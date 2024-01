Les archéologues affirment qu’un seul mot inscrit sur un couteau en fer est l’écriture la plus ancienne jamais trouvée au Danemark

Copenhague — Des archéologues danois ont découvert un petit couteau portant des lettres runiques datant de près de 2 000 ans, la plus ancienne trace d’écriture trouvée dans le pays, a annoncé mardi le musée d’Odense. Les lettres runiques, appelées runes, constituent le plus ancien alphabet connu en Scandinavie.

Ils étaient utilisés dès le premier ou deuxième siècle après JC dans le nord de l’Europe jusqu’à leur remplacement par l’alphabet latin lors de la christianisation au Xe siècle.

“Le couteau en lui-même n’est pas remarquable, mais sur la lame il y a cinq runes – ce qui est extraordinaire en soi – mais l’âge des runes est encore plus extraordinaire car ce sont en fait les plus anciennes que nous ayons du Danemark”, a déclaré à l’AFP l’archéologue Jakob Bonde. “Nous n’avons aucun écrit avant cela.”





Datant d’environ 150 ans après JC, le couteau en fer a été retrouvé dans une tombe d’un petit cimetière à l’est d’Odense, au centre du Danemark. Un message publié sur la page Facebook du musée indiquait que la lame du couteau serait exposée au musée Montergarden à partir du 2 février.

Les cinq lettres runiques épellent le mot « hirila », qui dans la langue proto-nordique parlée à l’époque signifie « petite épée ».

L’inscription est une “note du passé”, a déclaré Bonde. “Cela nous donne l’opportunité d’examiner davantage comment la plus ancienne langue connue de Scandinavie s’est développée… (et) comment les gens interagissaient les uns avec les autres.”

Bonde a déclaré que “la personne qui le possédait voulait montrer qu’il était, ou voulait être, une sorte de guerrier”, mais dans la publication Facebook du musée, il a indiqué que les archéologues n’étaient pas en mesure de confirmer si l’étiquette “petite épée” faisait spécifiquement référence à le couteau ou son propriétaire.

Les premières traces d’établissements humains dans l’actuel Danemark remontent à l’âge de pierre, vers 4 000 avant JC, mais il n’y a aucune trace d’écriture avant l’âge du fer romain (0 à 400 après JC).

Un petit peigne en os découvert en 1865 et gravé de runes remonte à peu près à la même période que le couteau, a expliqué Bonde.

Lorsque l’écriture est apparue pour la première fois en Scandinavie, il s’agissait « uniquement de petites inscriptions, principalement sur des objets ».

“Nous n’avons pas de livres par exemple, ni de plus grandes inscriptions”, a-t-il déclaré.

Les pierres runiques les plus célèbres du Danemark, érigées au Xe siècle dans la ville de Jelling, portent des inscriptions plus longues. Fortement identifiés à la création du Danemark en tant qu’État-nation, ils ont été élevés par Harald Bluetooth, en l’honneur de ses parents, le roi Gorm et la reine Thyra.