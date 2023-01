Les arbres fruitiers ont leur place même dans une petite cour – Shaw Local

Vous n’avez pas besoin d’espace pour un verger complet pour planter et profiter des arbres fruitiers dans le paysage de la maison. L’endroit où vous placez ces arbres fruitiers – qu’il s’agisse d’un verger entier ou de quelques arbres seulement – fait une grande différence dans leur croissance et leur performance. Comme on dit, “emplacement, emplacement, emplacement”. Voici ce qu’il faut considérer :

Sol et humidité

Un facteur majeur est le sol. Placer le verger familial là où l’eau s’écoulera très peu de temps après un épisode de pluie aidera à garantir que les racines auront l’oxygène du sol nécessaire pour continuer à fournir à la fois l’humidité et les nutriments nécessaires à la canopée. Ceci est important pour soutenir la croissance continue du feuillage et le remplissage des fruits. Les sols qui restent trop humides favoriseront la pourriture des racines et de la couronne, ce qui exercera un stress supplémentaire sur l’arbre fruitier et entraînera un déclin et une mort potentiels, surtout si la pourriture de la couronne est le coupable. Si vos sols sont lourds, c’est-à-dire beaucoup d’argile, plantez les arbres fruitiers un peu plus haut dans le trou de plantation. Même quelques centimètres peuvent faire la différence.

Air et gel

Une considération dont nous n’entendons pas souvent parler est le drainage de l’air. Les arboriculteurs amateurs peuvent éviter dans une large mesure ces gelées printanières tardives en plaçant les arbres sur une pente ou au point culminant du paysage, de sorte que l’air froid s’éloigne des arbres. Le défi consiste à empêcher les bourgeons floraux les plus sensibles au gel d’être endommagés à la fin de l’hiver et au tout début du printemps. En plantant nos arbres aux meilleurs emplacements possibles dans la cour, nous pouvons réduire les risques. Les fruits à noyau comme les pêches sont les plus sensibles à ces gelées printanières tardives.

Taille de la cour et choix de l’arbre

Lors du choix des arbres, les propriétaires doivent penser à un certain niveau de nanisme, surtout si l’espace de la cour est limité. Il existe plusieurs types d’arbres fruitiers à considérer, comme le pommier, le cerisier, le pêcher, le poirier et le prunier. Comme nous vivons dans le nord de l’Illinois, le pommier est probablement le principal arbre fruitier cultivé dans les arrière-cours car il est très résistant à l’hiver.

Les pommiers nains sont plus petits que leurs frères et sœurs de taille normale et sont beaucoup plus faciles à former, à tailler et à entretenir. Les arbres fruitiers sont nains parce qu’ils le sont naturellement ou parce que les producteurs d’arbres fruitiers les greffent ou les bourgeonnent sur un porte-greffe nain, ce qui limite la taille de l’arbre fruitier. S’ils sont naturellement nains, les pommes répertoriées seront un arbre de «type éperon». Les plus petits arbres fruitiers seront une combinaison d’un type d’éperon greffé ou écussonné sur un porte-greffe nain. Ceux-ci auront besoin de soutien car leurs systèmes racinaires sont limités et ils peuvent facilement être renversés. Il convient de noter que les catalogues indiqueront une taille mature, mais que la taille ultime de votre arbre nain dépend de vous.

Les arbres fruitiers nains ne se limitent pas aux pommes, donc un mélange plus grand peut être planté dans un espace plus petit. Lorsque vous achetez dans votre jardinerie préférée ou dans un catalogue d’arbres fruitiers, assurez-vous de tenir compte de la résistance à l’hiver, de la taille adulte et des besoins de pollinisation. Nous explorerons plus sur la pollinisation la prochaine fois.