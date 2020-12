La Chine est connue pour présenter au monde l’art de la calligraphie, de la fabrication de la soie et bien plus encore. Une recherche récente a révélé qu’elle a probablement conservé les plus anciennes rizières du monde.

Un rapport d’une entreprise de médias appartenant à Pékin CGTN a affirmé que des archéologues chinois ont trouvé des rizières datant de 6 300 ans dans la ville de Yuyao, dans la province du Zhejiang (est de la Chine). L’annonce a été faite la semaine dernière par l’Institut provincial des reliques culturelles et d’archéologie du Zhejiang et l’Institut de recherche sur la gestion du patrimoine culturel de Ningbo.

Les archéologues ont découvert les anciens champs couvrant une superficie d’environ 9,00 000 mètres carrés, selon des recherches préliminaires. Cependant, seuls 7 000 mètres carrés de terrain ont été excavés jusqu’à présent. Le site se trouve à environ 7,5 kilomètres de la zone historique de Hemudu et a été déterré dans les ruines Shi’ao.

Avec cette découverte, les archéologues auront un tout nouvel aperçu de la société préhistorique le long du fleuve Yangtsé. CGTN a cité Wang Yonglei, chercheur à l’Institut provincial des reliques culturelles et d’archéologie du Zhejiang, affirmant que dans le passé, les archéologues avaient trouvé des rizières anciennes plus petites dans la même région mais n’avaient pas suffisamment de preuves. Wang est également en charge des fouilles archéologiques sur place sur le site de Shi’ao.

Les grandes rizières sont construites selon un modèle organisé et sont liées à l’ancienne culture Hemudu. L’ancienne colonie de Hemudu était connue pour sa forte dépendance à la production de riz (6500–5500 BP). Le site est situé sur le côté sud de la baie de Hangzhou, le plus proche de Shanghai. La colonie a été construite dans une zone humide avec des maisons à ossature de bois construites sur pilotis pour garder les planchers secs. Avec l’abondance de l’eau, la culture du riz était possible dans la période antique. Le règlement avait également des animaux comme des chiens, des cochons et des buffles d’eau.

Les rizières sont la plus grande et la plus ancienne rizière à grande échelle au monde. le CGTN Le rapport a également mentionné que les archéologues ont trouvé des rizières datant de 2 900 à 2 500 avant JC dans un type en damier, certaines avec des routes et des systèmes d’irrigation.

Ces rizières remontent à l’époque de la culture Liangzhu, connue pour ses artefacts en jade, en soie, en ivoire et en laque.

La découverte récente des sites massifs de rizières suggère que la riziculture était déjà une activité économique majeure dans les premières cultures chinoises comme Hemudu et Liangzhu. Le rapport cite Wang disant qu’ils ont découvert cinq sites de villages humains préhistoriques dans une zone d’un kilomètre carré autour des rizières. Wang a noté que les champs étaient probablement cultivés par des villageois à proximité.