme un acte violent de guerre ou de dissuasion, a déclaré Fuchs.

“Il y a un scénario de cet événement meurtrier avec la prise des têtes comme trophées, par exemple, et les mettre sur les palissades”, a-t-elle déclaré.

“Nous ne pouvons pas exclure cela.”

Après tout, bien qu’il s’agisse sophistiquécommunautés agricolesles preuves suggèrent ils pourraient être brutaux.

Il existe deux autres fosses communes notables dans la région, Talheim et Herxheim.

Au Site de Talheim, retrouvé en Allemagne, 34 restes d’hommes, de femmes et d’enfants racontent l’histoire d’un conflit brutal. On pense que les victimes ont été massacrées par un village voisin et laissées pourrir.

Sur le site de Herxheim, également en Allemagne, au moins 450 individus ont été retrouvés dans un fossé, complètement démembrés avec des marques de coupures sur les os et les crânes. Cela suggère que la chair a été coupée des os avant que les corps ne soient mis dans la fosse. UN étude 2009 a suggéré que cela pourrait être une preuve de cannibalisme rituel, bien que cette hypothèse a été rejeté par d’autres qui voient ce site comme une grande nécropole.

Les gens du néolithique ont peut-être également considéré que les corps avaient des pouvoirs magiques et que leurs corps contribuaient à renforcer la force des palissades, a déclaré Furholt.

“En fait, de nombreux fossés d’enceinte néolithiques entourant des colonies dans toute l’Europe montrent des dépositions de corps ou de parties de corps humains morts”, a-t-il déclaré, citant la déposition sur le site de Heixheim comme exemple.

Vráble-Vèlke Lehemby était composé de trois colonies, occupées entre 5 250 avant JC et 4 950 avant JC.

La plus grande de ces colonies, à l’extrême droite de l’illustration ci-dessus, était fortement fortifiée.

Des palissades entouraient la colonie. Un fossé, où la fosse commune a été trouvée, faisait le tour du village sur une longueur d’environ un mile.

Une découverte inattendue

Ce ne sont pas les premiers corps sans tête trouvés dans le fossé. Des fouilles antérieures avaient mis au jour quelques autres squelettes sans tête, mais ceux-ci étaient beaucoup plus dispersés et entrecoupés de sépultures plus normales.

C’est pourquoi la découverte d’une telle masse de corps sans tête a été une surprise totale, a déclaré Fuchs.

Il peut y avoir encore plus de corps dans la tombe. Fuchs a déclaré qu’ils devaient arrêter de creuser car ils étaient limités à un peu plus de cinq semaines d’excavation. Mais les ossements trouvés au bord de la tombe suggèrent qu’elle continue plus loin que ce qu’ils ont trouvé.

“Il existe de nombreuses possibilités et il est important de rester ouvert à de nouvelles idées et idées. Mais il est incontestable que cette découverte est absolument unique pour le néolithique européen jusqu’à présent”, a déclaré Maria Wunderlich, archéologue à l’Université de Kiel qui a travaillé sur les fouilles. m’a dit.