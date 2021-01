Mais l’emplacement précis du fort – qui a été démoli par les Russes peu de temps après avoir remporté la bataille – avait longtemps échappé aux archéologues, qui n’avaient auparavant trouvé que des indices et des traces.

«C’est un événement historique crucial dans l’histoire de la région, mais c’est aussi maintenant, à notre époque, un symbole important pour les Tlingit», a déclaré Thomas Urban, chercheur à l’Université Cornell et auteur d’une étude, publié lundi dans la revue Antiquity , détaillant la découverte. «C’est un endroit sacré.»

Le fort a été construit au début des années 1800 par le peuple Tlingit à Sitka, sur l’île Baranof et faisant partie de ce qui est maintenant connu sous le nom de Panhandle de l’Alaska, pour se défendre des envahisseurs russes lors de la bataille de 1804, selon le site Web du National Park Service . Le parc historique national de Sitka a été créé pour protéger le site de la bataille, selon le service du parc.

Les archéologues ont découvert l’endroit dans le sud-est de l’Alaska où une tribu autochtone a construit un fort en bois il y a plus de deux siècles pour résister aux envahisseurs russes.

On pensait depuis longtemps que l’emplacement du fort était dans une clairière à l’intérieur du parc appelée la clairière du fort, a déclaré M. Urban. Mais l’enquête a révélé que le fort s’étendait au-delà de la clairière dans la forêt environnante, à environ 20 pieds dans chaque direction, a-t-il déclaré. L’arpentage s’étendait sur 40 acres, ce qui, selon M. Urban, visait à exclure la possibilité d’un autre emplacement.

«Il y a quelque chose de différent sous terre là où se trouvait le fort», dit-il. «Il se peut qu’ils aient dû avoir un fossé et du bois. Le sol est compacté différemment, il y a donc des propriétés physiques différentes autour du périmètre du fort.

Maintenant le enquête à grande échelle , menée à l’automne 2019 par M. Urban et Brinnen Carter, un archéologue du National Park Service, a découvert des anomalies électromagnétiques qui révélaient le périmètre du fort et correspondaient à la forme et aux dimensions enregistrées par les Russes au 19e siècle, a déclaré M. Urban.

Les Tlingit avaient vaincu avec succès les envahisseurs russes en 1802, ce qui avait gravement affecté le commerce des fourrures et le bastion des Russes en Alaska.

Lorsque les Russes sont revenus à l’automne 1804, les Tlingit ont réussi à repousser l’attaque, mais ils ont subi un revers qui a menacé leur survie: un canot transportant leur poudre à canon de réserve a explosé la nuit précédant la bataille, indique le site Web du Service des parcs.

À court de poudre à canon, les Tlingit ont pris la décision tactique de quitter le fort de nuit quelques jours plus tard et de déménager sur une autre île de l’Alaska Panhandle, selon le Park Service. Les Russes gagnèrent la bataille et occupèrent l’Alaska jusqu’en 1867, date à laquelle elle vendit son territoire aux États-Unis.

Avant de démanteler le fort, les Russes ont créé un croquis détaillé et enregistré les dimensions du fort, qui, selon M. Urban, correspondaient à ce que lui et le Dr Carter avaient trouvé. L’histoire de la bataille a également été transmise dans l’histoire orale par le peuple tlingit. (Les membres de la tribu Sitka de l’Alaska, dont les ancêtres ont combattu les Russes, n’ont pas renvoyé de messages vocaux ou d’e-mails demandant des commentaires mardi et mercredi.)

M. Urban a dit que trouver l’emplacement du fort donnerait au peuple Tlingit un endroit physique où se connecter à son histoire.

«Cela fait partie d’un paysage culturel vivant qui est important pour les gens qui s’y trouvent maintenant», a déclaré M. Urban. «Être capable de le confirmer comme un lieu et qu’il y a une forme physique dans cette histoire – je pense que c’est très important.