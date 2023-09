Les archéologues déterrent le plus grand cimetière jamais découvert à Gaza et trouvent de rares sarcophages au plomb

GAZA CITY, bande de Gaza (AP) — Des ouvriers palestiniens de la bande de Gaza ont découvert des dizaines de tombes anciennes, dont deux sarcophages en plomb, dans un cimetière de l’époque romaine — un site datant de quelque 2 000 ans que les archéologues décrivent comme le plus grand cimetière découvert à Gaza.

Des ouvriers sont arrivés sur le site l’année dernière lors de la construction d’un projet de logement financé par l’Égypte près de Jabaliya, dans le nord de la bande de Gaza. Depuis lors, les équipes ont travaillé pour creuser le site de 2 700 mètres carrés (2/3 d’acre) avec le soutien d’experts français.

Aujourd’hui, ce qui était autrefois un terrain de construction discret – entouré d’un bosquet d’immeubles indescriptibles – est devenu une mine d’or pour les archéologues cherchant à mieux comprendre la bande de Gaza.

Gaza, une enclave côtière abritant quelque 2,3 millions d’habitants, a une histoire riche qui découle de sa situation sur d’anciennes routes commerciales entre l’Égypte et le Levant. Mais un certain nombre de facteurs – l’occupation israélienne, la prise de contrôle du territoire par le Hamas depuis 16 ans et la croissance urbaine rapide – ont conspiré pour mettre en danger de nombreux trésors archéologiques de la bande assiégée.

Dans ce contexte, la découverte de 60 tombes sur le site en janvier a constitué une découverte majeure, estiment les archéologues. Ce nombre est passé à 135.

René Elter, un archéologue français qui dirige les fouilles, a déclaré que les chercheurs ont étudié plus de 100 tombes.

« Toutes ces tombes ont presque déjà été fouillées et ont révélé une quantité énorme d’informations sur le matériel culturel mais aussi sur l’état de santé de la population et les pathologies dont cette population a pu souffrir », a déclaré Elter, chef de l’Institut. archéologie pour « Intiqal », un programme géré par l’association française Première Urgence Internationale.

Elter a souligné les sarcophages en plomb – l’un avec des feuilles de vigne ornées, l’autre avec des images de dauphins – comme des découvertes exceptionnelles.

« La découverte de sarcophages en plomb ici est une première à Gaza », a-t-il déclaré.

Compte tenu de la rareté des tombes en plomb, les archéologues palestiniens comme Fadel Al-Otul soupçonnent que des élites sociales y sont enterrées. Al-Otul a déclaré que le cimetière était probablement situé dans une ville – les Romains avaient l’habitude de placer des cimetières à proximité des centres-villes.

Parallèlement aux sarcophages, l’équipe d’Elter restaure des squelettes déterrés et reconstitue des fragments de pots en argile.

Les squelettes découverts sur le site seront envoyés hors de Gaza pour des analyses supplémentaires, selon Al-Otul. Les restes devraient être restitués au ministère des Antiquités et du Tourisme dirigé par le Hamas.

Elter a déclaré que le territoire a besoin d’une équipe dédiée pour superviser les activités archéologiques à Gaza.

« Les Gazaouis méritent de raconter leur histoire », a-t-il déclaré. « Gaza possède une pléthore de sites archéologiques potentiels, mais surveiller chacun d’entre eux, étant donné le rythme rapide du développement, n’est pas une mince affaire. »

Issam Adwan, Associated Press