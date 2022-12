Les arbres de Noël les plus époustouflants des célébrités 2022 : photos – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit d’image : HobbyTron.com/Mega

Il y a tellement de choses que nous aimons à Noël, mais décorer le sapin est notre tradition préférée. Habiller le sapin de la famille peut être très amusant, même en tant qu’adulte. Attrapez simplement quelques lumières et vos décorations préférées, et votre chef-d’œuvre de Noël vous attend. (Conseil de pro : les cookies de vacances peuvent certainement vous aider à faire le travail plus rapidement.

Bien qu’il soit difficile pour quiconque de résister à cet éclat de vacances, les célébrités portent la joie de Noël à un nouveau niveau. Les A-listers semblent toujours tout mettre en œuvre pour leurs décorations de vacances, se surpassant chaque année. Pour les enfants célèbres, cela fait toujours un Noël magique.

Avoir un manoir signifie des tonnes d’espace pour décorer, donc les stars accrochent souvent des arbres qui dépassent 10′, 15′, voire 20′ de haut ! Et avec toutes ces pièces à remplir, ils pourraient même en avoir besoin de plus d’une.

Prêt à voir comment vos stars préférées ont embrassé les fêtes en 2022 ? Découvrez tous les meilleurs sapins et décorations de Noël de célébrités ici.

Kim Kardashian

Avec un deuxième prénom comme Noel, Kim Kardashian doit être la reine de Noël, mais elle a vraiment poussé les choses à un nouveau niveau pour les vacances de 2022. Elle a partagé la vue de sa salle de bain privée sur son Instagram, révélant au moins une demi-douzaine d’arbres de Noël entièrement éclairés sur son balcon.

“J’entre dans ma chambre et regarde comme c’est magique dans ma salle de bain”, a raconté Kim dans la vidéo. “J’ai toujours des plantes là-bas et il y a tout un balcon et vous pouvez passer par ma douche là-bas, mais maintenant c’est tout ce que je vois et c’est tellement beau.”

Kelly Ripa

Kelly Ripa a sorti son arbre dès que le calendrier est passé à décembre. L’hôtesse de jour a posté une photo de son arbre bleu et or sur Instagram, demandant à ses abonnés : “N’est-elle pas adorable.” Le sapin doit mesurer au moins neuf pieds de haut et présenter une collection d’ornements vieux de 33 ans, selon Kelly.

“Carol of the Bells” a joué en arrière-plan alors que l’ancienne diva de jour scannait l’arbre à la recherche de certaines de ses babioles préférées. Parmi eux : des stars, des photos, des glands, un sac à main, l’enseigne de la 5ème avenue, et même un mini verre à margarita

Catherine Schwarzenegger

Catherine Schwarzenegger a demandé l’aide de sa fille aînée, âgée de deux ans Lyla Maria pour créer un peu de magie de Noël. Sonnant les vacances, l’auteur de livres pour enfants a partagé un Instagram de sa petite dame décorant un petit arbre en pot.

Alors qu’elle avait du mal à mettre les ornements, Lyla était une pro des petites lumières LED. Katherine semblait tout simplement ravie dans la légende, disant aux fans : “Lyla se balance autour de son propre sapin de Noël ! Ça devient festif ici !

Kylie Jenner

Kylie est entrée dans l’esprit de Noël presque aussitôt que les plats de Thanksgiving ont été faits, et l’arbre de la star de télé-réalité était vraiment un spectacle à voir. Atteignant le plafond du deuxième étage de la grande entrée, le sapin semblait mesurer au moins 20 pieds de haut. Avec autant d’arbres à décorer, Kylie s’est assurée d’avoir une équipe sous la main pour tout assembler.

Ils ont enveloppé l’arbre à deux étages de lumières, avant de le recouvrir d’ornements en verre soufflé à la bouche pour un look classique. la fille de Kylie Stormi Webster4 et nièce Vrai Thompsonégalement 4 ans, avaient l’air impressionnés lorsqu’ils ont pu voir le spectacle de Noël.

