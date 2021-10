Les archéologues de la Bible « trouvent le mont Sinaï où Dieu a remis à Moïse les dix commandements » alors qu’ils révèlent quatre indices explosifs

Les archéologues BIBLIQUES ont prétendu avoir localisé la montagne sainte où la Bible dit que Dieu a donné à Moïse deux tablettes de pierre portant les dix commandements.

Ils pensent que les caractéristiques et les vestiges archéologiques du site en Arabie saoudite correspondent directement au passage du livre sacré, dont certains sont clôturés en tant que zones protégées par le régime théocratique saoudien.

Selon le livre de l’Exode dans la Bible, Moïse conduit les Israélites au mont Sinaï qui est enveloppé de feu, de fumée et de tonnerre.

Le prophète gravit ensuite la montagne où il se réunit avec Dieu pour recevoir les dix commandements.

Pour cette raison, le mont Sinaï est l’un des lieux sacrés les plus importants des religions juive, chrétienne et islamique.

Certains érudits prétendent que l’Exode est un mythe parce qu’il n’y a aucune preuve sur le traditionnel mont Sinaï dans la péninsule égyptienne du Sinaï, mais que se passe-t-il s’ils regardaient au mauvais endroit ? Ryan Mauro

Mais alors que la plupart des gens pensent que cet événement miraculeux est une œuvre de fiction – écrite des centaines d’années après qu’il aurait eu lieu – certains prétendent que les preuves de plus en plus nombreuses indiquent qu’il s’est réellement produit.

Une chaîne de montagnes en Égypte a été pendant des centaines d’années considérée comme le site de la montagne sacrée.

Mais les détectives de l’organisation d’archéologues bibliques Doubting Thomas Research Foundation affirment que cela est faux et ont des preuves convaincantes pour le prouver.

Le président de la Fondation, Ryan Mauro, qui est un expert du Moyen-Orient, a déclaré au Sun : « L’une des principales raisons pour lesquelles certains érudits prétendent que l’Exode est un mythe est que peu ou pas de preuves de ce que les archives bibliques ont été trouvées sur le mont Sinaï traditionnel dans la péninsule égyptienne du Sinaï.

« Mais que se passe-t-il si ces érudits ont en fait cherché au mauvais endroit ?

« Déplacez-vous dans la péninsule arabique et vous trouverez des preuves incroyablement convaincantes correspondant au récit biblique. »

‘PIC DE MONTAGNE BRLÉ’

Le véritable lieu saint, dit-il, se trouve dans la province du nord-ouest de l’Arabie saoudite et il existe de solides preuves pour le prouver.

Les chercheurs ont ensuite identifié Jabal Maqla, un sommet de la chaîne de montagnes Jabal al-Lawz, comme le mont Sinaï.

La Bible dit que Dieu est descendu sur le mont Sinaï comme un feu.

Et ils prétendent que la montagne, avec ses pics clairement noircis, suggère que c’est le site.

11 Jabal Maqla, un sommet de la chaîne de montagnes Jabal al-Lawz, a un pic noirci

11 Dans le conte, Dieu vient à Moïse comme feu et éclairage et lui remet les dix commandements Crédit : Getty

« SIGNES DE CHEMIN SOUS LA MER ROUGE »

Dans le Livre de l’Exode, Moïse tend son bâton de marche et Dieu sépare les eaux et ils parviennent à s’enfuir.

L’histoire raconte que l’eau est alors revenue en courant et a écrasé les troupes poursuivantes.

La fondation pense que la plage de Nuweiba est le point de passage le plus probable car des études ont trouvé des chemins terrestres sous l’eau.

Ils soutiennent que cette preuve trouvée par le scientifique suédois Dr Lennart Moller révèle les restes de l’armée en fuite.

On prétend qu’ils ont trouvé ce qu’ils croient être des formes de chars enfermés dans du corail, bien que le métal et le bois aient été dissous depuis longtemps.

De l’autre côté de la mer Rouge, il y aurait des preuves qui seraient une correspondance possible pour le camping biblique Elim, connu pour avoir 12 puits et 70 palmiers avec une douzaine de sources d’eau restantes aujourd’hui.

11 Moïse sépare la mer Rouge et guide les Israélites à travers l’armée du Pharaon à sa poursuite Crédit : Paramount

11 Un passage terrestre apparent a été trouvé sous la mer de Read

11 On prétend que le corail s’est formé autour des restes de l’armée des pharaons, dans cette image une roue de char serait montrée

MOUNT HOREB SPLIT ROCK

Sur le chemin menant au présumé mont Sinaï se trouve un imposant rocher fendu assis sur une grande colline.

La roche et la colline en dessous montrent des signes d’érosion hydrique massive, mais c’est dans une zone qui reçoit très peu de précipitations.

M. Mauro a déclaré: « Nous pensons que ce point de repère distinct pourrait être le rocher que Dieu a commandé à Moïse de frapper et d’où l’eau a ensuite jailli, fournissant miraculeusement la population israélite. »

11 Dans la bible de l’Ancien Testament, Moïse fend un rocher et de l’eau jaillit Crédit : Getty

11 On dit que c’est le rocher qui a été fendu par Moïse

‘AUTEL’ DE MOSE’

À Jabal al-Maqla, il y a un ancien autel composé de pierres de granit non taillées à la base de la montagne et les restes de ce qui semble être de petits piliers anciens composés de marbre à côté, comme dans le livre de l’Exode.

On dit que Moïse a construit un autel fait de pierres non taillées à la base du mont Sinaï et a érigé 12 piliers représentant les 12 tribus d’Israël à côté.

Jusqu’à présent, neuf piliers ont été trouvés avec plusieurs morceaux de marbre brisés dispersés dans toute la région.

11 Le site suspecté d’être l’autel de Moïse

‘SITE DE CULTE DU VEAU D’OR’

Deux autres éléments de preuve cruciaux sur cette montagne sont ce que l’on pense être le site de culte du veau d’or et les signes d’un cimetière.

Le chapitre 32 de l’Exode raconte l’incident du veau d’or, où les Israélites fabriquent un veau d’or, qui était un dieu égyptien, et l’adorent pendant que Moïse est sur le mont Sinaï.

Lorsque Moïse redescend de la montagne, les adorateurs du veau d’or sont tués pour leur idolâtrie.

M. Mauro a déclaré: « Près de la montagne, nous avons ce site couvert de représentations de personnes adorant des taureaux et des vaches.

« Et ce qui est vraiment important, c’est que ces pétroglyphes sont isolés dans cette zone. Ce n’est pas comme s’ils étaient sculptés partout dans la montagne. »

Cela survient alors que la Doubting Thomas Research Foundation et d’autres ont découvert ce qu’ils pensent être l’arche de Noé.

11 Une représentation du veau d’or Crédit : Getty

11 Cela a été identifié comme ce même temple avec des représentations de veaux sur le côté