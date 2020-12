Au lieu de cela, ils étaient les annonciateurs de la tempête des premiers acheteurs d’arbres de Noël qui descendraient sur sa ferme, et bien d’autres à travers le pays, tout comme les taux de Covid-19 ont commencé à augmenter à taux alarmants .

«Je pensais que j’avais quelques fous qui voulaient obtenir des arbres tôt», a déclaré M. Lunau, propriétaire d’Albion Orchards, une ferme de 50 acres à 25 minutes au nord-est de Toronto. À six semaines de Noël, il se demanda s’ils partaient en voyage et prévoyait de célébrer tôt.

TORONTO – Scott Lunau dirigeait les cueilleurs de pommes sur sa ferme à la mi-novembre lorsqu’un client a demandé s’il était trop tôt pour abattre un arbre de Noël. Il se précipita vers la grange pour trouver la machine d’emballage et le filet nécessaires pour attacher un arbre comme un paquet, prêt pour une galerie de toit.

Noël est arrivé tôt au Canada, semble-t-il, car certaines régions du pays sont en retrait depuis novembre. Toronto et deux banlieues sont sous un nouveau verrouillage depuis deux semaines maintenant. Comme il y a peu de magasinage de Noël, peu de fêtes de Noël et moins de concours de Noël qui sont la marque de la plus grande fête annuelle du pays, toute cette énergie festive est concentrée dans le plaisir privé – centré autour du sapin de Noël traditionnel.